Mica Tinelli mostró los tatuajes que más la avergüenzan y contó la drástica decisión que tomó al respecto

Mica Tinelli

Fanática de los tatuajes como su hermana Candelaria y su papá Marcelo, Mica Tinelli tiene decenas de dibujos plasmados en su cuerpo. Sin embargo, no todos los luce con orgullo y es por eso que tomó una drástica decisión. Se sometió a sesiones de láser para taparse cuatro diseños que ya no le agradan y los mostró.

Se trata de dos tatuajes en la mano (una inscripción y un dibujo) y dos en la espalda que diseñó ella misma en su adolescencia. Desde la sala de espera donde se realizó el tratamiento, contó: “La pregunta mas frecuente, me preguntan si duele, duele un poco la verdad. Son varias sesiones cada dos meses y me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante cagona”.

“Duele pero vale la pena por lo que vi del antes y después de un montón de casos es un tratamiento super efectivo así que lo voy a hacer. Me voy a ir sacando estos tatuajes que no me gustan y voy a ir mostrando todo”, dijo la diseñadora y se dirigió a sus seguidores: “Abro debate y confesiones, momento de confesiones, quiero fotos, de algo que se hayan sacado o que aún tengan, para no sentirme tan sola en esta, bánquenme con los tatuajes bizarros, por favor”.

Algunos de los tatuajes que Mica Tinelli borrará

Lugo, procedió a mostrar los de la mano. “Uno es la palabra ‘ahora’, que como la retoqué quedó mal y no se lee, la voy a volver a hacer una vez que termine las sesiones. Otro, una espadita que no va con mi estilo, pero en la espalada me estoy sacando dos más, polémicos que voy a mostrarles. Quiero saber qué tatuajes tienen que se sacarían”.

“Estos dos que tengo son espantosos en la espalda. Me los hice a los quince. Son de la época en la que se usaba tatuarse duendes, hadas, tengo un hada, tribales, ¿qué otras cosas? Y una estrella fugaz que diseñé yo que me creía que había hecho él diseño, no entiendo que tenía en la cabeza en ese momento. Me da mucha vergüenza, explíquenme qué flashee con esta estrella fugaz, miren los colores, no se entiende la gama del azul, celeste, blanco, se ve la cola de la estrella fugaz”.

La hija del conductor de La Academia contó que tras la primera sesión de láser, el hada se ve más borrosa, no así el otro dibujo: “Estoy preocupada por la estrella que no sé cuándo se podrá borrar, polémico, esta parte mía que no entiendo. El hada vaya y pase, se usaba. Pero no entiendo qué falshee con la estrella, encima la diseñe y me creía grosa, no entiendo qué tenia en la cabeza en ese momento de mi vida”.

La Sirenita, un emoji de princesa y una paloma son algunos de los diseños que tiene en uno de sus brazos mientras que en el otro, entre tantas cosas tiene el símbolo de Virgo su signo del Zodíaco, y un ancla. Además de los que se borrará, en la espalda tiene un ramo de rosas. También tiene un mándala en un empeine, un beso en un dedo, entre tantos otros.

Claro que la cantidad de tatuajes que tiene la mayor de las hijas de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino no se acerca a la de su hermana Candelaria que ya sin demasiado espacio en el cuerpo hasta tiene dibujos realizados en el cuello, en la boca y en la cabeza.

