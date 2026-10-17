Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

La primera transmisión: Perón y Evita le hablan al pueblo en Plaza de Mayo

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¿Televisor? ¿Qué es eso? Hubo un tiempo en que ese aparato era una novedad...

Muchos años después, tras convertirse en el alimento básico de varias generaciones, un escritor estadounidense reflexionó así:

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”Si queremos saber qué es la normalidad americana —es decir, lo que los norteamericanos perciben como normal—, podemos confiar en la television. Porque la razón de ser misma de la televisión es reflejar lo que la gente quiere ver. Es un espejo. No el espejo stendhaliano que refleja el cielo azul y el charco de barro. Más bien el espejo iluminado del baño ante el cual el adolescente calibra sus bíceps y decide cuál es su mejor perfil". (David Foster Wallace, en su ensayo E Unibus pluram, 1993)

Jaime Yankelevich viajó a Estados Unidos a comprar los primeros equipos televisivos, en honor a su hijo Miguel, fallecido anteriormente

Hoy, a medida que la tele pierde audiencia en su lucha con otras pantallas, acá, en Argentina, sopla 75 velitas.

No casualmentre la señal estatal se prepara para recuperar el nombre de Canal 7. El aniversario remite a una trayectoria que comenzó el 17 de octubre de 1951, atravesó la etapa de Argentina Televisora Color (ATC) y llegó hasta la actual Televisión Pública.

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La fecha de nacimiento de la televisión argentina quedó ligada a una transmisión política. Ese día, LR3 Radio Belgrano Televisión llevó a las pantallas el acto por el Día de la Lealtad desde la Plaza de Mayo, con Eva Perón entre las figuras centrales de la jornada. Según registros históricos, en el país había cerca de 2.500 receptores de televisión y buena parte de ellos estaba exhibida en comercios cercanos al edificio del entonces Ministerio de Obras Públicas.

El empresario Jaime Yankelevich, referente de Radio Belgrano, impulsó la instalación de los equipos que hicieron posible la emisión. La antena se ubicó en la terraza del edificio de la avenida 9 de Julio y las cámaras registraron primero la concentración en Plaza de Mayo, antes del discurso de Eva Perón.

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La emisión inaugural fue el punto de partida de una programación regular que comenzó el 4 de noviembre de 1951. La señal transmitía entonces bajo la identificación LR3 Radio Belgrano Televisión y disponía de una grilla todavía limitada por las condiciones técnicas de la época. En sus primeros años, los estudios funcionaron en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Teatro Alvear y el Palais de Glace.

Poco después de su lanzamiento, el canal sumó otro hito: el 18 de noviembre de 1951 televisó el partido entre San Lorenzo y River Plate desde el Viejo Gasómetro. Fue la primera transmisión de fútbol por televisión realizada en Argentina, una de las primeras señales de la relación que el medio construiría con los grandes acontecimientos deportivos.

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Compilado De Canal 7 Sobre La Noticia Rebelde

Canal 7 quedó como la señal estatal tras el surgimiento de la televisión privada

Durante la década de 1950, la emisora atravesó modificaciones institucionales y de gestión. Luego del golpe de Estado de 1955, las licencias concedidas durante el gobierno de Juan Domingo Perón fueron anuladas. La aparición de los canales privados 9, 11 y 13, a comienzos de los años sesenta, consolidó a Canal 7 como la pantalla controlada por el Estado nacional.

Según relató Gustavo Yankelevich, aquel primer viaje de su abuelo y su padre no había comenzado con el pie derecho, pero al final tuvo buenos resultados: “Les dijeron que estaban armando las máquinas, que había que esperar tres o cuatro años porque lo que había ya estaba vendido a Rusia. A mi abuelo no le quedaba mucho tiempo, estaba enfermo. Pero cuando estaba por regresar comenzó la Guerra Fría y esos equipos que iban a ir a Rusia, quedaron disponibles”.

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La señal pasó por varias sedes antes de instalarse en el complejo de Figueroa Alcorta 2977, construido originalmente para la cobertura del Mundial de fútbol de 1978. Desde ese edificio, diseñado para la producción televisiva, comenzó una de las transformaciones que definirían la identidad del canal durante las décadas siguientes.

En 1973 había adoptado el nombre Televisión Argentina. Tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, Canal 7 quedó bajo la órbita del Poder Ejecutivo, mientras los otros canales estatizados fueron distribuidos entre las Fuerzas Armadas. La organización del Mundial en 1978 aceleró la construcción de infraestructura para producir y distribuir imágenes en color.

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A todo color

Pinky presenta la televisión en color en la Argentina el 1ero de mayo de 1980, hace 45 años, en la pantalla de ATC, hoy TV Pública

El 3 de mayo de 1979, la fusión de Canal 7 con Argentina 78 Televisora dio origen a Argentina Televisora Color, conocida por sus siglas, ATC. La señal heredó el moderno complejo audiovisual levantado para el Mundial y quedó asociada a la llegada de la televisión color a los hogares argentinos.

La inauguración de las transmisiones regulares en color se concretó el 1 de mayo de 1980. Durante los primeros años de ATC, la pantalla combinó ciclos de ficción, humor, música, noticieros y espectáculos. Programas como 60 minutos, La noticia rebelde, Caloi en su tinta y ficciones como Andrea Celeste y Los hijos de López integraron distintas etapas de una emisora cuya programación cambió junto con los gobiernos y las autoridades de turno.

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Con el regreso democrático de 1983, la señal redefinió parte de su contenido y reforzó los espacios culturales y periodísticos. En 1986, el Plan de Cobertura Nacional incorporó decenas de antenas repetidoras y amplió el alcance de la emisora. La expansión de la red permitió que el canal fortaleciera su presencia fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La señal cambió de nombre varias veces desde el fin de ATC

Durante los años noventa, ATC enfrentó dificultades económicas y una fuerte competencia de las señales privadas y de los canales de noticias. La gestión de Gerardo Sofovich, iniciada en 1991, estuvo marcada por un intento de privatización que no se concretó.

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En mayo de 2000, el canal fue relanzado como Canal Siete Argentina. A partir de 2006 empezó a consolidarse el uso de la denominación TV Pública, con una programación centrada en contenidos culturales, educativos, informativos, deportivos y ficciones nacionales. La creación de Radio y Televisión Argentina (RTA), a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, reorganizó el sistema de medios públicos nacionales.

En 1987, Susana también pasó por Canal 7 (captura TV)

La pantalla también emitió eventos que concentraron grandes audiencias, entre ellos los partidos de Fútbol para Todos entre 2009 y 2017 y los encuentros de la selección argentina en los mundiales. En Qatar 2022, la TV Pública volvió a transmitir de forma abierta todos los partidos del equipo nacional.

La señal estatal acaba de anunciar una programación especial por sus 75 años, además de aprovechar la efeméride para recuperar su denominación original: Canal 7. El cambio incluye una nueva identidad visual y una actualización de la estética de pantalla, según informó la propia emisora.

El regreso del nombre reúne en una misma marca las distintas etapas de una pantalla que comenzó con tres cámaras y una emisión desde Plaza de Mayo. Setenta y cinco años después, la señal que nació como LR3 Radio Belgrano Televisión vuelve a identificarse con la denominación que durante décadas funcionó como sinónimo de televisión estatal argentina.