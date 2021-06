La amenaza de Pampita, ¿qué haría si Alex Caniggia se suma a La Academia?

Pampita y Alex Caniggia

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana... Mejorate sino La China vuelve y a tu marido te lo afana”, escribió en sus redes sociales el recientemente despedido de Masterchef Celebrity Alex Caniggia haciéndose eco de la pelea entre su melliza Charlotte y Pampita.

Ante los rumores que aseguran que “el Emperador” podría ingresar a La Academia, Ardohain, que en semanas se convertirá en mamá, puso en duda su continuidad en el jurado. “¿Seguirías en ShowMatch si él ingresa?”, preguntó el notero de Los ángeles de la mañana a lo que ella respondió: “Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento, ni ningún espacio con alguien que se refiere así hacia las mujeres. Supongo que no”.

Sobre su relación con Charlotte, se refirió a lo estrictamente laboral: “Le voy a seguir dando la devolución que me corresponde porque es mi trabajo, soy jurado así que siempre que baile le voy a dar la devolución. Esa es la relación que tengo con ella”.

El lunes, ambas protagonizaron un encontronazo luego de que Pampita fuera lapidaria con su devolución, tras la performance de la hija de Mariana Nannis y el PáJaron Caniggia imitando a Amy Winehouse.

“Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes en el que tenemos que decir: ‘¡Ay, que bien que logró sacar la coreo!’ Esto es un súper show de la televisión. Yo siento que no tratamos mal a nadie. No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución del jurado”, dijo la ex de Benjamín Vicuña y minutos más tarde, redobló la apuesta: “¡Pero si no se le ve la evolución! Está igual que hace dos semanas. No me gustó. Me pareció una pasada, me pareció que no tenía fuerza y no la vi dentro del personaje. Cuando bailes bien, feliz de la vida de ponerte buenas notas. Pero bailaste horrible”.

“Siento que podrían haber sido un poco más amables conmigo como con otros participantes”, respondió Charlotte y acusó a la jurado de irrespetuosa y de tratar mal a la gente.

Más tarde, en diálogo con Teleshow, agregó: “Yo soy muy educada, porque siempre me callo la boca y trato de no armar peleas. Me caía bien Pampita, fui a trabajar con ella y me pasó esta situación que nunca había contado, porque yo soy super respetuosa y no quiero armar lío con nadie. Pero bueno, me tocó contarla”.

Pero además, develó que las diferencias entre ellas vienen desde hace tiempo, cuando ella iba a formar parte del panel de Pampita Online y pidió que no la cruzaran con Yanina Latorre y desde la producción lo hicieron igual: “Lo sentí como una traición porque yo era nueva, supuestamente iba a ser panelista, iba a trabajar con ella y no me gustó esa actitud”.

Pese a esto, dijo: “No soy rencorosa, no odio a nadie, me da igual. No pasa nada”, como quitándole importancia al hecho. “Yo no tengo problema con nadie. Trato de pasarla bien, de hacer un buen show, ser simpática. Son cosas que pasan. No pienso en renunciar, estoy bien”, cerró.

En las próximas semanas Pampita se tomará unos días en el jurado para dar a luz a su hija, fruto de su relación con Roberto García Moritán, con quien aún no definió el nombre. Según ella contó hace un tiempo, su idea es regresar lo más pronto posible a sus actividades, mientras siguen los rumores que acercan a Alex a la pista de La Academia.

