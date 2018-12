—Yo daba clases de interpretación en mi escuela, pasaban los alumnos y cantaban, y yo les decía lo que había que mejorar. Pasó una alumna y cantó una canción, y yo dije: "¡Guau, que canción hermosa!". Antes le había pedido a Cacho Castaña que me hiciera una canción, porque soy re celosa de mis amigos, le dije: "Cacho, por favor, le escribiste a la Gata Varela, le escribiste a esta, 'Tita de Buenos Aires', ¿cómo no me vas a hacer un tema a mí?". Me dice: "Huy, bueno, ya te lo hago", y me da un tema en un casete, hace mucho. Yo lo escuché y, la verdad, no me gustó. Dije: "Ay, este tema, bueno, no le voy a decir nada, no me gusta mucho…". Lo dejé ahí. Cuando mi alumna después de un tiempo sube a cantar una canción, le digo: "Decime una cosa, ¿esa canción de quién es?". "Es de Cacho Castaña", me dijo ella. "Es el último éxito de él, en el disco nuevo". "¡Qué lindo tema!". Lo llamo a Cacho, le dejé un mensaje: "Cacho, escuchame una cosa, subió una alumna, cantó una canción tuya, ese tipo de canción quiero yo, una canción así como esa". La canción era "Ojalá que no puedas". Entonces me deja un mensaje diciendo un montón de improperios que no los voy a repetir, pero dijo: "Esa es la canción que te di en el casete". (Risas). Nunca la canté, no era para mí. La canté con él, en su show del Colón; él la cantó conmigo en el Ópera y en el Rex.