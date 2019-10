“Más allá de que lo haya hecho él, es un comentario que yo ya he escuchado... Como decíamos recién, ‘el horno no está para bollos’. Este tipo de comentario uno lo encuentra a diario, como: ‘Me hizo un favor que se la llevó’. Pero, ¡pará un poco! No somos un objeto", opinó la hermana de Wanda Nara. “Creo que hay que revisar la forma en la que se expresan los hombres. No creo que él lo haya hecho con maldad. Ojalá que no", señaló.