Sergio Berni confirmó sus ambiciones políticas en la mesa de Juana Viale: “Uno se prepara para ser presidente”

Sergio Berni con Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

“En mi casa me dicen gata, por algo será”, aseguró con humor Juana Viale, en La Noche de Mirtha, por El Trece, mientras mostraba a cámara los detalles en los ojos del maquillaje que acompañaba el impactante vestido que le confeccionó Gino Bogani. Y una vez en la mesa presentó a sus invitados de la noche del sábado: el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, el periodista Gerardo Tato Young, el doctor Conrado Estol y la periodista Jesica Bossi.

Juana Viale con diseño de Gino Bogani (Foto: @mirthalegrand)

“Estamos en un colapso sanitario” , informó Berni sobre un tema que preocupa en materia de coronavirus después de que la conductora, que comanda el programa en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, quisiera saber si el ministro era partidario de hacer un cierre drástico para prevenir el avance de los contagios. Cuando Tato Young apuntó que el gobierno de la Ciudad documentaba que hoy estábamos en una meseta en relación a los contagios, Berni señaló la necesidad de tener una estrategia y que haya una reserva. “Económicamente no podemos cerrar”, interrumpió Juana Viale y ante lo que consideraba excusas del ministro, agregó: “Uruguay priorizó la salud y la economía”.

Juana Viale lidera la mesa (Foto: @mirthalegrand)

Con la mesa entrando en un clima de discusión interesante, el doctor Conrado Estol habló de la falta de vacunas y en ese punto coincidieron todos los comensales. Pero la manera de regular los contagios volvió a instalarse como temática de debate. “Desde la historia de la medicina, el único método frente a la pandemia es la cuarentena”, abogó el ministro Berni. Entonces Juana se indignó por la posibilidad de que los niños vuelvan a tener prohibido el ingreso a la escuela. “No necesito palabras, ni datos. Por mis propios hijos me doy cuenta el retroceso”, aseguró la conductora para que el doctor Conrado Estol y la periodista Bossi insistan ante Berni en los estudios que hablan de la baja contagiosidad del sistema educativo.

Sergio Berni en el programa de Juana Viale (Foto: @mirthalegrand)

“No quiero discutir la vacuna vip”, dijo Berni frente a las crítica al gobierno por el escándalo que forzó la renuncia del ex ministro de salud, Ginés González García. Y contó que le preocupa más bien la falta de camas en terapia intensiva: dijo que su hermana, que tiene un muy buen sistema de salud privado, está internada por Covid en un hospital público de Zarate. Y en medio de la discusión, después de que Berni dijera –entre risas– que se sentí frente a un pelotón de fusilamiento, Juana agregó: “Lo amo a Berni porque va a todos lados”. Luego lo invitó a pasar a la cocina para decorar el postre que había preparado Jimena Monteverde, la chef del ciclo.

Sergio Berni en la cocina del programa de Juana Viale (Foto: @mirthalegrand)

“Uno se prepara para ser presidente”, aseguró Sergio Berni y prometió que volverá a la mesa de Juana Viale en caso de serlo, para comunicar los actos de gobierno como una obligación derivada a su función pública. Entonces la conductora lamentó que Alberto Fernández no haya ido hasta el momento y que le hubiera contestado un primer mensaje, pero nunca más respondiera a su invitación. “La política es el arte de lo posible a través de la suma de los consensos”, agregó Berni, sobre la necesidad de debatir y hacer acuerdos. Y cuando volvieron a preguntarle si efectivamente querría ser primer mandatario, contestó: “Perón decía todos tenemos el bastón de mariscal en la mochila”. Mientras que, ante las consultas al ministro sobre su relación con el actual Presidente de la Nación, no negó que no fuera buena y aseguró ser es obsecuente con nadie. Todo en un clima distendido y de disenso respetuoso, después de que la conductora volviera a repetir con convicción que ella a Berni lo bancaba.

