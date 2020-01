“Estoy a favor de la legalización del aborto porque puedo entender que muchas mujeres no corrieron mi suerte. Porque puedo empatizar y entender que muchas no quieren ni desean ser madres, que otras muchísimas no pueden por los motivos que sean. No me importan las razones por las cuales quieran interrumpir el embarazo. Las mujeres que deciden no seguir con ese embarazo, no lo siguen. ¿Cómo? Abortando. Lo harán igual sea legal o no. Porque el aborto existe desde que existe el embarazo”, siguió.