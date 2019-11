Valeria aseguró que jamás dudo en abandonar su carrera, ni siquiera en los momentos más difíciles. "Un artista tiene altibajos, lo que pasa es que a los artistas no nos gusta contar los momentos que no son buenos. Pero la realidad es que sí, tuve momentos que no me llamaban y sin embargo pasé, sobreviví a las crisis de esta Argentina maravillosa. Y acá estoy, siempre renovándome, siempre vigente. Se lo debo a la gente, soy muy agradecida: el público es el que te mantiene vivo. A mí me pasa que todos los años hago grandes shows y me da terror. Una vez que ya tengo todo ahí encaminado, digo: ‘¿Para qué me meto?’”.