De los recursos naturales al conocimiento: la oportunidad de una nueva Argentina productiva

La Economía del Conocimiento ya es uno de los principales complejos exportadores argentinos, con ventas externas superiores a los USD 10.000 millones anuales (Imagen ilustrativa Infobae)

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¿Qué industria argentina puede crecer y competir hoy sin utilizar software? La respuesta es cada vez más evidente: ninguna. Detrás de una cosecha, de la producción de petróleo, de una transferencia bancaria o de la gestión de un hospital, hay tecnología. Y cada vez más, hay software desarrollado por empresas argentinas.

Esta realidad expresa un cambio que va mucho más allá de la transformación digital. La tecnología dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en una infraestructura fundamental para la producción, la competitividad y el desarrollo. Ya no alcanza con producir más: es necesario producir mejor, optimizar recursos, innovar y encontrar nuevas formas de agregar valor.

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En este escenario, la Argentina enfrenta una oportunidad que no debería desaprovechar. Contamos con recursos naturales estratégicos, una tradición productiva diversa y una industria del software que desarrolló capacidades para competir internacionalmente. El desafío es conectar esos activos y lograr que el conocimiento se convierta en una ventaja competitiva para el conjunto de la economía.

No partimos de cero. En los últimos diez años, la industria del software generó más de 65.000 puestos de trabajo, con un crecimiento del empleo superior al 60%, mientras que el empleo privado en el conjunto de la economía avanzó apenas un 1,2% en el mismo período.

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¿Qué industria argentina puede crecer y competir hoy sin utilizar software? La respuesta es cada vez más evidente: ninguna

Hoy, más de 160.000 personas trabajan en la industria argentina del software y alrededor de 290.000 lo hacen en el conjunto de la Economía del Conocimiento. Con unas 6.200 empresas, el sector reúne desde compañías de alcance global hasta pequeñas y medianas empresas que, desde distintas ciudades del país, exportan servicios y desarrollan soluciones para clientes de Estados Unidos, Europa y otros mercados.

Esta combinación de escala internacional, federalización y capacidad exportadora demuestra que el conocimiento puede convertirse en una fuente concreta de empleo, inversión y generación de divisas. La Economía del Conocimiento ya es uno de los principales complejos exportadores argentinos, con ventas externas superiores a los USD 10.000 millones anuales. El software representa una parte sustancial de esa contribución.

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En un país que necesita generar divisas, inversión y empleo de calidad, estas capacidades constituyen un activo estratégico. Sin embargo, el verdadero desafío consiste en aprovechar sus capacidades para impulsar al resto de los sectores productivos.

El valor de nuestros recursos depende también del conocimiento que les agregamos

La Argentina cuenta con recursos naturales extraordinarios: energía, minerales, alimentos y una extensa tradición productiva. Pero disponer de recursos naturales no garantiza, por sí solo, una ventaja competitiva sostenible. Cada vez más, la diferencia entre producir una materia prima y desarrollar una actividad de alto valor agregado está en el conocimiento que incorporamos a lo largo de toda la cadena productiva.

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En los últimos diez años, la industria del software generó más de 65.000 puestos de trabajo

El software y la inteligencia artificial permiten optimizar procesos, anticipar fallas, mejorar el uso de la energía, aumentar la productividad agropecuaria y desarrollar nuevos productos y servicios. También hacen posible tomar mejores decisiones, reducir costos y acceder a mercados que antes resultaban difíciles de alcanzar.

La oportunidad es que cada tonelada de litio, cada barril de petróleo y cada cosecha incorporen más inteligencia y tecnología desarrolladas en la Argentina. No se trata de elegir entre recursos naturales y conocimiento, ni de contraponer industria y servicios. Se trata de entender que su integración puede multiplicar el valor de ambos.

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Esta discusión ya está trascendiendo al sector tecnológico y ocupando un lugar cada vez más relevante en la agenda productiva. No es casualidad que la integración de industria, tecnología y conocimiento sea uno de los grandes ejes de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina que se llevará adelante en noviembre. La competitividad de nuestro país depende, cada vez más, de la capacidad de incorporar innovación a sus actividades productivas y de transformar ventajas naturales en mayor valor agregado.

Hoy, más de 160.000 personas trabajan en la industria argentina del software y alrededor de 290.000 lo hacen en el conjunto de la Economía del Conocimiento

También por eso, el debate sobre inteligencia artificial no puede quedar circunscripto a las empresas que desarrollan tecnología. Es una conversación que involucra a toda la economía y que requiere una mirada compartida sobre cómo queremos producir, invertir y competir en los próximos años.

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Algo similar ocurre con las inversiones en infraestructura digital. La llegada de centros de datos puede representar una oportunidad para aprovechar las condiciones energéticas, geográficas y de conectividad. Pero su impacto será mucho mayor si esas inversiones se vinculan con empresas locales, profesionales especializados, investigación y desarrollo de soluciones. La infraestructura es una condición necesaria; el talento y la capacidad de innovar son los que permiten convertirla en una plataforma de desarrollo.

Esta mirada también debe orientar las decisiones de inversión en infraestructura digital. La llegada de centros de datos, por ejemplo, puede abrir oportunidades para aprovechar las capacidades energéticas y las condiciones del país. Pero el impacto de esas inversiones será mayor si se articulan con empresas locales, profesionales especializados, investigación y desarrollo tecnológico.

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La infraestructura es importante, pero no alcanza por sí sola para construir una economía más competitiva. Necesitamos desarrollar un ecosistema capaz de aprovecharla, generar soluciones y convertir esas inversiones en nuevas capacidades productivas.

Esta fue una de las cuestiones centrales que buscamos poner en discusión en el IA Day: cómo pasar de reconocer el potencial de la tecnología a incorporarla efectivamente en la economía. La inteligencia artificial no debería ser una conversación exclusiva del sector tecnológico. Es una agenda que involucra a la industria, el agro, la energía, la minería, los servicios y a todas las actividades que necesitan mejorar su productividad y competir en un mercado global cada vez más exigente.

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Desde CESSI, entendemos que nuestra industria tiene una responsabilidad estratégica en ese proceso. El software argentino puede y debe ser un socio del resto del entramado productivo. Para lograrlo, es necesario profundizar los vínculos entre empresas tecnológicas y sectores tradicionales, identificar problemas concretos y desarrollar soluciones que generen resultados medibles.

La transformación no se producirá por incorporar tecnología de manera aislada, sino por integrarla a los procesos, los modelos de negocio y las decisiones de cada organización.

El autor es presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)