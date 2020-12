La reacción de Laura Cibilla después de revelar su historia con Diego Maradona: “Hablar le hizo bien, ahora es otra”

Laura asegura que tiene un hijo de Diego, aunque el examen de ADN dio negativo

Laura Cibilla conoció a Diego Armando Maradona en el 2000 y tuvo una historia de amor, con idas y vueltas. Tres años más tarde, quedó embarazada y le inició un juicio de filiación. El Diez accedió a realizarse el examen de ADN, pero dio negativo. Ahora, ella decidió contar por primera vez a Teleshow detalles sobre su relación con la leyenda del fútbol que murió el 25 de noviembre.

Durante la charla, Laura recordó el primer encuentro que tuvo con el ex jugador de fútbol en un boliche: “Yo estaba trabajando en La Diosa y, de repente, entraron todos los de seguridad. Asomé la cabeza para ver quién venía y una de las chicas me dice: ‘¿Viste quién llegó? Tu ídolo’. Yo dejé los platos en la barra y fui hasta donde estaba él. Cuando lo vi, me empezó a latir el corazón muy fuerte. Pero se le empezó a acercar todo el mundo y yo dije: ‘No voy a ser una más. Así que me fui”.

Laura Cibilla dio detalles de su historia con Diego Maradona

Luego, Leo Sucar, el dueño de boliche, la llevó para que conociera a su ídolo: “Me saqué la riñonera dónde guardaba la propina, el destapador y los corchos, y subí con él. ‘Diego, te quiero presentar a Laurita, mi camarera favorita’, le dijo. Diego me miró de arriba a abajo y contestó: ‘Leo, ella no trabaja más’...”. Esa noche, se pusieron a bailar y a tomar champagne. Maradona le pidió que se fueran juntos, pero ella no quiso.

El ex director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata volvió al boliche en reiteradas oportunidades. Así comenzó la relación amorosa en un momento complicado de su vida por el divorcio con Claudia Villafañe y sus problemas de adicción. En diciembre del 2019, volvieron a hablar por teléfono y habían quedado en encontrarse, pero nunca pudieron juntarse y finalmente él murió.

Tras la publicación de la entrevista, Leo Sucar habló de lo bien que le hizo a Laura contar su historia y descargarse: “Ella está muy angustiada por todo este tema, la pérdida de Diego es muy dolorosa, realmente yo le vengo diciendo hace tiempo a Laura que necesita hacer catarsis, hablar, desahogarse. Le he comentado que varias personas quisieron hacer nota con ella... Ella solamente accedió a hacer nota sin fotos sin nada. Cara a cara con Nancy (Duré). Creo que le hizo muy bien a Laura. La chica que era antes de la nota y después de la nota cambio radicalmente”.

En diálogo con el Pollo Álvarez en el programa Nosotros a la mañana, aseguró: “Ella pasó una situación judicial, en una lucha por una identidad para su hijo, otras personas lo obtuvieron en la Justicia simplemente porque Diego se declaró en rebeldía. En este caso, Diego se presentó y el ADN dio negativo. Eso es un hecho”.

Con respecto a la posibilidad de iniciar una nueva demanda judicial para que su hijo tenga el apellido Maradona y pueda reclamar una parte de la herencia, Leo señaló: “Yo no sé si ella está dispuesta a someterse a otro castigo de esos, porque a ella le costó mucho rehacer su vida. Ella no tiene abogados mediáticos que la defiendan, es ella solita con su hijo. Trabaja para mantenerlo. Está haciendo su vida”.

Leo Sucar habló de Laura Cibilla, una de las parejas de Diego Maradona

