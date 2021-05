Jorge Rial volvió a TV Nostra y explicó su ausencia en el programa: “Cada tanto hay que hacer algunos ajustes”

Jorge Rial volvió a conducir TV Nostra luego de un problema de salud (América)

Después de su ausencia del martes, la incógnita estaba planteada en TV Nostra. ¿Por qué no estuvo Jorge Rial? ¿Cuándo volverá a su lugar de conductor? Las dudas se disiparon segundos después de que el programa saliera al aire. En el piso, Marina Calabró, Diego Ramos, Ángela Lerena y Gabriel Oliveri bailaban al compás de la cortina musical del recordado Franco Battiato cuando se abrió imaginariamente el telón de fondo y en la pantalla apareció Rial. Lo hizo vía Zoom, como viene sucediendo desde que regresó de Miami. “Buenas y santas, ¿cómo andan?”, saludó el conductor desde su casa y pasó a detallar los motivos de su ausencia en el programa del martes.

“Ayer les fallé, un poquito de presión alta. Ustedes saben que soy hipertenso, cada tanto hay que hacer cambio de medicación, lo que pasa es que el cambio de medicación no te avisa”, explicó el ex Intrusos. “Hace mucho que vengo con esto, cada tanto hay que hacer algunos ajustes cuando sentís que se te va un poquito la cosa. Me pasó ayer tipo 5 de la tarde y estuve así hasta hoy a la mañana. “Justo ayer que estuvimos brillantes”, interrumpió Calabró para descomprimir un poco. “Estuvieron bárbaros, me lo dijo todo el mundo. Ustedes están bien cuando yo no estoy”, siguió el juego el conductor, antes de anticipar cuando volverá al piso.

Cabe recordar que el viernes 14 de mayo, Rial viajó a Miami para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Una semana después regresó al país, por lo que tiene que respetar la cuarentena obligatoria. “Estoy esperando al viernes para estar efectivamente en vivo y sentarme ahí. Ya tengo ganas de verlos, tengo ganas de estar con ustedes, tengo ganas de estar de ese lado, pero recién el viernes puedo ir que se vencen esos siete días que hay que cumplir cuando venís de afuera”, reveló, antes de repetir sus felicitaciones para el equipo y arrancar con la dinámica habitual el programa.

El testimonio de Jorge Rial desde Miami luego de vacunarse (TV Nostra - América)

El lunes 18, Jorge salió via Zoom desde Miami, donde dio más detalles de la vacunación y enfrentar algunas críticas que recibió por haber cambiado de opinión respecto a quienes viajaban al exterior para inocularse. “Soy vacunado, me vacuné el sábado a la mañana apenas llegué en el campus de la Universidad de Miami”, anunció y contó el protocolo de inoculación. “No hace falta anotarte, te piden algunas preguntas sobre salud, y vas a una segunda carpa que se divide en dos según la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis”, explicó el conductor, y continuó con su relato: “Te vacunan los marines, vestidos de fajina. Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte”, detalló.

Alentado por una pregunta del panelista Diego Ramos, Rial explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de vacunarse: “Estaba esperado el turno y no llegaba. Empezaron a aparecer muchos casos cercanos, y lo de Mauro (Viale) fue muy fuerte, nos pegó a todos”, reconoció Jorge en relación a la sorpresiva muerte del querido periodista. “Estamos enamorados de nuestro laburo, esta es nuestra vida y no nos damos cuenta que la estamos dejando de lado .Y no solo arruinamos lo nuestro, sino lo de nuestro alrededor. Si hubiese estado solo, creo que no lo hacía”, agregó.

A continuación, Rial se refirió a su postura anterior, en la que se mostraba crítico respecto a quienes se vacunaban en el exterior. “Hubo un castigo enorme hacia mí... Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron”, argumentó el conductor. “Cuántos de ustedes habrán recibido mensajes de gente muy conocida pidiendo ‘por favor no digan que me vacuné. El propio Macri lo hizo”, apuntó Rial, que contó cómo había asimilado la dosis: “Sentí un estado febril, pero no me dolió el cuerpo, dormí nueve horas después. Lo que sí siento es un gran alivio, de sacarme una mochila de encima”, destacó el conductor.

