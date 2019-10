Por su parte “De la mañana a la medianoche”, una adptación de la obra de George Kaiser, un expresionista alemán que se refugió en la Argentina para escapar del nazismo, se pregunta “¿Por qué no robarnos una fortuna de nuestro trabajo y dilapidarla sin restricciones?” y también plantea “Cómo fugarse un día de (justa) furia y ser libres sin medir consecuencias”. La historia presenta el disparate y la exageración cómica como solución a la crisis moral y económica. Un cajero roba 60,000 marcos del banco donde trabaja en vísperas del crack de la bolsa de 1929. Quiere escapar con una vampiresa millonaria que no se prende en el juego. Entonces decide gastar todo el dinero en una fuga hacia adelante que termina en un psiquiátrico alucinado. Por el camino vivirá mil aventuras oníricas: carreras de bicicleta, desaire a monarcas y desborde en un prostíbulo de mala muerte que recuerda al de la película Cabaret. El cajero es visceral, intenso, distorsionado y por momentos grotesco. La trama está marcada por el juego cínico de los bancos que impone todo tipo de penurias a la sociedad alemana (¿o la argentina?). La revuelta del protagonista traduce las fantasías anarquistas de cualquier ciudadano común: transgredir y abandonar el “pecado” de una vida de tedio y sumisión. Con música en vivo y un elenco de once intérpretes alienados.