Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

Juan Minujín contó su experiencia trabajando con Angelina Jolie y Salma Hayek

Guardar

Juan Minujín relató cómo obtuvo un papel en Sin sangre, la película dirigida por Angelina Jolie y protagonizada junto a Salma Hayek. El actor argentino contó que accedió al proyecto tras enviar una audición grabada en inglés, sin conocer inicialmente la identidad de la directora ni los detalles de la producción.

Durante una charla con Mario Pergolini, en Otro Día Perdido (Eltrece) Minujín explicó que recibió la propuesta mientras filmaba otra película con jornadas de 12 horas. El material que debía presentar consistía en un monólogo de tres páginas en inglés y tenía un plazo de apenas tres días. “No soy bilingüe. Tengo mucho trabajo. Yo hablo bien inglés, pero no es que tipo como si fuera mi segunda lengua, o sea. Entonces tengo que estudiarlo, leer, qué sé yo, y en tres días y grabo doce horas por día. Y ahí me dijeron: ‘No, pero esto vale la pena. Confiá’”, señaló al describir la dificultad de preparar la prueba en ese contexto.

PUBLICIDAD

La convocatoria era confidencial y la información disponible era limitada. Según relató, su equipo le adelantó que se trataba de una producción de Hollywood y le recomendó avanzar con el casting. Tras una primera audición que fue bien recibida, realizó una segunda prueba y quedó seleccionado para integrar el elenco de Sin sangre.

La película está basada en una novela del escritor italiano Alessandro Baricco y se filmó en Italia, entre Roma y la región de Apulia. Minujín interpreta a uno de los antagonistas de la historia, un personaje para el que modificó su apariencia con un bigote.

PUBLICIDAD

Juan Minujín contó su experiencia trabajando con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

El actor definió como “divina” su experiencia de trabajo con Angelina Jolie. También destacó el modo en que la cineasta se comunica con el elenco y vinculó esa cualidad con su trayectoria previa como intérprete. “Tienen una manera de poder comunicarle al actor las cosas que es muy distinta a directores o directoras que no tienen ese background”, afirmó sobre los realizadores que también actuaron.

Jolie, que según Minujín ya dirigió cinco largometrajes, suma con Sin sangre una nueva incursión detrás de cámara. El estreno de la película, que cuenta además con Salma Hayek, tuvo lugar en septiembre.

PUBLICIDAD

En otra parte de la entrevista con Mario Pergolin, Juan Minujín recordó una etapa de su juventud en Londres, donde trabajó como estatua viviente mientras estudiaba teatro. El conductor se sorprendió al conocer el relato y le preguntó por qué había elegido esa ocupación.

Juan Minujín fue estatua viviente en las calles de Londres

El actor explicó que su llegada a la capital británica estuvo ligada a una recomendación de su padre y a su formación artística. “Me fui a estudiar teatro a Londres”, contó. También señaló que algunos amigos ya habían comenzado a trabajar como estatuas vivientes en la Argentina, una referencia que tuvo presente antes de probar suerte en la calle.

PUBLICIDAD

Minujín interpretaba a Cristóbal Colón, con el cuerpo y el rostro pintados de blanco, y permanecía inmóvil junto a un cajón hasta que los transeúntes dejaban dinero. “No me daba vergüenza, no me conocía nadie, tenía 20 y pico de años”, relató. Según explicó, el movimiento breve del personaje llegaba como respuesta a la contribución de quienes se detenían a observarlo.

El primer día de trabajo confirmó que podía obtener ingresos de esa manera. “Volví a la casa lleno de monedas. Era épico, no lo podía creer”, recordó el intérprete, quien incluso recreó parte de aquella actuación durante el programa.

PUBLICIDAD

Al regresar a la Argentina, intentó repetir la experiencia en la calle Florida, en la ciudad de Buenos Aires, aunque no tuvo el mismo resultado. “La gente me pasaba a 20 centímetros, caminando como si nada”, dijo Minujín al comparar ambas situaciones.