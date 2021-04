A un mes de la muerte de Sofía Sarkany su familia arrojó sus cenizas al mar: “Te despedimos comprometidos en continuar tu sueño”

Padre e hija compartían la pasión por su trabajo: Sofía había lanzado una cápsula de zapatos, ropa y accesorios dentro de la marca de Ricky

Ricky Sarkany, su esposa, Graciela Papini, y sus hijas Josefina, Clarita y Violeta, decidieron rendirle un emotivo homenaje a Sofía, quien murió el 29 de marzo a causa de un cáncer y a una semana de haberse convertido en mamá de Félix, fruto de su relación con Tomás. El joven también estuvo presente junto a la familia Sarkany al momento de recordar a la diseñadora que tenía 31 años.

“Y hoy, a un mes de tu partida, te soltamos para que navegues en la inmensidad del mar”, escribió la esposa de Ricky en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos en las que se la ve junto a su marido, sus hijos y su yerno sobre la popa de un barco en Miami, adonde decidieron arrojar las cenizas de Sofía. “Cerca de la ciudad, juntos, con los seres que tanto te aman”, continuó. “Para siempre en nosotros, mi Sofi, mi amor”.

La familia Sarkany se fundió en un emotivo abrazo al despedir a Sofía

Ricky Sarkany, por su parte, también compartió las mismas fotos que había posteado su esposa. Y lo hizo con un emotivo texto en el que, además, contó que encontró una nota que su hija Sofía había guardado en su mesa de luz.

“Estoy bien y voy a estar muchísimo mejor”, escribió la diseñadora antes de partir en una carta en la que quiso llevar tranquilidad a su familia. “No tengo dudas de que es así”, reafirmó su padre ante las palabras de su hija. Y agregó cómo pasan sus días su yerno y su pequeño nieto Félix: “Agarra tu conejito y no para de sonreír en sueños. Tus amores, Tomi y el cholito, juegan”.

La carta que Sofía le dejó a su familia en su mesa de luz

Sofía junto al conejo con el que hoy duerme su hijo Félix

Ricky Sarkany publicó una foto de su nieto sonriendo mientras duerme

Por su parte, describió el especial y emotivo día que vivieron en familia ayer, exactamente un mes después de la muerte de Sofía. “Fue un día hermoso. Compartimos en familia una tarde en inmensidad del marte donde te despedimos comprometidos en continuar tu sueño y nuestro camino como a vos te gustaría: disfrutando, agradeciendo y sonriendo”.

Ricky firmó el posteo con los distintos apodos que su hija le había puesto: “Papá, o Papucho, como me llamabas”. Y concluyó su publicación con tres emojis de corazones y un video en el que grabó desde el barco en donde se ve el mar, a donde despidió a su hija y en donde la verá cada vez que vuelve allí.

A un mes de la muerte de Sofía Sarkany, su familia arrojó las cenizas al mar de Miami (Video: Instagram)

“Gracias a todos los que nos acompañan presentes y a la distancia, unidos por el corazón y el amor”, concluyó Ricky en su posteo destacando el apoyo y el cariño que recibió tanto él como su familia en este último tiempo.

Ricky y su esposa Graciela, abrazados, mirando al mar, a donde arrojaron las cenizas de su hija Sofía

Horas antes de rendirle el emotivo homenaje a Sofía, Ricky también le había dedicado un especial posteo al haberse cumplido un mes de su partida. “Popi, un mes. Pareciera que paso muy rápido... pareciera a la vez que fue una eternidad. Cada instante te extrañamos más, tu sonrisa única, tu alegría de vivir y tu amor eterno por tu familia y amigos”, escribió en su cuenta de Instagram el diseñador de zapatos al pie de una imagen de Sofía, sonriendo.

Su esposa, en tanto, también compartió unas sentidas palabras. Allí, describió a su hija como una mujer valiente. “Mi chiquita, ya un mes que te fuiste. ¡Cuánto te extraño! Te amo”, sostuvo Graciela.

Tomás, quien fuera la pareja de Sofía, junto a sus cuñadas, Josefina, Violeta y Clara

Sofía Sarkany había logrado forjarse un nombre propio en el mundo de la moda, con una línea personal y distintiva dentro de la marca de su padre. Artista plástica, fotógrafa amateur y con estudios en la prestigiosa Central Saint Martins de Londres, irrumpió con fuerza en 2012 con una muestra en el Centro Cultural Recoleta, en la que presentó una colección de zapatos multicolor, con plataformas altísimas y de colores, estampadas con manchas que ella misma pintaba.

Empezó a trabajar en la marca de su padre a los 18 años, cuando a Sarkany le detectaron un tumor en el riñón. “Suena el teléfono y era mi mamá llorando, que no podía ni hablar. Yo no entendía nada. Me pasa con mi papá, que me dice que estaban en el médico, que esa misma noche lo iban a tener que operar y no se sabía qué podía pasar. Me dice: ‘Necesito que vengas a la oficina’. Yo, sin entender nada, me cambié y fui lo más rápido que pude”, contó sobre aquel día.

La intervención salió bien, pero Sofía siguió trabajando en la empresa: “Pensaba que era enorme y tenía todo clarísimo, pero mirando para atrás, ¡era re chiquita!”. Luego asumió el desafío y cumplió el sueño de abrir un local de indumentaria con identidad propia, donde el arte era una referencia fundamental. Su gran objetivo era diferenciarse sin renunciar a sus raíces.

