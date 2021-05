Susana Rinaldi habló por primera vez de la denuncia por abuso que Anita Coacci, su sobrina, le hizo a Juan Darthés: “Tiene garra”

Susana Rinaldi habló de la denuncia que Anita Coacci le hizo a Juan Darthés (Foto: Agarrate Catalina, La Once Diez)

En marzo de 2018 la actriz Anita Coacci publicó una carta en las redes sociales para denunciar que fue abusada por Juan Darthés en los camarines de la productora en la que se grababan las escenas de Gasoleros, en 1999. “Estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente, y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá cómo me ponés’”, relató la actriz en su momento.

“Yo, congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco”, contó Coacci hace tres años y cuando se sintió lista para hablar del tema.

Este sábado, su tía, la cantante Susana Rinaldi habló por primera vez sobre esta denuncia, ocurrida tiempo antes de que lo hicieran sus colegas Calu Rivero y Thelma Fardín. “Ana sale de esta familia y esta familia se ha caracterizado siempre por decir lo que piensa. Y actuar de acuerdo a lo que piensa. Porque hay gente que también ha dicho cosas que cuando te pones a pensar decís: ‘¿Pero por qué no lo dijeron en el momento en que lo tenían que decir, en el momento en que tenían que hablar?’. Pero bueno, son formas de ver la vida”, expresó la cantante en entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). Estos dichos llegan luego de que Darthés hablara en la televisión de Brasil –país en el que nació y en el que está residiendo actualmente– asegurando de que es “inocente” de todo lo que se lo acusa.

“De todos modos, la felicito a Ana porque tiene garra , y al mismo tiempo es tan joven que no tiene miedo a que la dejen sin entrada, como se utilizaba en mis tiempos, que te dejaban afuera de cualquier lado. Hay lindos ejemplos de mujeres en la familia”, remarcó Rinaldi.

“Hemos trabajado para dar ejemplos, muchísimo. Además, yo empecé trabajando en un tiempo donde pensaban que estabas ofendiendo a Dios y al mundo. Hasta que un día se dieron cuenta”, agregó Susana, quien también anunció su vuelta al Teatro Picadero en el marco del ciclo de “Melodías en la Terraza”.

“Pero creo que me ayudó mucho los años que viví en Europa. Eso me dio trascendencia y al mismo tiempo de poder decir lo mismo que decía allá, decirlo en mi propia casa y que nadie se atreviera a acotarme nada”, enfatizó Rinaldi.

“El de mi sobrina es un ejemplo para todo aquel que es como ella, que son corajudos y tiran para adelante diciendo la palabra justa, lo que hay que decir en su momento y no callarse cuando a una persona la están ultrajando. Sea mujer, sea hombre, todos tenemos el mismo derecho de hablar”, cerró sobre el proceder de Anita.

