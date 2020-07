La historia secreta del accidente automovilístico que derivó en la acusación por infidelidad de Diego Maradona a Claudia Villafañe

"La música me ha hecho sacar lo mejor de mí. Siempre puse en el último lugar el hecho de no ver porque me parece un detalle minúsculo", afirma el musico que superó los obstáculos más difíciles, triunfó en lo que ama y hoy disfruta de la paternidad: "Mateo nos enseña incluso más de lo que nosotros podemos enseñarle a él"