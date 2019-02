El elogio que más le gustó se lo hizo un hombre en un garage: "Los únicos que son iguales a como los veo por televisión son Ricardo Darín y vos". Decía que no había que conocer a los ídolos porque lo idealizado es imposible de equiparar. Uno de los suyos era Woddy Allen. De Dante Panzeri aprendió a no levantar el dedito. Cuando eran compañeros en Satiricón, Guinzburg le reprochaba que trabajara en otra revista que le parecía deleznable. "Desde mi cosa ególatra, pendejo de 23 años, le preguntaba si no le daba vergüenza. Panzeri me dijo: 'Yo nunca me planteo dónde estoy, sino qué hago donde estoy'"