Fede Bal contó cómo fue la polémica fiesta que hizo en su casa con El Polaco como invitado

Fede Bal contó la verdad sobre la fiesta en su casa con El Polaco (Video: "Los Mammones", América)

El viernes por la noche, Fede Bal fue invitado a Los Mammones (América), el ciclo que conduce el humorista Jey Mammon, acompañado por Silvina Escudero y Gabriel Schultz. En la sección “Las 24 de las 24″ -veinticuatro preguntas en las que el invitado tiene que responder con el cartel del “Sí” o del “No”, según corresponda-, Mammon le preguntó: “¿Te emborrachaste tanto alguna vez que no te acordabas de nada al día siguiente?”. Bal no dudó y levantó el “Sí”. “Uno crece y es durísimo... lunes y martes duele la resaca, no te acordás de nada”, describió Fede. Remate que Mammon aprovechó para acotar: “Del Polaco te acordás, ¿no?”, dijo el conductor, en relación a la polvareda que generó la viralización de un audio en el que Bal invitó al cantante conocido como El Polaco a una de sus fiestas.

“La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, decía Fede en el audio. “Acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un huevo, vamos a estar todos del orto, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, seguía Bal con sus promesas de diversión.

De vuelta a la nota con Mammon, Fede señaló: “Me pasa mucho que en las notas, últimamente, que me preguntan: ‘Y cómo está la pileta, ¿calentita?’. Me lo dicen todos, en la calle me lo tiran”. Y abrió la puerta a hablar del tema: “ Esta es la última vez que lo voy a hablar, ¿qué necesitás que te cuente? ”, lo apuró a Jey. “La verdad de las fiestas de Fede Bal”, pidió Mammon.

“¡No pasó absolutamente nada!”, dijo Fede Bal sobre la fiesta a la que invitó a El Polaco

“¡No pasó absolutamente nada!”, dijo y se escuchó una risa maliciosa de Silvina Escudero, quien tuvo una historia informal con Fede. “Silvina, ¿a cuántas fiestas mías en mi casa viniste vos, para reírte así?”, le preguntó Fede. “A miles”, contestó la morocha. “¿Y pasó de todo? ¡No pasó nada!”, se defendió Bal. “No, bueno, en esas no...”, le concedió Escudero.

Así, Bal siguió con su relato sobre la noche de la polémica: “No pasó absolutamente nada. Tengo una pileta muy linda, con agua caliente, y un lugar al aire libre. Así que invité a un determinado grupo de gente... no éramos 50 personas: era algo chiquito e hice un asadito”. Respecto a las fiestas que organiza en su casa, contó que “si viene un grupo de amigas a casa saben que nadie tiene que sacar fotos”.

Y sobre la noche de la polémica, amplió: “Fue una fiesta tranquila... Bailamos, vino El Polaco, amigos, técnicos, algo chiquito... Unas veinticinco, treinta personas. Tomamos champagne. La gente piensa que corríamos desnudos, pero no, fue algo tranquilo. Nos divertimos hasta un punto...”, dijo Fede, hasta que lo interrumpió Schultz: “Federico, no te está creyendo ni una persona”, le dijo, lo que disparó las risas de todos en el piso.

"La gente piensa que corremos desnudos, pero no, fue algo tranquilo. Nos divertimos hasta un punto...", dijo Fede Bal respecto a la fiesta a la que invitó a El Polaco

Por otra parte, y en un tono más serio, Fede abrió su corazón al hablar sobre su padre, Santiago Bal, quien murió en 2019. “ Papá fue el que más me enseñó que la vida es ahora. Planificamos, pero cuando la salud dice no, es no. Y él me enseñó tanto que hay que disfrutar. Y yo entendí que su meta era arreglar las cosas con mamá y filmar una película conmigo ”, dijo.

“Cuando terminó de filmar la película conmigo, seis meses después, ya no quiso vivir más. Se fue feliz. No le quedó nada pendiente. Doy mi vida por una muerte así”, expresó Fede en relación a la película Rumbo al mar, que protagonizó junto a Santiago. “Mi viejo está más que antes conmigo. No me hago el budista, es lo que me pasa a mí”, cerró Bal.

SEGUIR LEYENDO: