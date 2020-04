Graciela en recientes declaraciones habló sobre la distancia y lo que lamenta no ver a su hijo y a su pequeña nieta. “Hay días en que extraño y tengo ganas de ver a la chiquita, por eso pongo videos de ella en Instagram. Me dan ganas de abrazarla y de que me cuente cuentos de terror, como ella me cuenta, y y yo a ella, que son maravillosos... De que me pinte las uñas como me enseñó. Después de tantos años yo ya no me las pintaba, salvo alguna vez en películas de época, y Jesús me enseñó”.