Molesta con el puntaje, Lourdes recordó la benevolencia con Luciana Salazar: “Fue una coreo fallida y al menos le pusiste un 3. Yo quiero volver a bailar y defiendo a mi equipo. La coreografía no se cambia tan fácil, tenemos un presupuesto y a esta gente que nos acompaña hay que pagarle”. Desde el otro estrado, Flavio Mendoza le respondió a Fede: “Yo no estoy cansado, no me subestimes. Tienen que entender que si no gusta, no gusta. A mí el cuadro me pareció aburrido. Eso no quiere decir que no sean buenos bailarines. Punto para abajo”. Laura Fidalgo analizó: “En este tipo de homenajes tiene que haber un cuento. La emoción no tiene que apelar a un golpe bajo. Vos siendo actor y director lo hubieses dirigido. El comienzo del acting estuvo lindo, pero después se quedó en la coreografía”.