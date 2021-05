ShowMatch: el tremendo beso de Guillermina Valdes a Marcelo Tinelli cuando le dejó su lugar en el jurado a Ángel de Brito

La Academia: el tremendo beso de Guillermina Valdes a Marcelo Tinelli cuando le dejó su lugar en el jurado a Ángel de Brito

Este jueves, Guillermina Valdes dejó el jurado de La Academia 2021 al comenzar la segunda gala con el desafío de las imitaciones. La empresaria se acercó a Marcelo Tinelli y después de un terrible beso se despidió del certamen, supuestamente hasta que Pampita tenga a su bebé. Una vez que se conocieron a todos los salvados de la primera gala, la mujer del conductor dejó su lugar a Ángel de Brito, recuperado de coronavirus.

“La eché inmediatamente. No le di tiempo (a que se vaya). Ella se estaba yendo del estudio y uno de mis compañeros, (Hernán) Piquín, me dijo que la eliminara”, había señalado Ángel de Brito en diálogo con Teleshow cuando se estaba llevando a cabo el programa que salió al aire esta noche.

El periodista opinó sobre el rol de Valdes como jurado del certamen: “Me gustó, estuvo picante y brava. Me gustó que la incomodó a Marcelo (Tinelli) varias veces. La veía un poco forzada con demostrar todo el tiempo que no es la mujer de Marcelo, pero en general me gustó”. Y aclaró que no le gustaría que ella se sumara como miembro fijo del estrado: “No, que no vuelva. Me gustan los cuatro titulares. Si vuelve como reemplazo de alguno de nosotros cuando no estemos, si se va Pampita a parir, o si los demás tienen algo porque no estar, que venga. Es bienvenida”.



Por su parte, Pampita Ardohain también habló con Teleshow sobre el rol de Valdes como jurado en el primer ritmo: “La vi bien, muy afianzada, con mucha personalidad, creo que disfrutó de estar acá, se notó”. Pero aclaró que no tiene ningún problema con la esposa de Marcelo Tinelli: “Es invento de Ángel. Es para meterle ficha”.

Días atrás, en una entrevista con La Previa de La Academia, le consultaron a Guillermina si estaba dispuesta a suplantar a Pampita. “No sé, yo vine a reemplazar a Ángel. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, respondió la empresaria.

“No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito”, agregó Guillermina. También aclaró que no tiene idea qué pasará con el reemplazo de Pampita el próximo mes: “No me hables como que tengo información porque duermo con el ‘jefe’, como dicen. No, no tengo ninguna información”.

“Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias”, finalizó.

