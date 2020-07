Paula Chaves asegura que recibió señales de Jazmín De Grazia durante el nacimiento de su hija Filipa

Paula Chaves tuvo muy presente a Jazmín De Grazia durante el parto de su tercera hija

Paula Chaves dio a luz por parto natural a su hija Filipa en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, luego de 41 semanas de gestación. De esta manera, la conductora del exitoso y polémico programa Bake Off agrandó la familia que formó con Pedro Alfonso y le dio una nueva hermanita a sus hijos, Olivia y Baltazar.

Filipa nació el 4 de julio, una fecha muy especial para Chaves. ¿El motivo? Su llegada fue el mismo día que Jazmín De Grazia cumpliría 36 años. Las modelos se conocieron en 2002 cuando participaron en el reality Super M y se convirtieron en grandes amigas. A lo largo de los años cada uno hizo su carrera en los medios, pero siguieron siendo muy unidas hasta que Jazmín murió el 5 de febrero de 2012. Su partida fue un duro golpe para la conductora que siempre la recuerda con mucho cariño.

Pero esta no fue la única señal que recibió de su querida amiga. Cuando estaba internada con su esposo, una enfermera muy amable los esperó en la habitación para darle algunas indicaciones y ayudarlos. Cuando estaba por retirarse, Paula le preguntó cómo se llamaba. “Jazmín”, le respondió la mujer. La pareja quedó asombrada y emocionada por esta feliz coincidencia que los hizo sentir acompañados, de alguna manera, según informó la revista Gente.

La hermosa familia que formaron Pedro y Paula

La llegada de su tercera hija se dio en un contexto complicado por la cuarentena obligatoria. Los días previos a dar a luz, la hermana de Delfina Chaves estaba con los sentimientos y emociones a flor de piel y no dudó en expresarlo en las redes. “Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, indicó la modelo que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de la niña.

Más allá de sus miedos, todo el proceso salió perfecto: el parto duró unas siete horas en total, pero la conductora ya venía con contracciones de preparto hacia como tres semanas. En la tranquilidad de su hogar, hizo el trabajo de parto acompañada con su partera y cuando tuvo 10 centímetros de dilatación llegó a la Trinidad de Palermo. Pedro fue el primero en darle tranquilidad a sus seguidores sobre el estado de salud de su esposa e hija. “Bienvenida Fili. Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”, escribió el actor y productor en la red social.

“Quiero parir de nuevo”, se mostró entusiasmada Paula y también se refirió al peso de su hija que pesó 4,616 kg. “Fue el comentario de cada una de las enfermeras que entró. ¡Nuestro cuerpo hace bebés que podemos parir! No hay nada anormal en el peso. A la hora estaba caminando”, explicó Chaves a sus seguidores de las redes sociales. Ahora toda la familia está disfrutando de la llegada de la nueva integrante de la familia.

La primera foto de Filipa

