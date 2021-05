Inés Estévez y el tenso debate con un periodista: “Vos debés ser el polémico del panel”

El cruce de Inés Estévez y un panelista por la "manipulación de la prensa" (Video: "Implacables", El Nueve)

El sábado por la tarde Inés Estévez dio una larga entrevista con Implacables (El Nueve), el programa conducido por Susana Roccasalvo, para hablar de su trayectoria como actriz, su recorrido en la música y también de su actualidad en Redes, viví tu experiencia. La obra dirigida por José María Muscari llegó a estrenarse con dos funciones presenciales y con el aforo agotado, pero ahora se está emitiendo únicamente vía streaming debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

“No veo la hora de volver al teatro presencial: el teatro es uno de los lugares más seguros, con contagios prácticamente nulos. Los actores y trabajadores del nos hisopamos todo el tiempo”, enfatizó la actriz al respecto.

Luego, a Estévez le preguntaron por su situación económica, tema que había surgido en una entrevista anterior. “Mirá, yo preferiría no hablar del tema. Lo que pasó cuando hablé de eso, fue que se tergiversaron las cosas, se manipuló un comentario que integraba el centro de una nota que hablaba de otra cosa : un análisis de lo que la pandemia le había hecho a la economía a nivel mundial. Y se replicó eso como si yo hubiera dado una nota hablando de ese tema. Y fue tremendo, porque mirá como será la manipulación de la prensa, que gente que me conoce me dijo: ‘Te escuché en una nota’. Y yo no me había escuchado, porque yo no había hecho la nota... es muy loco eso”, dijo.

Unos minutos después, el periodista Sebastián Pampito Perello Aciar retomó esa cuestión expuesta por Estévez y defendió a su gremio: “Recién dijiste algo que me pareció un poquito injusto para con los periodistas: nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que la gente cree escuchar. Si una amiga tuya te llamó para decirte: ‘Te escuché amargada...’”, comenzó a decir y la actriz lo interrumpió: “¡ Me encanta porque debés ser el polémico del panel! ”, disparó Inés con ironía. “No, no, para nada, yo te lo digo con respeto”, le devolvió Pampito. Y Estevez remarcó la intención de sus palabras: “Yo también te lo digo con respeto, con cariño, con onda y hasta con humor. Acá el periodista que quiere manipular, manipula, ¿ok? Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”.

“Si un amigo tuya te escuchó triste, no es porque un periodista inventó un audio tuyo; es lo que creyó tu amigo creer escuchado”, razonó el periodista. “No, mi amigo no me escuchó a mí, leyó algo”, justificó la cantante. “Me parece injusto para con los periodistas”, insistió Pampito, lo que llevó a Estévez a ser tajante: “¿Vos entendiste lo que yo dije?”. “Sí”, respondió el panelista. “No, no lo estás entendiendo, no entendiste, evidentemente no lo entendiste. Yo no di esa nota para hablar de eso. Pero alguien escribió eso como si yo hablara en primera persona. Entonces un amigo lo lee y cree que yo dije eso. Eso fue lo que pasó. Y sí, hay periodismo y periodismo: uno constructivo y otro destructivo, igual que las personas”, zanjó la protagonista de Verdad Consecuencia y Vulnerables.

Después de algunas preguntas más, la charla fue llegando a su fin y Roccasalvo le dio el pie para despedirse y vender las funciones de Redes, viví tu experiencia. “¡Perfecto, hablemos de esto! Si no algún periodista malintencionado va a decir: “Inés Estévez se trenzó con un panelista”... Viste que pasa eso, ¿no? ”, dijo Inés entre risas. “Inés, no nos trenzamos, simplemente dialogamos con mucho respeto”, dijo Pampito y Estévez acordó con él: “Pero por eso digo: nosotros no nos trenzamos y el periodista mal intencionado va a decir que sí”, cerró con complicidad.

