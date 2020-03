—Qué doloroso, o qué bien, porque advertirlo también es una posibilidad de poder vivirlo y de poder vivir otras cosas. También observo mucho lo que somos. Yo no tengo hijos, pero veo la alegría de un padre cuando observa que el hijo o la hija se sabe defender en el mundo. Le dice al hijo: “Ojo, hay que saber compartir”, pero se queda mucho más tranquilo cuando el hijo no deja que le roben la goma. Construimos un material de un ser que es angelical, nuestro actor es un hermoso actor. La pregunta es cómo se sobrevive en el mundo, cómo podemos hacer que esa ternura y ese amor que vos sentís sea el alimento y el sostén de tu hijo. Puede serlo, cuando estás vos, pero cuando vos desapareces, ¿qué va a pasar? Un hijo que consigue trabajo para un padre es un alivio. Un hijo que le está costando trabajar para el padre es un problema. Tener que decir en una reunión: “Mi hijo no aprobó el examen”, no es lo mismo que decir: “Se sacó 10”. Creemos que esa preocupación, esa tranquilidad del éxito, entre otras cosas es porque no podemos soportar las consecuencias de un fracaso. Porque los fracasos vienen muy seguido a preguntarnos qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, qué va a pasar conmigo, quién me va a cuidar, quién me va a asistir, y en ese sentido el mundo está bravo. Con un hijito que tiene problemas de maduración, el padre se pregunta: “Cuando yo no esté, ¿quién se va a ocupar de él?, ¿quién va a tomar decisiones por él?”. Ella (por la madre) dice: “Yo tengo confianza”. Y él dice: “Yo no confío en la gente, yo no puedo confiar en la gente”. Lo que sí, el espectáculo dice de una manera rotunda que el afecto es un lugar muy importante para refugiarse, pero también dice que no es la seguridad del sostén; también hace falta otra cosa.