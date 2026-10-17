Economía

Vacas nadando y terneros en canoa: el efecto de “El Niño Godzilla” y su posible incidencia sobre el precio de la carne

El titular de la Sociedad Rural de Bella Vista (Corrientes) indicó que entre martes y miércoles el agua llegaría a la ciudad. En tanto, a nivel mundial, el Departamento de Agricultura de EEUU proyectó para 2027 na caída de más 2 millones de toneladas dela oferta cárnica global

Varios bovinos avanzan en fila por aguas marrones en un campo anegado, con un jinete a caballo y árboles en el fondo.
Un grupo de vacas cruza una zona rural inundada en la provincia de Santa Fe mientras una persona a caballo guía el avance del rodeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Cuando empezó a llegar al agua, se empezó a sacar la hacienda por arreo. El agua de un día al otro sube y te gana; si estás en un riacho pasás a nado a tierra firme, pero si te sigue el agua hay que sacar en barcaza porque entre el 20 y el 21 se viene el pico de la crecida y empieza la mortandad de la hacienda. Es época de parición, si son unos 200 metros, las vacas salen nadando, pero a los terneros los tratás de poner en canoas grandes, porque no aguantan la salida”.

Así explicó Fabián Gotardo, presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, Corrientes, una de las provincias hasta ahora más afectadas por la crecida de las aguas a raíz del fenómeno de “El Niño”, que este año viene en versión “Godzilla”, afirmó Giancarlo Pini, observador climático del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (ayer viernes fue, precisamente, el “Día Mundial de la Alimentación”).

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En los últimos días los productores de la zona aceleraron la evacuación de entre 20.000 y 25.000 vacunos y búfalos de islas y carrizales del río Paraná. Mientras se aguarda el pico del río preocupa la falta de campos disponibles para recibir los rodeos.

Entrevistado por radio Mitre, Gotardo señaló que se trata de uno de los desafíos del momento: conseguir campo donde ubicar la hacienda que sacan de las islas y campos anegados. Si la situación se prolonga se complicará “el tema del forraje” para alimentar el ganado. “Nosotros aquí (por Bella Vista) hasta ahora problemas de lluvia no tenemos, es la crecida del Paraná que llena los riachos y llega a los campos”, explicó el dirigente ruralista.

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En cuanto a desplazamiento de la población, Gotardo señaló que el agua aún no llegó a la ciudad, pero podría hacerlo en el pico de la crecida, entre el martes y el miércoles próximo, y sobre el potencial efecto en el precio de la hacienda señaló que la primera reacción de los productores será vender el “ganado gordo, el resto se intentará aguantar; uno no quiere desprenderse de la hacienda, porque después cuesta comprar”.

Sacar a la hacienda de las zonas anegadas o inundadas es solo el primer desafío REUTERS/Ipa Ibanez
Sacar a la hacienda de las zonas anegadas o inundadas es solo el primer desafío REUTERS/Ipa Ibanez

El mercado local y el panorama mundial

De hecho, el precio de la hacienda subió en los últimos días, informó en base a información del Mercado de Cañuelas el sitio especializado Valor Carne. “Con una oferta que apunta a estar por debajo del promedio semanal de año, y viniendo de un viernes anterior con escasos arribos por el clima, los valores aumentaron de dos a cuatro puntos contra el promedio de la semana pasada (…) en el parcial de la semana en Cañuelas, mientras los novillos ganaron 3 puntos, los novillitos 2 y las vacas 4, las vaquillonas mantuvieron el mismo promedio de la semana pasada”.

Esa situación local se inscribe en un mercado mundial en el que la oferta (producción de carne que va al mercado) apunta a comprimirse, según el “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”, suerte de biblia bianual sobre el mercado cárnico mundial que publicó ayer viernes el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA).

infografia

La agencia del gobierno norteamericano ajustó a la baja sus proyecciones de producción y consumo para 2026 y aumentó las estimaciones de importación de EE.UU., en que el nivel del precio de la carne se volvió un dolor de cabeza para la población y para las perspectivas políticas del gobierno de Donald Trump. Según el USDA, la producción mundial de carne vacuna caería este año en unos dos millones de toneladas, a 60,2 millones de toneladas y que con las exportaciones casi estables en poco menos de 14 millones de toneladas, “el mayor ajuste se concentrará en el consumo, que se reduciría en más de 1,7 millones de toneladas respecto del máximo de 60,4 millones de 2025.

Brasil, el fiel de la balanza cárnica mundial

Para 2027 el USDA vuelve a recortar su previsión de producción, aunque un poco menos, para estabilizarse en unas 60 millones de toneladas, con aumentos previstos en Argentina -solo 90.000 toneladas adicionales-, India y Uruguay, que compensarían en parte caídas de producción en Australia, la Unión Europea, Brasil y Estados Unidos.

“El recorte proyectado para Brasil explica por sí solo la totalidad del ajuste neto de la producción mundial, lo que pone de manifiesto el peso que mantiene el país sudamericano en el equilibrio del mercado”, destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las previsiones de precios no son claras, lo que sí está claro es que a nivel global el factor determinante será Brasil, el principal exportador mundial de carne vacuna, mientras en la Argentina habrá que seguir los efectos de “El Niño Godzilla”.

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