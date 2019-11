A dos meses de haberse separado de Blanca Iovenitti, el actor decidió no ocultar su nueva relación, a pesar de que la misma llevaba apenas ¡un día! Y publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se veía a la joven de espaldas, con una significativa leyenda en su saco rojo: “No te adaptes a lo que no te hace feliz”. “Subir la foto fue para vivir de forma más relajada, entender mi lugar y no combatirlo. Antes era de decir ‘¡no me dejan tranquilo!’ y si no me dejaban tranquilo era porque estaba yendo a un lugar súper conocido de Punta del Este. Un bolu…”, explicó Fede.