Axel Llunas reveló a Teleshow los consejos que le dieron Izan y su abuelo Dyango para interpretar al hermano de Luis Miguel

Axel Llunas y Diego Boneta en una escena de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

“Me encantaría actuar con Izan”, deseó Axel Llunas, hermano del protagonista de la primera temporada de la serie de Luis Miguel y quien interpreta a Sergio en la segunda parte de la ficción, el hermano menor del Rey Sol. Su historia y la de los hermanos Gallego Bástery no tiene mucha similitud, mas que en el amor por la música, aunque “Sergiño”, como lo llaman en la ficción, nunca se dedicó de manera profesional.

Contento de haber regresado a España y a las clases presenciales luego de las restricciones por el coronavirus, ya que extrañaba a su gente, el nene de doce años habló con Teleshow luego de su debut en la segunda temporada de la serie de Netflix: “En Ibiza (Luis Miguel) no es tan famoso así que no es tan vista la serie, la ven mis amigos porque les dije yo que la vieran”, contó sobre las repercusiones.

Axel Llunas en Luis Miguel, la serie

“Mis amigos me ven y me dicen ‘Sergio’”, dijo sobre lo que pasa en los recreos del colegio. Él se lo toma a risa ya que además le trae “recuerdos de cuando grababa en México” y reconoció: “Aún no tengo fama, me conoce mucha gente pero no es como mi hermano”.

Axel ya tomaba clases de actuación y había hecho algún concierto cuando estaba yendo al colegio y lo llamó su papá, Marcos. “¡Te han elegido par la serie!”, le dijo y en ese momento no lo podía creer: “Nunca me lo esperé y tampoco era de ver la serie y decir ‘quiero eso’ y me llaman y bueno... estaba super feliz, dije ‘wow’, era imposible de creer”.

Fue entonces que viajó a México a grabar, lo acompañaron su papá y un amigo. Durante aquellos meses una maestra particular con la que se contactaba de manera virtual lo ayudaba a hacer las tareas que le enviaban desde su colegio.

Axel Llunas y Diego Boneta

Al principio le costó romper el hielo. “Estaba nervioso por las cámaras y me daba miedo pero ahora ya me acostumbré y me gusta actuar”, dijo quien siguió los consejos de su hermano: “Me dijo que no tuviera miedo, que no estuviera nervioso y que fuera natural, entonces cada vez que actuaba pensaba en él, me dio trucos de actuación”.

Aunque se pelean como todos los hermanos, luego se amigan y hacen muchas cosas juntos. Un deseo es compartir escenario: “Me gustaría actuar con Izan para ver cómo actuamos a la vez, sería especial que actuemos los dos juntos, como en una serie o película, me encantaría”. Su abuelo Dyango, también lo aconsejó: “Sé humilde, siempre”.

Axel, en su casa en Ibiza

A Axel le interesa el fútbol y juega en el colegio. Hincha del Barcelona, como toda la familia de su papá, le gusta Messi. Pero en su tiempo libre, además de escuchar música o ir a la playa, le gusta hacer deportes como surf o esquí, plantar plantas y pescar: “No hay muchas cosas que hacer acá porque es una isla, pero me atrae mas lo del mar o patinar en el skatepark”.

El actor vive con sus padres, como ellos están separados, él se turna para estar en la casa de ambos. Además tiene una mascota, Gus, un pug “de esos que tiene la cara un poco gorda, pero es muy cariñoso”.

Axel y su perrito Gus

Hace unas semanas retomó las clases presenciales, lo cual lo alegró. “Quería volver, me gustan las clases porque ves a tus amigos, jugas al fútbol, al principio estaba bien pero después ya es aburrido estar en casa. Y ahora ir al colegio ya es normal”, dijo el hermano de Izan y contó que las notas “están bien” y que en la única materia que está “fallando un poco” es en francés.

Sergio no es un personaje fácil. El menor de los tres hermanos Gallego Básteri queda al cuidado de Octavio Foncerrada luego de que Luis Rey muere y que su madre se va, ya que sus hermanos no podían estar con él como lo necesitaba. “Lo que mas me gusta de interpretarlo es que es un niño como yo, pero él tiene un problema que está entre la abuela y Luis Miguel, entonces cuando quiere estar con la abuela Luis Miguel se lo lleva y cuando quiere estar con el hermano, a abuela se lo lleva”, dijo.

Aún es chico, recién en julio cumplirá 13, pero ya tiene bien decidido su futuro: “Cuando sea grande quiero ser actor, me gusta cantar pero mas ser actor, me atrae mas ese mundo”.

