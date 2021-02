El divertido desafío de la fogata entre Luisana Lopilato y Michael Bublé: “Soy argentina, hice muchos asados”

El desafío de la fogata entre Luisana Lopilato y Michel Bublé ¿Quién ganará?

Siempre activa en el mundo de las redes sociales y a través de diferentes aplicaciones, Luisana Lopilato suele compartir con sus seguidores pequeños momentos de la intimidad con su familia. Con su habitual sentido talento para la comedia, días atrás había publicado en Instagram un divertido video bailando con su hija Vida, ambas en pijama y al ritmo del hit Vida de rico, del colombiano Camilo

Otra vía de comunicación es su canal de YouTube, donde puede mostrarse cocinando, paseando, haciendo gimnasia y también actuando, para no perder el ritmo. Y para ponerle un poco de adrenalina a la diversión, empezó a publicar una serie de desafíos junto a su marido, el cantante canadiense Michael Bublé. En esta oportunidad, la pareja se mostró en un día de camping y la prueba consistía en una práctica fundamental para este tipo de jornadas: la preparación de una fogata.

Luisana contó brevemente las instrucciones del desafío. Cada uno contaba con madera, papel de diario y fósforos para llevar adelante su tarea. El objetivo era que las llamas cortaran una tanza colocada a una distancia del suelo y el primero que lo hiciera, se convertiría en ganador. Antes de empezar, y en una actitud responsable, la pareja le alertó a los chicos que no repitieran el desafío en sus casas sin la asistencia de un adulto.

Desde el comienzo, Luisana se mostró confiada en sus posibilidades. “Creo que voy a ganar porque soy argentina e hice muchos asados”, señaló con entusiasmo. Cada uno desarrolló estrategias bien diferentes para la preparación: la actriz intentó formar un triángulo con las maderas, mientras el cantante enrollaba los diarios y los intercalaba entre las maderas para buscar la combustión.

Luisana falló con su estrategia, pero lejos de desanimarse, apeló a un plan b que rápidamente empezó a darle resultado, mientras su marido no lograba encender los papeles. En cuestión de segundos, el fuego de la actriz cortó la tanza mientras el del canadiense apenas se elevaba del piso.

Para celebrar, Luisana se comió un malvavisco levemente asado con las llamas del triunfo. “¿Era necesario refregármelo en la cara?”, preguntó Michael, mientras su esposa explicaba su victoria a través del orgullo de sus raíces. “Soy argentina, acampamos mucho, mucho asado, carbón”, relató con algo de imposición en sus gestos, mientras el texto “canchereando” sobrevolaba la pantalla.

“¿Qué tiene que ver? Soy canadiense, hacer asados es otra cosa”, argumentó Bublé, pero su esposa se mantuvo inalterable. “¿Sabés cuántos asados te faltan para ganarme a mí?”, cerró la actriz, mientras hacían las pases comiendo un malvavisco. Meses atrás habían publicado otro desafío, en el que tenían que encontrar una calabaza en medio de un laberinto de maíz. En aquella oportunidad, el ganador fue el canadiense, que encontró el premio luego de una ardua búsqueda. ¿El desempate será en la parrilla?

Con este tipo de actividades, Luisana, Michel y los suyos hacen más llevadera una cuarentena que complicó sus compromisos laborales y hogareños. En diálogo con Teleshow , la ex Rebelde Way hizo referencia a cómo se organizan puertas adentro en este tiempo tan particular. La verdad es que bien, Mike es recompañero, así que nos dividimos perfecto. Lo que hago yo, no lo hace él, lo que hace él, no lo hago yo, nos turnamos, y nos ocupamos un montón de nuestros hijos”. Luisana y Michael son padres de Noah, Elías y Vida , que requieren atención full time: “Son etapas, edades difíciles, son chiquititos, nos necesitan. Después pasa esta etapa y los problemas se transforman en otros”.

En el plano laboral, luego de un año de idas y vueltas que terminó en el frustrado regreso de Casados con hijos, la actriz presentó Hermanos, una obra por streaming a beneficio del Hospital Garrahan y protagonizada junto a su hermano, Darío.





