Susana Giménez se vacunó en Uruguay

Susana Giménez al momento de la vacunación (Video: @camii_perez)

Lo había anunciado en charla con Jony Viale, por Radio Rivadavia. Este sábado, como estaba planteado, Susana Giménez recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado, en Uruguay. La diva llegó a las 16.30 de la tarde acompañada por su hija Mecha Sarrabayrouse.

“Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire la aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, había relatado hace unos días en charla con el hijo de Mauro Viale en Pan y Circo, el programa de AM 630. Y entonces dijo que mientras estuvo en Montevideo la hisoparon tanto que “se me va a agrandar la nariz”.

Instalada en Uruguay desde marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, en aquella charla radial dijo: “No me dan ganas de volver a Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos”. Sin embargo, aclaró que su decisión no es definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, señaló y generó polémica con sus dichos.

Además, se alegró al enterarse de que a Mirtha le habían dado la segunda dosis de la vacuna, para luego asegurar que no sabe cuándo volverá a la tele. “Tengo mi contrato firmado, pero la televisión es peligrosa. Todos se agarran el virus. Si esta todo bien. Encantada de poder ir”, apuntó.

Por otro lado, desde el país donde está acompañada por su hermano Patricio Giménez, la diva reflexionó: “Mucho. Veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robar el auto es como si me mataran a mi. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos...”.

Susana Giménez está en Uruguay con Patricio, su hermano

Y en aquella oportunidad, la conductora que es figura de Telefe aclaró qué había pasado con el mensaje con una imitación a Alberto Fernández que sin querer contribuyó a viralizar desde sus redes sociales. “Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Estaba viendo que se suicidó el manager de El Puma, que yo lo adoraba y veo una cosa... La empecé para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue! Y me llama mi hermano y me dice: ‘¿Qué pusiste?’ Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía como hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré. Los tres puntitos, las tres rayitas”, contó entre risas acerca de sus limitaciones con la tecnología. “No es mi estilo la agresión. Yo puedo pensar lo que quiera. Pero jamas ofendería a nadie públicamente. Era un fake news. Fue papelón”, agregó sobre el video que dejaba mal parado al ex presidente.

