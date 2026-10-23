Economía

El Banco Ciudad lanzó nuevos créditos hipotecarios: quiénes pueden acceder y a qué tasa

Se trata de créditos en UVA destinados específicamente a quienes ya son propietarios, pero buscan pasar a tener un inmueble más grande. Las condiciones de acceso

Fachada de un edificio con el cartel azul de Banco Ciudad, un letrero verde con la palabra LINK y puertas de vidrio en la entrada principal
Los préstamos se ofrecen a un plazo de hasta 25 años y un monto máximo de $200 millones. (Banco Ciudad)
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Quienes ya tienen su vivienda y necesitan más espacio enfrentan un problema concreto: para comprar una propiedad más grande, primero deben desprenderse de la que habitan. Los créditos hipotecarios para ampliación buscan resolver esa situación, y el Banco Ciudad modificó las condiciones de sus líneas disponibles con esa modalidad.

La entidad redujo la tasa de interés de los préstamos hipotecarios que otorga a quienes quieren ampliarse, por ejemplo, pasar de un departamento de uno a dos ambientes. Se trata de créditos en UVA, ahora con una tasa fija del 7,5% TNA (antes era de 9,5%), un plazo de hasta 25 años y un monto máximo de $200 millones.

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La línea permite adquirir una vivienda única y de ocupación permanente. Está pensada para personas que quieren vender su hogar actual para comprar otro más nuevo o con más metros cuadrados.

La baja es de dos puntos porcentuales y, según informó el banco, se da a partir de un nuevo fondeo destinado al crédito hipotecario que obtuvo la entidad por su participación en las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los créditos cubren hasta el 75% del valor del inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la reducción de la tasa, se ampliaron los destinos contemplados para estos instrumentos. Con el cambio, los fondos pueden aplicarse a financiar operaciones de compra-venta simultáneas, de quienes ya tienen una propiedad y necesitan un cambio.

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El Banco Ciudad ya había bajado antes la tasa de sus créditos hipotecarios, pero en esta ocasión la reducción alcanzó a los destinados a quienes buscan ampliarse.

Quiénes pueden acceder y en qué condiciones

El crédito está dirigido a personas físicas mayores de edad. Pueden solicitarlo quienes trabajan en relación de dependencia y cobran su sueldo en el Banco Ciudad o migran su cuenta sueldo a la entidad. También pueden hacerlo monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer del banco. La línea admite la figura del garante, que aporta ingresos adicionales para alcanzar la compra de la vivienda.

El destino del préstamo es la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente en las zonas de influencia del Banco Ciudad. Como ejemplo, el banco menciona el paso de un ambiente a dos ambientes.

El financiamiento cubre hasta el 75% del valor del inmueble y la relación entre la cuota y el ingreso no puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar. El sistema de amortización es el francés.

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Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial es de $750.000, según una simulación del propio banco. (Franco Fafasuli)

Con esos parámetros, la línea combina un monto máximo de $200 millones, un plazo de hasta 25 años, denominación en UVA y una tasa fija de 7,5% TNA, que el banco define como preferencial.

Cuánto se paga de cuota

Un comunicado difundido por el Banco Ciudad incluye un ejemplo de cálculo. Para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial es de $750.000, tomando el valor de la UVA al 21 de octubre de 2026. En ese caso, el solicitante necesita sumar un ingreso familiar desde $3.000.000.

Como el crédito está denominado en UVA, la cuota inicial indicada corresponde al valor de esa unidad en la fecha señalada.

Otras líneas y cómo solicitarlo

La línea para ampliación se suma a otros créditos para la vivienda que el banco destina a la clase media. Incluyen préstamos hipotecarios para la compra de primera vivienda, préstamos hipotecarios para ampliación (compra-venta de vivienda única y de ocupación permanente) y préstamos hipotecarios para segunda vivienda o vivienda no permanente.

También hay préstamos personales para construir, remodelar o finalizar una vivienda, completar el importe para la compra de un inmueble terminado, comprar un terreno o una vivienda modular. Además, para quienes buscan alquilar, está disponible una garantía de alquiler con destino vivienda que puede alcanzar un 70% de bonificación.

Los créditos pueden solicitarse a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad. La información también está disponible en el sitio web de la entidad.

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