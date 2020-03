Hace unos días, la periodista Lindsay Crouse escribió en The New York Times un artículo en el que se preguntaba “¿Cómo te comparas con una de las mujeres más famosas del mundo?”. Crouse salió durante siete años con el actual novio de Lady Gaga y describió en esa nota lo raro que se sintió haber visto a su ex, acompañando a una diva. Con altura y mucho sentido del humor, Lindsay expuso: “Lady Gaga es asombrosa. Compararte con ella es increíblemente motivador, y te recomiendo que lo pruebes, independientemente de cómo te relaciones con quién está saliendo con ella”. La reportera no se equivoca, Gaga es asombrosa y le sobran motivos para probarlo.