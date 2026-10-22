Tecno

Así se verían los Saja Boys si estuvieran en Dragon Ball Super: Beerus

ChatGPT y Gemini permite crear versiones de los personajes de Las Guerreras K-pop como si fueran saiyajines

Los usuarios de inteligencia artificial generativa transforman al grupo de K-pop Saja Boys en guerreros Saiyajin de Dragon Ball Super.
Los usuarios de inteligencia artificial generativa transforman al grupo de K-pop Saja Boys en guerreros Saiyajin de Dragon Ball Super.
Guardar

Unir los mundos de Dragon Ball Super: Beerus y los Saja Boys, de Las Guerreras K-pop, es posible gracias a la inteligencia artificial. Gemini y ChatGPT permite imaginar cómo se vería la banda de k-pop como si fueran saiyajines.

El proceso de creación es sencillo, así que vamos a explicar cómo tener el mejor resultado mezclando ambas producciones de animación, usando los chatbots con mayor número de usuarios del mundo.

PUBLICIDAD

Para lograr una imagen fiel al estilo del anime, el prompt debe describir cada elemento de forma explícita, sin dejar nada librado a la interpretación de la herramienta.

Un ejemplo de instrucción detallada sería: “Ilustración de acción al estilo del anime Dragon Ball Super con el grupo K-pop Saja Boys transformados en guerreros Saiyajin en el espacio. En el centro, el líder de cabello oscuro en pose de combate, con aura de Ki azul y armadura Saiyajin rosa y blanca con un rastreador. A la izquierda, el de cabello largo rosa con armadura amarilla/blanca cargando energía, y el de cabello azul con pañuelo morado y traje rosa. A la derecha, el de cabello rojizo con gorro amarillo y traje verde, junto al de cabello plateado-morado con túnica oscura y Ki morado. Al fondo, el Dios de la Destrucción Beerus los observa con una sonrisa junto a la Tierra y el espacio. Título SAJA BOYS en letras 3D de anime. Cel-shading de acción y efectos de energía épicos”.

PUBLICIDAD

La redacción del prompt para recrear el estilo del anime reúne el sujeto principal, la pose, el entorno y técnicas como el cel-shading. (Gemini)
La redacción del prompt para recrear el estilo del anime reúne el sujeto principal, la pose, el entorno y técnicas como el cel-shading. (Gemini)

Cómo generar la imagen en ChatGPT

  • Iniciar sesión en ChatGPT con una suscripción Plus, Team o Enterprise, o con una versión que tenga habilitado DALL-E 3.
  • Abrir un chat nuevo y pegar el prompt detallado, anteponiendo la frase “Genera exactamente esta imagen”.
  • Presionar enviar: el sistema procesa la solicitud y entrega una o dos imágenes generadas.
  • Pedir ajustes dentro del mismo chat si es necesario, por ejemplo cambiar la pose del líder o la expresión de Beerus.
  • Hacer clic en la imagen para expandirla y usar el ícono de descarga para guardarla.

Cómo generar la imagen en Gemini

  • Ingresar a Google Gemini con una cuenta de Google.
  • Escribir una instrucción directa como “Crea una imagen con la siguiente descripción” y pegar el prompt completo.
  • Enviar la solicitud: Gemini suele ofrecer hasta cuatro variaciones de la imagen.
  • Si la herramienta bloquea la generación por tratarse de personas reales, ajustar el prompt para aclarar que se trata de “personajes de anime ficticios inspirados en una banda de K-pop”, evitando nombres propios y describiendo rasgos físicos paso a paso.
  • Seleccionar la variación más cercana al resultado buscado y descargarla desde el botón ubicado en la esquina superior de la imagen.

Cómo luciría la imagen ideal

El resultado esperado muestra a los cinco integrantes con la musculatura, los ojos afilados y el cabello puntiagudo característicos de Dragon Ball, pero conservando los rasgos faciales y colores de cabello originales del grupo.

Cinco jóvenes con armaduras de combate moradas y doradas posan en el espacio exterior junto al personaje felino morado Beerus.
Los integrantes del grupo Saja Boys visten armaduras espaciales junto al personaje Beerus en un escenario del universo de Dragon Ball Super. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder ocupa el centro de la composición, con armadura rosa y blanca, rastreador y aura de Ki azul en plena pose de combate. A sus costados se distribuyen el resto de los integrantes, cada uno con una armadura y un color de energía distintos, lo que evita que la IA mezcle sus atuendos.

Beerus aparece en segundo plano, con la Tierra y el espacio de fondo, mientras el título “SAJA BOYS” corona la escena en letras tridimensionales de estilo anime, acompañado de un acabado cel-shading y efectos de energía propios de las secuencias de acción de la franquicia.

Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus

La serie que inspira este tipo de ilustraciones está disponible en varias plataformas según el país, en lo que constituye el lanzamiento mundial más grande dentro de la franquicia.

Crunchyroll es la plataforma principal en la mayoría de los territorios, incluida Latinoamérica, y la única que transmite los episodios con subtítulos en español poco después de su estreno original en Japón, con una diferencia de entre 30 minutos y una hora.

Dragon Ball Super: Beerus, tráiler
Crunchyroll transmite los episodios de Dragon Ball Super: Beerus con subtítulos en español poco después de su estreno japonés. (TOEI Animation)

Netflix sumó la serie a su catálogo el 17 de octubre en Norteamérica y Latinoamérica, una semana después del estreno japonés. HBO Max la incorporó el 16 de octubre, mientras que Disney+ confirmó su llegada el 14 de octubre para España, con una disponibilidad aún no confirmada de manera oficial para México y el resto de Latinoamérica.

La historia retoma el enfrentamiento entre Goku y Beerus que presentó por primera vez La batalla de los dioses en 2013, con escenas inéditas y una reconstrucción narrativa pensada para acercarse a la visión original de Akira Toriyama.

Temas Relacionados

Dragon Ball Super: BeerusSaja BoysLas Guerreras K-popChatGPTGeminiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Sega permitirá probar el simulador de gestión futbolística sin reservarlo y conservar las partidas al comprar la versión definitiva

Football Manager 27 ofrece cinco días de acceso gratuito en PC: cuándo y cómo jugar

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

El 83% de las reproducciones de letras en disputa fueron generadas por las propias discográficas al intentar esquivar los filtros de Claude

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

El servicio de suscripción de Sony renovó su catálogo con títulos como Mafia: The Old Country y el regreso de Dino Crisis 2

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) pidió aplicar parches de manera inmediata o desconectar los sistemas afectados

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

La Proposición 40 de California es la iniciativa legislativa que busca gravar con un impuesto a las grandes fortunas residentes en el estado

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

DEPORTES

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

Con tres argentinos entre los primeros cuatro lugares, estos son los mejores clubes formadores del mundo

La reacción de Nico Paz cuando le preguntaron por la foto de Ciro Messi con la camiseta del Como

La figura de Atlético Mineiro que se perderá la final de la Sudamericana ante Boca por una insólita expulsión

TELESHOW

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O'Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de la Radio 2026

Aplausos y lágrimas para Oscar “El Negro” González Oro en el Martín Fierro de Radio: “Difícil es hablar de vos en pasado”

El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

El recuerdo a Ernestina Pais que conmovió a todos en el Martín Fierro de Radio con la voz de Gastón Pauls

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos

Un nuevo ataque contra el aeropuerto de Dammam, en el este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos

El Salvador: rescatan a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río mientras lavaba ropa

Guatemala: Concejal de Retalhuleu sobrevive a un ataque armado tras una emboscada en la carretera

Maurizio Cattelan en Buenos Aires: “No creo que una obra deba enseñarte algo ni convertirte en una mejor persona”

Cuba registra 134 violaciones a la libertad de expresión y prensa en septiembre, un 57.6% más que en 2025