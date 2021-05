500 metros cuadrados, piscina interna y balcón terraza: cómo es el lujoso departamento de Juan Darthés en Río de Janeiro

Hace dos años y medio, luego de que la actriz Thelma Fardin lo acusa de violación, Juan Darthés decidió radicarse en Brasil, país del cual tiene nacionalidad. Después de mucho tiempo en el que estuvo fuera del radar de los medios, finalmente este lunes la televisión brasileña lo encontró y puso al aire las primeras imágenes del actor en mucho tiempo.

Si bien su domicilio legal se encuentra en San Pablo, el también cantante fue encontrado en Río de Janeiro por el equipo de investigación del programa de televisión Domingo Espectacular (Record TV). Allí, Darthés disfruta en su tiempo libre de un lujoso departamento de 500 metros cuadrados en el lujoso barrio de Barra de Tijuca, frente al mar.

El lujoso departamento de Juan Darthés en Río de Janeiro (Video: "Intrusos" - América)

En ese lugar, según comentaron este miércoles en Intrusos, cuenta con varias comodidades que dan cuenta de la holgada vida que lleva en el país vecino: ubicado en una torre, tiene piscina interna, balcón terraza del tamaño de un monoambiente, accesos privados, seguridad las 24 horas, cochera individual y demás amenities. Este espacio lo habita junto a su familia, su esposa, María del Carmen Leone, y a sus dos hijos, Gianfranco y Tomás. Si bien mantiene un bajo perfil, el ex Soy Gitano mantiene una rutina habitual, en la que se lo puede ver haciendo trámites, tomando algo en un bar o ejercitándose en la playa.

Fue el periodista Roberto Cabrini quien se contactó con él a través del portero eléctrico de su edificio y una llamada telefónica hace tan solo días. “Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos”, expresó Cabrini, para luego pedirle al actor un descargo al respecto.

“Buenas noches Cabrini. Solo quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida”, dijo Darthés, respondiendo en portugués.

“No hice nada de lo que me acusan, soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, completó el ex protagonista de Patito Feo, quien solo se había manifestado sobre el tema en diciembre de 2018, cuando Mauro Viale lo entrevistó en la casa que el actor posee en Nordelta. En esa oportunidad, Darthés había señalado: “Yo nunca violé ni acosé a nadie”.

Luiz Antonio Nazareth, defensor del actor en Brasil, también habló con el ciclo, y aseguró que su representado es inocente, brindando declaraciones similares a las que en algún momento realizara Fernando Burlando en el país. “Él no es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano. Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos gratamente a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña”, dijo el jurista con respecto a la alerta roja de la Interpol. Pese a los dichos del abogado, la Justicia pareciera desandar otro camino. El viernes 16 de abril pasado se conoció que la acusación del fiscal fue aceptada por el juez federal de Brasil que decidió la apertura del juicio contra Juan Darthés. La denuncia iniciada por la ex Patito Feo en Managua logró el respaldo de la justicia nicaragüense y la brasileña, y se encamina a lograr un proceso formal.





