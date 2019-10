Las hermanas comenzaron su trayectoria en el año 1966 cuando tenían seis años. Alejandro Romay había organizado un concurso para encontrar dos nenas para incluir en el logotipo del canal. La selección se haría en el programa Sábados continuados que conducía Antonio Carrizo. En Mariano Acosta una profesora de danza le sugirió a la mamá de sus alumnas gemelas, Liliana y Noemí, que se presentaran. Beti primero no quiso saber nada ya que debía atender el almacén y su marido Antonio continuar con el reparto de leche, pero finalmente decidió llevarlas. El programa prometía un millón de pesos de esa época y un montón de juguetes, algo que en la casa de los Serantes no faltaba pero escaseaba. "Viviamos en Mariano Acosta así que viajábamos en colectivo hasta la estación de Merlo, ahí nos subíamos al tren Sarmiento hasta Once donde tomábamos el 118 o el 41 que nos dejaba en la calle Castex donde funcionaba Canal 9”, recuerda Noemí. El concurso duró un año y aunque lo ganaron nunca les pagaron. “Una vez con Lili lo encaramos a Romay y le recriminamos que nos debía el premio y él nos dijo ‘bueno, pero son famosas’”, rememora y lanza una carcajada de esas que sanan.