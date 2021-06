Infancia en silla de ruedas, un pingüino de mascota y el último número que le permitió ser el primero: 54 frases y hechos no tan conocidos de Mariano Martínez

“Yo vengo haciendo un laburo retrospectivo, que no va a terminar nunca, porque para uno siempre hay algo nuevo que aprender y mejorar”, Mariano Martínez (Instagram)

1. Nació el 5 de diciembre de 1978 en el barrio de La Boca.

2. Sus padres, Ricardo y Patricia, lo tuvieron cuando su papá tenía 18 y su mamá, 16. Cuando Mariano cumplió 12, la pareja se separó y el actor se fue a vivir con su madre a Villa Soldati primero y luego a Avellaneda. Los padres volvieron a formar pareja y tuvieron hijos. Mariano tiene 5 hermanos.

3. En la casa de Avellaneda convivía con tres perros, un par de conejos y hasta un pingüino.

4. Alimentar al pingüino era un presupuesto porque comía más de 30 kilos de pescado por semana. El sueño de Mariano sin embargo era adoptar un tigre. “Lo más parecido que logré fue un gato. Pero lo regalamos porque mi perra se lo quería comer”.

5. Este contacto con los animales hizo que de chico soñara con ser veterinario.

"Ser el hijo mayor de padres que me tuvieron de muy chicos, no resultó sencillo. Varias cosas se les escaparon de las manos. En un momento lo tomé como algo personal. Luego entendí que aprendieron a la par mía, que lo que me dieron fue desde el amor. De haber sido padre a esa edad, mis errores habrían sido peores".

6. Recuerda que en jardín de infantes siempre quería participar de los actos. En uno estaba disfrazado del Gato con Botas y su compañerita a ultimo momento no quiso bailar. El entró igual al escenario y bailó con un palo de escoba.

7. Fue alumno en la escuela 14 de Avellaneda. Quedaba a la vuelta de su casa, tanto que el patio escolar lindaba con su terraza. Así y todo, a veces llegaba tarde.

8. Su abuelo y su padre un tiempo fueron marinos. Mariano lo vivía con una sensación ambigua. Por un lado padecía la tristeza de extrañarlos por viajes que se prolongaban hasta seis meses. Pero a la vez sentía la adrenalina de la espera y la alegría de saber que le traerían un regalo de alguna parte del mundo.

9. Hoy detesta a los barcos “porque me suenan a despedida”.

10. En su infancia, si bien siempre fue tímido, hasta los 9 años era deportista, ágil y más sociable. A esa edad lo atropelló un colectivo y le pisó una pierna. El siniestro vial lo dejó en silla de ruedas durante tres años.

"A mi vieja la amo profundamente. Es una mina luchadora que se superó: estudió de grande, se recibió de enfermera y se gana la vida".

11. “Salía de clase de dibujo con mis amigos y jugamos una carrera a ver quién llegaba primero a comprar las galletitas para la merienda. Yo me caí y el colectivero no me vio”. (Viva, mayo, 2005)

12. Imposibilitado de asistir a la escuela tomaba clases con maestros particulares.

13. A la cicatriz enorme se le sumó la incertidumbre y los peores pronósticos médicos. Los especialistas decían que existían grandes posibilidades de que la pierna dañada no creciera a la par de la otra. Le hicieron tres operaciones y hasta sufrió gangrena.

14. “A esa edad los chicos son muy crueles y debí llevar el karma de la ‘mordedura de cocodrilo’, como decían. Era la época que uno comienza a conocer chicas y eso complicaba la cosa”. (Caras, marzo, 2007).

15. Para ocultar la cicatriz se negaba ir a la pileta y siempre usaba pantalones largos. Hoy exhibe la marca sin traumas y afirma que no se haría una cirugía.

16. De ese chico le quedó “la fortaleza y la seguridad para superar las crisis. Ese chico traumatizado hizo posible un hombre frontal, que pone el pecho a los problemas y cuenta con el coraje para solucionarlos”. (Caras, marzo, 2007).

A través de las historias de su perfil de Instagram, compartió un reflexión. «Recién leí el mensaje de una chica, que me dijo por la historia que subí recién en el baño, que ‘si pesara 200 kilos, ella me querría igual’. Yo le agradezco mucho, yo igual no entreno para que me quieran. Yo entreno porque me gusta y si muestro un resultado es porque es un logro. No porque sienta que me van a querer más así»

17. Reconoce que durante mucho tiempo arrastró el temor al rechazo y la lástima, y una bronca muy profunda de por qué le había tocado a él.

18. Siempre fue muy independiente. A los 14 años quería ganar su propio dinero. Empezó repartiendo volantes, siguió como repartidor de pizzas de un local de Barracas donde a veces atendía las mesas.

19. De su época de repartidor contó en Los Mammones esta anécdota: “Estaba en un edificio, ahí cerca de La Boca y me vinieron a robar. Y era la moto que me había comprado hacía poco, con laburo. Me arrodillé y le pedí por favor al ladrón, le dije que era mi moto, que me había costado laburo, que yo soy laburante. Mi mamá está internada, estaba solo. Y el tipo estaba con un chumbo y me dijo: ‘Andáte, andáte, andáte’”.

20. A esa edad también hizo un book para probar en publicidad pero no tuvo suerte. De 100 pruebas a las que se presentó lo llamaron solo una vez.

21. La única publicidad para la que lo convocaron fue para un polvo cosmético, su compañera era Nicole Neumann. En una sesión de fotos ganó lo que cobraba por dos meses de trabajo en la pizzería.

"Hay que perdonarse las cagadas propias para, a partir de ahí, perdonar las de otros. Hay que enfrentar los fantasmas amigándote con ellos, pasito a pasito, creciendo día a día, en un proceso que, sé, jamás terminará. No salís adelante si no te sincerás. Abatido y todo, tenés que levantarte, ir para adelante. Así es como salen las cosas. Sin victimizarse, pero enfocándose, metiéndole garra". Pedro Orquera

22. Durante la adolescencia sus amigos de Avellaneda se iban a jugar al truco a un bar. Él era parte de la partida, pero una vez por semana faltaba porque asistía a un taller de teatro en la Escuela Municipal.

23. Estuvo en el taller de teatro desde los 14 hasta los 17. “No pensaba ni ahí ser actor, iba para divertirme. En esa época miraba Clave de sol, porque quería ser como Leonardo Sbaraglia. Pero ni ahí me imaginaba que iba a llegar a trabajar en la tele”.

24. El único autógrafo que pidió en su vida fue justamente a Sbaraglia. Lo fue a ver dos veces al teatro y lo esperó con el programa en la mano para que se lo firmara.

25. En enero de 1996 estaba de vacaciones en la Lucila del Mar cuando Noelia, su novia de entonces, se enteró de que había un casting en Canal 9 y lo convenció de presentarse. Buscaban al novio de Valeria Britos para la comedia La nena.

26. Martínez no quería darlo porque “sabía que iba a haber más de mil chicos”. Llegó dos horas antes y ya había tres cuadras de cola. Empezaron a repartir números y le tocó el último. A los que quedaban detrás suyo les pidieron que se fueran.

En Valientes junto a Luciano Castro y Gonzalo Heredia. "Sinceramente yo me siento privilegiado de que la gente hasta el día de hoy, después de tantos años de trabajo, me siga queriendo, reconociendo".

27. Lo eligieron. Después de La nena siguió en Canal 9 con participaciones en Por siempre mujercitas y De la nuca. También estuvo en Mi familia es un dibujo.

28. En sus comienzos era muy complejo realizarle notas. Aunque hablaba pausado solía contestar con monosílabos y mirar con cara de desconfiado.

29. Mientras trabajaba en La nena conoció a Dolores Fonzi y fueron novios durante dos años. Luego vivió un romance con Pamela Rodríguez, con quien llegó a comprometerse.

30. También estuvo en pareja con Marcela Kloosterboer, Lola Ponce y Luisana Lopilato. En un intento de reconciliarse con la última, le pidió a María Eugenia Ritó que la invitara a su boda para volver a acercarse a la actriz. En 2015, mientras grababa Esperanza mía tuvo un romance con su protagonista, Lali Espósito. Noviazgo que después de cinco meses intensos terminó mal, incluso con la filtración de un audio privado en el que el actor la acusaba de ser “nefasta y despechada”. “Son cosas que pasan cuando te peleás con alguien. Toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no están bien. Lali es re buena persona. No nos fue bien. Nada más”.

Con el elenco de "22, el loco"

31. De chico no veía mucha televisión pero no se perdía Amigos son los amigos con Carlín Calvo. En RR. DT le tocó trabajar con él. En su primer encuentro estaba muy nervioso, pero Carlín le aseguró: “No seas boludo, va a estar todo bien”. Y lo abrazó como si se conocieran de toda la vida.

32. Sus primeras escenas en RR.DT fueron con Pepe Soriano. Mariano, en el rol de hijo debía gritarle y pelearse. Las primeras tomas las repitieron hasta ocho veces porque Martínez se equivocaba, Soriano nunca se quejó. “Cada vez que terminaba una escena violenta, abrazaba a Pepe y le pedía perdón. Me costaba gritarle”.

33. Es fanático de Boca y Los Simpson. De la familia amarilla tiene remeras, cientos de muñecos, formas de madera. Durante mucho tiempo lo tuvo expuesto en su casa tipo vidriera, pero le pareció medio infantil, guardó todo y solo dejó colgado un cuadro.

Fanático de los Simpson. Andy Kusnetzoff logró la comunicación telefónica entre Humberto Vélez (voz de Homero para América latina) y el actor de Son amores , en su programa radial de La Metro y prometió incluir alguna frase de Marquesi. Homero apareció diciendo "Amorcis" y "Soy re gato"

34. “Cuando me gusta de verdad una chica me muero de timidez. Doy mil vueltas y no sé qué decir. No soy de los que se mandan. Necesito un empujón”. (Clarín, enero, 2000).

35. “No compres lo que vendés” es uno de sus lemas de vida. Se lo decía siempre Marcelo Rey, su representante y gran referente. Su muerte, en 2004 lo afectó mucho.

36. Le gusta cantar cuando se baña y parodiar lo que escucha en su equipo de audio.

37. “Lo único que quiero es actuar, no me interesa ser modelo de calzoncillos… sin desmerecer a nadie por supuesto” declaraba en Caras, en el mes de marzo del año 2007. En 2011, sin embargo, protagonizó una campaña de ropa interior.

38. Admite que tiene una sensibilidad extrema y llora con facilidad, tal vez mirando una película.

Lali Espósito y el actor empezaron un intenso romance cuando trabajaban juntos en Esperanza Mía, allá por el año 2015, pero se separaron cinco meses después de haber blanqueado el noviazgo

39. Asegura que no puede estar al lado de una mujer a la que le falte humor porque cree que es un signo de inteligencia importante.

40. Para su papel de boxeador en Campeones estudió un par de meses con Sergio Víctor Palma, ex campeón mundial de peso supergallo.

41. Le encanta comprar discos de U2, John Lennon y los Rolling Stones, también rebuscar ropa en ferias americanas.

42. Alguna vez le pasó que alguna seguidora desinhibida le pidió que le firmara un autógrafo en una lola. “Yo soy muy respetuoso. No me da. Les ofrezco firmar el hombro o el brazo”.

43. “Me enojan los periodistas que se van de boca. Se falta mucho el respeto. Ahora trato de no enojarme tanto y tomar las cosas con humor. Es la mejor manera de tomarme la vida”. (Gente, marzo, 2005).

Con su hija, Olivia. “He salido camuflado para pasear con los chicos. No digo que les moleste pero hay momentos en que quieren al padre para ellos al cien por cien”,

44. Le huye a los paparazzi, los programas de espectáculo y es muy raro verlo en un estreno o evento.

45. Elige la comida casera. Su plato favorito es el pollo al horno con papas y batatas. “Cocino. No pido delivery. Soy muy carnívoro... Con respeto a los vegetarianos”,

46. “He perdonado infidelidades. Pienso que en ese momento no tuve las agallas de decir: esto es una traición, no va más”. (Luz, septiembre, 2008).

47. En 2008 vivió un momento familiar muy complicado. Su padre fue detenido acusado de haber vendido efedrina a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen. “Lo manejé como pude, con mi mayor sinceridad. Fueron días bravos, tratando de separar qué se debate puertas adentro de mi casa y qué puertas afuera”.

48. Martínez padre fue condenado por integrar una banda que enviaba metanfetaminas a México. Mariano pasó cuatro años sin hablarle. “En su momento me afectó por mi ética y mi moral, pero ya lo trascendí y ahora sé que es un hombre de bien”.

“Soy feminista, un feminista en evolución, como todos los hombres que creen en la igualdad entre las mujeres y los hombres”. Pablo Schreiterer / Mustique 162

49. En pleno éxito como Martín “El rey Sol” Marquesi, su personaje en Son amores, su madre llegó riéndose de una feria del conurbano. Le contó que vendían remeras, toallas y hasta bombachas con su cara.

50. Lo más extraño que le sucedió como sex simbol fue en un bar de Punta del Este. Empezaron a entrar adolescentes pidiéndole autógrafos. Hasta que llegaron a ser más de 30 que lo aprisionaban contra la barra. Las chicas arrasaban con todo, rompían copas, molestaban a los otros clientes. Al final, el dueño del bar lo ayudó a saltar la barra y los metió en una oficina con vidrios polarizados. Terminó escapando y corriendo cuatro cuadras.

51. “Podés tener a decenas de chicas corriéndote, pero al final, cuando querés en serio a alguna, tenés que hacer el mismo esfuerzo que cualquiera para seducirla” (Clarín, febrero, 2005).

En 2002, Marcela Kloosterboer y Mariano Martínez protagonizaron Son amores, ficción en la que tenían una romántica historia de amor. Sus escenas eran tan pasionales que traspasaron la pantalla y se convirtieron en la pareja del momento.

52. “El tiempo de Campeones fue muy difícil. Tenía 18 años recién cumplidos y empecé terapia. Estaba desbordado. Era muy chico e íbamos a grabar escenas a la calle con mi amigo Héctor Anglada (fallecido en 2002) y Diego Peretti y no podíamos salir del auto, porque no exagero, se juntaban 400 personas y nos sacudían el coche”. (La Nación, septiembre, 2012).

53.“Me gusta mucho leer y lo tengo como hábito. En la cuarentena fue un gran aliado que hoy mantengo”, contó el actor en un video que realizó en su cuenta de Instagram. Luego, explicó por qué a pesar de eso, puede ser que a veces escriba mal: “Hago un paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho y así y todo tengo errores de ortografía porque tengo dislexia declarada. No es un tema, pero sí una dificultad para ciertas cosas. Tengo unos errores tremendos todavía”.

54. “A mí me pasaron muchas cosas bravas y la constante fue que una y otra vez me surgió la fuerza para levantarme y seguir. Tiro y tiro para adelante. Lo difícil es simple: nunca hay que bajar los brazos, pero siempre hay que empezar de nuevo”.

"Vivir el ahora es la mejor decisión que tomé en mucho tiempo",

Con material del archivo de la Escuela de Periodismo TEA

