En chiste, una Evaluna chiquitita, de no más de diez años, le decía a Susana Giménez que su papá no la iba a dejar tener novio hasta que cumpliera los 43. Entre risas, en el living más famoso de Telefe, la familia Montaner festejaba la ocurrencia y Susana, divertida, apoyaba la moción. Los tiempos se adelantaron para Ricardo Montaner y su hija no solo tuvo novio mucho antes, sino que se terminó casando a los 22, con él como padrino, como debe ser. Y no solo el casamiento se vio en todos lados, sino también el pedido de mano, la Luna de Miel, los primeros días de los esposos en su cotidianeidad, el confinamiento con toda la familia de ella en la casa paterna de Miami. Estar frente a las cámaras, como en aquel programa de Susana, la entrenó a Evaluna para ser una estrella.