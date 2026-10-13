Character.AI acusado de adicción a jóvenes, está en quiebra y Disney ofreció 20 millones de dólares

Character Technologies se declaró en quiebra bajo el Capítulo 11 en Delaware debido a las demandas judiciales por daños a menores de edad. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

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Character Technologies, la empresa detrás de la aplicación de chatbots Character.AI, se declaró en quiebra, bajo el Capítulo 11 de la ley estadounidense ante un tribunal de Delaware, en medio de una ola de demandas por supuestos daños a menores de edad.

La compañía acordó que Disney Worldwide Services, una afiliada de Walt Disney Company, actúe como “postor inicial” en una subasta judicial por sus activos. Disney ofreció USD 20 millones por una licencia perpetua y no exclusiva de parte de la propiedad intelectual de Character.AI y de ciertos reclamos legales de la empresa, no por la aplicación en sí.

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Según el comunicado oficial de la compañía, el expediente judicial estima que tanto los activos como los pasivos de Character.AI están entre 50 y 100 millones de dólares. El caso quedó registrado con el número 26-11603 en el tribunal de quiebras del distrito de Delaware.

Disney ofreció 20 millones de dólares por una licencia perpetua sobre la propiedad intelectual de Character.AI y no por la aplicación en sí. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La oferta de Disney funciona como piso de una subasta regida por la sección 363 del Código de Quiebras de Estados Unidos, lo que permite a otros postores presentar propuestas más altas. Character.AI espera que el proceso de venta concluya a fines de noviembre o comienzos de diciembre de 2026.

Una empresa bajo presión legal por casos de adolescentres

El colapso financiero de Character.AI llega después de más de un año de demandas de familias que responsabilizan a la plataforma por la muerte o el intento de suicidio de sus hijos adolescentes. Una de las causas más conocidas fue iniciada por Megan Garcia, madre de Sewell Setzer III, un joven de 14 años de Florida que se quitó la vida en 2024 tras desarrollar un vínculo emocional con un chatbot de la aplicación.

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En octubre de 2025, bajo esa presión judicial y regulatoria, Character.AI anunció que eliminaría por completo las conversaciones abiertas con sus personajes para usuarios menores de 18 años a partir del 25 de noviembre de ese año, y sumó herramientas de verificación de edad con la empresa Persona.

Varias familias impulsaron acciones judiciales contra la plataforma tras relacionar el uso del chatbot con la muerte de sus hijos adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karandeep Anand, entonces director ejecutivo de Character.AI, lideró esos cambios. Semanas más tarde, Anand dejó la compañía para sumarse a Disney como director de tecnología, junto con varios empleados técnicos de Character.AI.

Qué pasa con la aplicación Character.AI

“Durante el último año, Character.ai dio pasos significativos para sostener y mejorar su negocio frente a vientos en contra legales, regulatorios y operativos”, afirmó Colin Adams, actual director ejecutivo de la empresa, en el comunicado oficial.

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Adams agregó que, tras revisar las alternativas disponibles, el directorio determinó que el proceso de venta supervisado por un tribunal ofrece “la mejor oportunidad para maximizar el valor para todos los interesados”.

Character.AI aclaró que la plataforma seguirá funcionando mientras avanza la subasta, que las suscripciones pagas continúan activas y que solicitó autorización judicial para seguir pagando sueldos y a sus proveedores durante el proceso.

La empresa implementó la verificación de edad con la firma Persona y eliminó los chats abiertos para usuarios menores de 18 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace, sin embargo, depende de que aparezca un comprador dispuesto a quedarse con el negocio completo. La propia empresa lo advirtió sin rodeos: si la subasta no produce una compra que garantice la continuidad de la aplicación, la plataforma será cerrada.

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El resultado de ese proceso, que Character.AI prevé cerrar entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2026, determinará si la aplicación de chatbots sigue en pie bajo un nuevo dueño o si se apaga para siempre.

Aviso de ayuda en caso de intentos de atentar contra tu vida

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.