La historia de los argentinos que se dedican al turismo del rock en Londres y crearon una web/app para visitar lugares históricos del género

Sergio Schuchinsky y Marcelo Lamela en la escuela donde se formó Pink Floyd

Entusiastas. Esa es la palabra que mejor define a Sergio Schuchinsky y Marcelo Lamela, estos dos argentinos que se dedican al turismo del rock en Londres. El primero llevó a la capital británica a artistas de la talla de Gustavo Cerati, Fito Páez y Los Cadillacs; mientras que el segundo escribió tres libros de su serie “Rock Is Here“ -dedicados a las ciudades de Londres, Manchester y Buenos Aires- y tiene en mente otros tres: Liverpool, Nueva York y Los Ángeles.

En sus textos, Marcelo realiza un recorrido detallado e interactivo que incluye códigos QR, mapas, medios de transporte y otros datos útiles para el visitante que busque saber más acerca de los sitios emblemáticos del rock. En el caso de Buenos Aires, tampoco perdió de vista las visitas internacionales ni los lugares del Conurbano que fueron importantes para este género musical.

Marcelo Lamela en uno de sus tours de rock por Londres

En diálogo con Infobae, los dos amigos hablaron de estos temas y anticiparon de qué se trata la web/app que puede convertirse en una herramienta fundamental para los viajeros que tengan la fortuna de recorrer lugares históricos del rock en todo el mundo.

“Esta primera versión ya se encuentra en línea y de a poco le vamos cargando información. Comenzamos cargando puntos de interés relacionados con el rock en Buenos Aires, Londres y algunos de Estados Unidos. Esta herramienta, para el fanático de la música, es muy intuitiva y fácil de usar. Podés hacer la búsqueda por banda, artista favorito o ciudad”, destacó Sergio.

Sergio Schuchinsky junto a Gustavo Cerati

- ¿Cómo nació la idea de estos dos argentinos en Londres que se dedican al turismo de rock?

- Marcelo Lamela: Contactos que se establecen... En un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Británica en Buenos Aires me encontré con un amigo de Sergio, el director del Teatro Patricio Orozco, a quien le comenté sobre mi proyecto Londres-Buenos Aires. Me recomendó que lo contactara a Sergio, ya que administraba grupos muy grandes de argentinos en Inglaterra a través de sus redes y página web arenin.uk (Argentinos en Inglaterra).

Cuando lo encontré, a dos días de establecerme en la ciudad, en noviembre de 2018, él estaba musicalizando un evento en Leicester Square. “Empezamos bien”, me dije. Le conté de qué se trataba ”Rock Is Here“ y que tenía la idea de conectar a la gente de su grupo ARenIN - ARgentinos en INglaterra para comenzar a hacer algún tour para ellos. Yo ya había lanzado el libro de Londres y arrancaba con los tours en español y otros servicios para ofrecer (tickets de shows, discos, etcétera) a turistas de hispana que visitaran la ciudad, pero pensé que empezar con argentinos ya radicados acá estaría bueno.

El contacto con Sergio se inició pensando en sus conexiones con “potenciales clientes” que ya estaban establecidos en Londres más algún evento y no mucho más. Lo que no pensé fue que él tenía también esa idea de unir sitios en una aplicación como la que yo tenía en mente. Yo había tenido reuniones en 2017 en Londres por una app con geolocalización pero no me convenció el approach, más allá de la cordialidad de la gente contactada. Pero con Sergio empezamos a coincidir de entrada y los tiempos se aceleraron. Vi que complementamos la idea, con mi contenido y su conocimiento de tecnología.

Sergio Schuchinsky: Si bien venía pensando en la idea desde hacía tiempo, la noche que fui a ver la película “Bohemian Rhapsody” me terminó de convencer de que era hora de convertir un deseo en un proyecto. Acá viene lo curioso. Esa noche fui a ver la película con cinco amigos. Todos con muchísimo conocimiento sobre música, cine, producción musical y, sobre todo, vida y obra de Freddie Mercury y Queen. El cine al que fuimos está ubicado en el barrio de Chelsea, a pocas cuadras de donde vivía Freddie.

En el grupo había un periodista especializado en música, un productor y promotor, un luthier, un camarógrafo profesional de cine, un especialista en marketing y diseño que trabajó en compañías discográficas y yo, también productor, promotor, amante de Londres y sus lugares secretos, o no tan secretos.

Al terminar la película, nos fuimos a un pub de la zona a tomar unas cervezas y a seguir hablando del film. Uno de los integrantes del grupo, así como de la nada, tiró la pregunta disparadora: ¿Freddie Mercury no vivía por acá? Y todos nos quedamos en silencio y yo me quedé observando la situación. Uno dijo que Freddie vivió a la vuelta del cine, otro señaló para un lado, otro para el otro lado, pero ninguno tenía el dato preciso. Ahí es donde me dije: “Si cinco personas que tienen relación con el mundo de la música, fanáticos de Queen y que además viven en Londres hace casi 20 años, no saben dónde está la casa de Freddie Mercury significa que hay una oportunidad”.

Teniendo en cuenta la cantidad astronómica de sitios referentes al rock que hay en esta ciudad, tengo que comenzar a hacer un trabajo de investigación y volcar toda esa data en un lugar de fácil acceso para el turista, el residente o el curioso que no está en Londres pero igual quiere ver información, fotos y localización de ese lugar histórico relacionado con su banda de rock o artista favorito.

Se alinearon los planetas y a los pocos días me contactó Marcelo y arreglamos para encontrarnos acá en Londres. Quedé fascinado con su proyecto. Él ya contaba con un montón de contenido y data de miles de sitios de la historia del rock.

Le conté sobre la idea que yo también tenía sobre volcar toda la información de los puntos de interés en una solución web o móvil. También le conté sobre mis conocimientos de tecnología y diseño, mis cientos de contactos locales y mi gran conocimiento de la ciudad de Londres por haberla pateado de norte a sur y de este a oeste. Así que hicimos click de entrada y vimos el caudal de posibilidades de negocios que tenemos acá con ese bagaje que pocos, o nadie, posee.

El tour en el Marquee de Wardour Street

- ¿Hace cuánto están allá y cómo se conocieron?

- Marcelo: Sergio tiene más de 19 años y yo voy por mi tercero. Pero, en mi caso, antes de radicarme ya había venido más de diez veces como turista e investigador.

- A Marcelo ya lo conocía de haberlo entrevistado por el libro “Rock Is Here: Buenos Aires”. Marcelo, también publicaste otros dos “Rock Is Here”: Londres y Manchester. Para la gente que no los leyó, ¿qué les podés contar?

- Que los libros son bien pragmáticos, a pura data, y que ellos le agregan la emoción con sus sueños de conocer los lugares donde el rock se hizo inmortal. Casas, estudios de grabación, parques, pubs, clubs… O sea, les paso la data indispensable y fundamental, los ubico en lugar y tiempo; y la pasión de cada uno -que es la misma con la que armé todo esto- juega, vuela y hace el resto.

Además, los libros son interactivos porque, aparte de los mapas y fotos exclusivas, incluyen códigos QR que te llevan con tu teléfono a videos, notas y más fotos que salen de las mismas páginas. Siempre mi cabeza y mi corazón volaban hacia esos sitios que miraba en videos, películas, libros y tapas de discos, y me imaginaba estar allí.

Y las vivencias que tengo de la emoción de la gente en los tours son impagables. El lema de “Rock Is Here” es “conocemos cada rincón de tu pasión”. Y me parece que es muy apropiado. Con los libros hablo de algo en un sitio en particular y, al escanearlo con el teléfono, el QR inmediatamente te transporta.

La portada de "Rock Is Here: Buenos Aires"

- Sergio: Están desarrollando una web/app que muestra los lugares históricos del rock de todo el mundo y que tengo entendido contará con más de 2.000 puntos de interés que están cargando de a poco. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué va a encontrar la gente?

- Surgió hace años ya que trabajé en varias producciones de programas de TV que vinieron a grabar a Londres: desde algunos super conocidos en Argentina como “El rayo” y “Clase turista”, como también para varios programas de una productora que está en Miami y con quien seguimos trabajando.

Incluso tuve el honor y el placer de haber trabajado en 2011 con Cristina Pérez cubriendo la boda real de William y Kate. Fueron cuatro días super intensos recorriendo la ciudad de un lado a otro, persiguiendo al príncipe y a su futura esposa, visitando lugares relacionados con la pareja y entrevistando a algunas celebridades.

En todos los casos, cuando vienen a grabar lo primero que me piden es: “Llevame a lugares poco conocidos que estén fuera del circuito turístico de Londres”. Y así es como sin querer conocés rincones, callejuelas y pubs con muchísima historia.

Estas experiencias, sumadas a la anécdota sobre el día que fui a ver la película de Freddie Mercury y el encuentro con Marcelo, hicieron que a los pocos días de habernos juntado, empezáramos a trabajar juntos y a darle vida al proyecto de la aplicación.

Londres es una ciudad con casi 2.000 años de antigüedad, sus calles desbordan de historias, acontecimientos históricos de todo tipo. En cada cuadra y en cada esquina, estate seguro de que algo pasó y dio la vuelta al mundo. Hablo desde acontecimientos históricos, alguna invención o descubrimiento, una escultura, alguna escena de alguna película de James Bond, Harry Potter o Mr. Bean, o la foto de alguna tapa de algún disco. Caminando por cualquier barrio de Londres te lleva a descubrir algo nuevo todos los días.

Comenzamos a trabajar sobre una primera versión. No es una aplicación nativa que te bajas a tu teléfono, sino que se trata de una web/app. Es decir un website que puede ser accedido desde cualquier dispositivo, se adapta el formato y dimensiones de cada pantalla independientemente del sistema operativo o plataforma que use. Esta primera versión ya se encuentra en línea y de a poco le vamos cargando información. Comenzamos cargando puntos de interés relacionados con el rock en Buenos Aires y de Londres, y algunos de Estados Unidos.

Esta herramienta, para el fanático de la música, es muy intuitiva y fácil de usar. Podés hacer la búsqueda por banda o artista favorito o por ciudad. Por ejemplo, si buscas información sobre The Rolling Stones, te va a mostrar en un mapa puntos de interés de todo el mundo.

Cuando hablamos de puntos de interés nos referimos a estudios de grabación, lugares donde se sacaron las fotos para tapas de discos o donde se grabaron escenas para algún video clip o película, el pub donde una banda tocó por primera vez, la casa de un artista, etcétera.

Cada punto de interés te muestra fotos del lugar, descripción, posición geográfica y link a algún video relacionado con esa banda, artista o el lugar.

Estamos pensando incorporar el link a una de las plataformas de streaming para que te permita escuchar la canción o el álbum relacionado con ese sitio. Podés hacer la búsqueda solo por ciudad. Por ejemplo, todos los puntos de interés relacionados con Oasis solo en Londres.

Abbey Road

Como la solución utiliza el GPS de tu dispositivo, te permite buscar y ver los puntos de interés que tenés a tu alrededor en este preciso instante. Para eso creamos la función “Cerca de mí”. Por default, esta función te muestra los puntos de interés que están en un radio de 10 kilómetros pero podés ampliarlo o reducirlo. Ahí es cuando el fanático realmente se da cuenta sobre el potencial de esta solución. Te muestra información de lugares por los que seguramente pasaste 100 veces y nunca supiste que tal vez allí vivió Jimi Hendrix o grabó una canción David Bowie, es el club donde Paul conoció a Linda, o el pub donde un tal Brian May se juntó con un par de amigos y, cerveza de por medio, decidieron formar Smile, la banda que luego, con la llegada de Freddie Mercury, se convirtió en Queen.

Muchas veces los amantes de la música que vienen a Londres, salen de la estación de metro Piccadilly Circus, caminan unos minutos hasta el número 3 de Saville Row y se sacan la foto en la puerta del edificio en cuya terraza The Beatles tocaron por última vez.

Luego vuelven a tomarse el metro y se trasladan hasta Abbey Road, pura y exclusivamente para sacarse dos fotos: la primera es la famosa imagen de la senda peatonal emulando la tapa del disco Abbey Road de The Beatles y, la segunda, en la puerta de los Abbey Road Studios, que está a pocos metros. Todo este recorrido para sacarse tres fotos puede llevarte más de una hora. Lo que no sabían, seguramente, es que cuando estaban en la zona de Piccadilly y Soho, a su alrededor tenían otros 200 sitios relacionados con la historia de The Beatles y otras tantas bandas famosas.

Ahora, para aprovechar al máximo su estadía en Londres, no tienen más que abrir la solución rockishere.app, seleccionar la opción “Cerca de mí” y a disfrutar...

Si quieren hacer la prueba, los que están en Buenos Aires en este momento, entren a rockishere.app, seleccionen “Buenos Aires”, luego hagan click en “Cerca de mí” y, como por arte de magia, van a ver cientos de lugares cerca de sus casas u oficinas relacionados con Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Pappo, Luca Prodan, Coldplay o The Rolling Stones...

Por el momento, toda la información está en castellano, ya que estamos aprovechando la data que ya tenemos y que se utilizó para la edición de los tres libros de “Rock Is Here” y, como estamos en una etapa de prueba, no tiene mucho sentido ponerse a traducir al inglés cientos y cientos de páginas. Lleva muchísimo tiempo y es muy costoso.

Luego iremos incorporando otros idiomas, comenzando por el inglés obviamente. No solo porque vivimos en Inglaterra, sino que los números lo indican. Para darles una idea, solo en 2019 el Reino Unido tuvo 41 millones de visitantes que vinieron ya sea por turismo, negocios o estudios. De esos 41 millones, 21 millones estuvieron caminando por las cales de Londres y los 20 millones restantes por el resto de Inglaterra, Escocia y Gales.

A eso hay que agregarle los cientos de puntos de interés que tenemos de las principales ciudades de Estados Unidos.

Sergio Schuchinsky con Fito Páez

Marcelo: En 2019, me contactaron un par de empresas de Japón. Uno los ve calmos, organizados y, a la vez, le ponen una pasión a estas cosas que impresiona. Y antes del primer confinamiento en 2020 llegué a darles unos tours de Queen y quedaron fascinados. Ambas terminaron interesadas en lanzar los libros Rock Is Here y la app y organizar tours en japonés en Londres y Liverpool. Y la idea era que yo capacitara a los guías porque obviamente, entre mis pocas facultades, está la de no hablar en su lengua (risas).

Tienen varias compañías, entre ellas una editorial, agencias de viaje, disquerías... Venden y editan libros de turismo y paquetes de turismo temático. Tuvimos una reunión aquí en Londres con sus representantes. Nos dijeron que les gustaría ser parte del proyecto, ya que desde que The Beatles tocaron en Japón en 1966 el consumo de rock and roll en ese país no paró de crecer. Gracias a esto, ellos venden muchísimos paquetes para turismo en Reino Unido y el tour de The Beatles es lo que más venden. Por ahora todo quedó en stand by pero seguimos en contacto y agazapados esperando. El asunto es que esto es una pauta de que el tema no tiene límites, ni siquiera geográficos o lingüísticos.

Sergio: Si no hubiese sido por la pandemia hoy estaríamos trabajando en una versión de “Rock Is Here” en japonés.

- Marcelo: ¿Tenés en mente otro “Rock Is Here”?

- Sí. La colección siempre se pensó como una de seis libros. Faltan Liverpool, Nueva York y Los Ángeles. El contenido que tengo de los tres es increíble, sorprendente en serio. Y para la app se suman lugares fundamentales del resto del planeta, no solamente los que aparecen en mis libros. Porque además se va a ir actualizando permanentemente.

Es un laburo titánico pero maravilloso de hacer. Por ejemplo, si sos fan de Black Sabbath, podés recrear sus inicios con muchos sitios de la zona de Birmingham donde nació la banda. Y, de hecho, su mismo final, ya que el último show lo dieron en su ciudad.

- ¿Qué tres lugares emblemáticos para el rock elegirían de cada ciudad: Buenos Aires, Londres y Manchester?

- Marcelo: De Londres, el lugar turístico rockero número 1 del mundo sin dudas es Abbey Road, pero esa es la figurita más conocida. Alrededor de ese lugar podemos mostrar cosas que les sorprenderán. En el 2019 pude cumplir un sueño, que es el haber podido organizar un tour que nos terminó dejando al grupo dentro del mismísimo estudio donde grabaron The Beatles -y tantos otros, claro-, incluso tocando los pianos que usaron en “A Day In The Life”.

Otro de los más requeridos es la casa donde murió Freddie Mercury. En lo personal, no puedo decidir mucho más ya que solo en el Soho tengo más de 20 lugares que visitamos en los tours, uno más impactante que el otro: donde ensayó Led Zeppelin por primera vez, donde Keith Richards audicionó para Brian Jones, la tapa y teléfono de Ziggy Stardust, la usina de la tapa del disco Animals de Pink Floyd…

De Buenos Aires te puedo mencionar los estudios donde Soda grabó su primer disco, que es el mismo del primer single del rock argentino: Rebelde de los Beatniks. La casa del Flaco Spinetta de los primeros tiempos de Almendra, el lugar donde estaban los estudios Phonalex, base fundamental de Pescado Rabioso, Sui Generis, Vox Dei y tantos más. Y, como fan de Soda Stereo, sin dudas la casa de Charly Alberti en el barrio River, “La esquina Soda Stereo”.

Y de Manchester, la casa de la tapa del debut de Oasis, el lugar donde descubren a Joy Division y, claro, el Lesser Free Hall, ahí donde los Sex Pistols dieron el show que cambió la vida musical de la ciudad y que está en el mismo lugar -hoy hotel- donde le gritaron Judas a Bob Dylan por volverse “eléctrico”.

La puerta de la casa de Freddie Mercury

Sergio: Coincido 100% con Marcelo, pero habiendo tantos lugares es imposible quedarme solo con tres. Agregaría el memorial de David Bowie, que está justo frente a la estación de metro de Brixton, y a pocos metros la pintoresca Electric Avenue, la calle que inspiró a Eddy Grant para su hit con el mismo nombre. Uno de mis favoritos y al que llevo cada vez que viene alguien a visitarme a Londres es la cabina telefónica de la tapa de de Ziggy Stardust en la zona de Piccadilly.

La casa donde vivió Freddie Mercury es casi una obligación para cualquier melómano. Y, como te podrás imaginar, mis landmarks (hitos) personales son The Forum, donde hicimos el show de Gustavo Cerati y Union Chapel, una iglesia en el norte de Londres donde hicimos el primer show de Fito en estas tierras.

Por último, quiero contarte que actualmente estamos en conversación con las oficinas de turismo de Manchester, Liverpool y Londres, haciendo presentaciones y reuniones virtuales. ¿Quién no es fanático del rock de su propia ciudad en este país? Su asistencia nos permitirá dar el siguiente paso y desarrollar una solución con más funcionalidades, realidad aumentada, plataforma de venta de tickets, contratación de tours VIP, libros, memorabilia y gamificación.

“Rock Is Here” además es un proyecto multimedia. Estamos en contacto con un par de productoras que comparten nuestra sensación de que lo que hacemos es totalmente televisable. El rock es musical pero también visual y la gente se engancha mucho cuando les mostrás esos lugares.

- Marcelo: Mis apariciones en más de una oportunidad en programas como “Modo selfie” profundizaron ese interés y lo certifico siempre que menciono estos lugares en mi programa de radio. Lo que nos falta en estos momentos es afianzar todo el proyecto con capitales que entiendan las posibilidades concretas que brinda. Las más grandes estrellas de la música de las seis o siete últimas décadas son rockeras y la prueba del interés vigente que se mantiene es que las biopics sobre esas figuras increíbles, los clásicos sacan una reedición o un disco nuevo y lideran los charts. Y sobre eso se sustenta el interés histórico de “Rock Is Here”.

- Sergio: La pandemia nos dio la posibilidad de comenzar a experimentar con la producción de nuestros propios videos. Un sábado salimos bien temprano a patear las calles de Londres y grabar. En unas seis horas recorrimos más de 50 lugares y armamos una especie de entrevista para el canal de YouTube de ARgentinos en INglaterra, donde tenemos una sección denominada “Personajes”. Allí los entrevistados cuentan su historia en este país y muestran lo que hacen. En este caso Marcelo contó los orígenes de “Rock Is Here” y, de paso, mostramos esos lugares que todos quieren conocer.

Lo bueno de este modelo de negocios es que el día de mañana podemos aplicarlo a otras temáticas como cine, arte, historia, ciencia, moda... Los amantes del cine se van a volver locos si creamos una solución con varias capas donde metemos todas las locaciones de las películas que se filmaron en Reino Unido por ejemplo. Y, como dijo, el gran Gustavo Cerati: “Ahí vamos”.

