WhatsApp quiere que los usuarios tengan fotos de portada en su perfil como en Facebook

WhatsApp prueba una foto de portada horizontal en los perfiles de los usuarios al estilo de Facebook. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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WhatsApp avanza en uno de los rediseños de perfil más visibles de los últimos años: la incorporación de una foto de portada horizontal, al estilo de Facebook y otras redes sociales, que se suma a la tradicional imagen de perfil.

La función ya se prueba en las versiones beta de Android e iOS y permite personalizar la cuenta con una imagen panorámica, controles de privacidad propios y la posibilidad de generarla con inteligencia artificial.

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La portada de WhatsApp similar a la de otras redes sociales

Hasta ahora, la identidad visual de una cuenta de WhatsApp dependía casi exclusivamente de la foto de perfil, sin más capas de personalización. Eso cambia con la llegada de la nueva portada.

La imagen aparecerá como un banner horizontal en la parte superior de la página de perfil, junto a la fotografía principal, en un diseño cercano al que ya ofrecen otras plataformas sociales como Facebook.

El banner de la portada aparece en la parte superior del perfil, en los ajustes y en la ficha del chat. (WABetaInfo)

Según detalló la beta de Android para la versión 2.26.43.4, la portada también será visible en la sección de ajustes de la aplicación y en la ficha de información del chat cuando otro usuario consulte el perfil.

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¿Qué es la foto de portada de WhatsApp? Es una imagen horizontal que se ubica en la parte superior del perfil, junto a la foto habitual, y que funciona de manera similar a las portadas de Facebook: completa la identidad visual de la cuenta y puede configurarse con distintos niveles de privacidad.

Quienes todavía no configuren una imagen propia verán una portada predeterminada en su lugar, tanto en Android como en iPhone, ya que Meta mantiene el mismo diseño y funcionamiento en ambas plataformas.

Cómo se elige y se ajusta la imagen

La herramienta ofrece tres caminos para conseguir la foto de portada. El usuario puede tomarla directamente con la cámara, elegir una imagen ya guardada en la galería o generar una nueva con Meta AI.

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Meta muestra una imagen predeterminada en las cuentas que todavía no configuraron un diseño propio. (WHATSAPP OFICIAL)

Para activar el proceso, hay que abrir el perfil propio y tocar el botón de edición. En ese momento, la aplicación pregunta de qué forma se quiere seleccionar la imagen: cámara, galería o creación mediante inteligencia artificial.

Una vez elegida la fotografía, WhatsApp permite recortarla antes de guardar los cambios, de modo que el resultado final sea una imagen horizontal adaptada al espacio reservado para la portada dentro del perfil.

La experiencia es prácticamente idéntica en ambos sistemas operativos. El diseño del banner y los pasos para configurarlo se mantienen iguales tanto para quienes usan un teléfono Android como para quienes tienen un iPhone.

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Controles de privacidad para decidir quién ve la portada

Junto a la personalización visual, WhatsApp incorporó configuraciones específicas para administrar quién puede ver la nueva imagen de portada, de manera independiente a la privacidad ya existente para la foto de perfil.

Desde la pantalla de privacidad, el usuario puede elegir entre varias opciones de visibilidad. La opción predeterminada es “Todos”, que hace pública la portada para cualquier persona que consulte el perfil.

El editor de la aplicación ofrece una herramienta de recorte para adaptar la imagen al espacio horizontal. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

También existe la alternativa “Mis contactos”, pensada para quienes prefieren compartir la imagen solo dentro de su agenda, y la opción “Mis contactos, excepto”, que permite excluir a personas puntuales de esa lista.

Para quienes no quieran mostrar ninguna portada, está disponible la opción “Nadie”, que desactiva por completo su visibilidad ante el resto de los usuarios.

Estas opciones conviven con el banner que otros usuarios verán al abrir la ficha de información de un chat, donde la portada aparece en la parte superior de la pantalla con el mismo diseño que se ve desde el propio perfil.

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Disponibilidad en Android e iOS y fecha de llegada

El despliegue comenzó primero en la beta de Android, con la versión 2.26.43.4, y se extendió después a la beta de iOS a través de la versión 26.43.10.70, disponible mediante TestFlight.

Los usuarios disponen de opciones para limitar la visibilidad de la portada a contactos específicos o desactivarla. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

En ambos casos, la función llega de forma gradual a algunos usuarios de prueba, por lo que no todos los participantes de las versiones beta pueden acceder todavía a la opción de elegir una portada.

Si la función no aparece todavía en los ajustes del perfil, se espera que esté disponible para más cuentas en las próximas semanas, según el ritmo habitual de despliegue de las pruebas beta.

Por el momento, WhatsApp no informó una fecha concreta para el lanzamiento de las fotos de portada en la versión estable de la aplicación, ni para Android ni para iPhone.

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