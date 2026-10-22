Así se verían los Saja Boys si estuvieran en Dragon Ball Super: Beerus

Los usuarios de inteligencia artificial generativa transforman al grupo de K-pop Saja Boys en guerreros Saiyajin de Dragon Ball Super.

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Unir los mundos de Dragon Ball Super: Beerus y los Saja Boys, de Las Guerreras K-pop, es posible gracias a la inteligencia artificial. Gemini y ChatGPT permite imaginar cómo se vería la banda de k-pop como si fueran saiyajines.

El proceso de creación es sencillo, así que vamos a explicar cómo tener el mejor resultado mezclando ambas producciones de animación, usando los chatbots con mayor número de usuarios del mundo.

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Para lograr una imagen fiel al estilo del anime, el prompt debe describir cada elemento de forma explícita, sin dejar nada librado a la interpretación de la herramienta.

Un ejemplo de instrucción detallada sería: “Ilustración de acción al estilo del anime Dragon Ball Super con el grupo K-pop Saja Boys transformados en guerreros Saiyajin en el espacio. En el centro, el líder de cabello oscuro en pose de combate, con aura de Ki azul y armadura Saiyajin rosa y blanca con un rastreador. A la izquierda, el de cabello largo rosa con armadura amarilla/blanca cargando energía, y el de cabello azul con pañuelo morado y traje rosa. A la derecha, el de cabello rojizo con gorro amarillo y traje verde, junto al de cabello plateado-morado con túnica oscura y Ki morado. Al fondo, el Dios de la Destrucción Beerus los observa con una sonrisa junto a la Tierra y el espacio. Título SAJA BOYS en letras 3D de anime. Cel-shading de acción y efectos de energía épicos”.

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La redacción del prompt para recrear el estilo del anime reúne el sujeto principal, la pose, el entorno y técnicas como el cel-shading. (Gemini)

Cómo generar la imagen en ChatGPT

Iniciar sesión en ChatGPT con una suscripción Plus, Team o Enterprise, o con una versión que tenga habilitado DALL-E 3.

Abrir un chat nuevo y pegar el prompt detallado, anteponiendo la frase “Genera exactamente esta imagen”.

Presionar enviar: el sistema procesa la solicitud y entrega una o dos imágenes generadas.

Pedir ajustes dentro del mismo chat si es necesario, por ejemplo cambiar la pose del líder o la expresión de Beerus.

Hacer clic en la imagen para expandirla y usar el ícono de descarga para guardarla.

Cómo generar la imagen en Gemini

Ingresar a Google Gemini con una cuenta de Google.

Escribir una instrucción directa como “Crea una imagen con la siguiente descripción” y pegar el prompt completo.

Enviar la solicitud: Gemini suele ofrecer hasta cuatro variaciones de la imagen.

Si la herramienta bloquea la generación por tratarse de personas reales, ajustar el prompt para aclarar que se trata de “personajes de anime ficticios inspirados en una banda de K-pop”, evitando nombres propios y describiendo rasgos físicos paso a paso.

Seleccionar la variación más cercana al resultado buscado y descargarla desde el botón ubicado en la esquina superior de la imagen.

Cómo luciría la imagen ideal

El resultado esperado muestra a los cinco integrantes con la musculatura, los ojos afilados y el cabello puntiagudo característicos de Dragon Ball, pero conservando los rasgos faciales y colores de cabello originales del grupo.

Los integrantes del grupo Saja Boys visten armaduras espaciales junto al personaje Beerus en un escenario del universo de Dragon Ball Super. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder ocupa el centro de la composición, con armadura rosa y blanca, rastreador y aura de Ki azul en plena pose de combate. A sus costados se distribuyen el resto de los integrantes, cada uno con una armadura y un color de energía distintos, lo que evita que la IA mezcle sus atuendos.

Beerus aparece en segundo plano, con la Tierra y el espacio de fondo, mientras el título “SAJA BOYS” corona la escena en letras tridimensionales de estilo anime, acompañado de un acabado cel-shading y efectos de energía propios de las secuencias de acción de la franquicia.

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Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus

La serie que inspira este tipo de ilustraciones está disponible en varias plataformas según el país, en lo que constituye el lanzamiento mundial más grande dentro de la franquicia.

Crunchyroll es la plataforma principal en la mayoría de los territorios, incluida Latinoamérica, y la única que transmite los episodios con subtítulos en español poco después de su estreno original en Japón, con una diferencia de entre 30 minutos y una hora.

Crunchyroll transmite los episodios de Dragon Ball Super: Beerus con subtítulos en español poco después de su estreno japonés. (TOEI Animation)

Netflix sumó la serie a su catálogo el 17 de octubre en Norteamérica y Latinoamérica, una semana después del estreno japonés. HBO Max la incorporó el 16 de octubre, mientras que Disney+ confirmó su llegada el 14 de octubre para España, con una disponibilidad aún no confirmada de manera oficial para México y el resto de Latinoamérica.

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La historia retoma el enfrentamiento entre Goku y Beerus que presentó por primera vez La batalla de los dioses en 2013, con escenas inéditas y una reconstrucción narrativa pensada para acercarse a la visión original de Akira Toriyama.