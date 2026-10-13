Un anillo inteligente calculará la edad biológica de todos los habitantes de Abu Dabi

Ultrahuman y el Centro de Salud Pública de Abu Dabi firmaron un acuerdo de dos años para calcular la edad biológica de la población del emirato. (UltraHuman)

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La empresa india de anillos inteligentes Ultrahuman firmó un memorando de entendimiento de dos años con el Centro de Salud Pública de Abu Dabi para desarrollar un modelo que calcule la edad biológica de los habitantes de ese emirato.

El acuerdo combina datos clínicos con información recogida por dispositivos vestibles y busca aplicarse, con el tiempo, a toda la población del territorio, según confirmaron ambas partes.

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El memorando fue firmado por el doctor Faisal Al Ahbabi, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles del Centro de Salud Pública de Abu Dabi, y Mohit Kumar, fundador y director ejecutivo de Ultrahuman Healthcare.

Ultrahuman vendió alrededor de 800.000 anillos en todo el mundo hasta el momento, pero el convenio con el gobierno le permite salir por primera vez de su propia base de usuarios.

“Si mirás a Ultrahuman como empresa, tenemos el anillo, que es una forma de obtener datos del cuerpo humano”, dijo Kumar a TechCrunch. “Pero lo que realmente nos importa no es el dispositivo, sino qué hacemos con esos datos”.

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La plataforma procesa información proveniente de anillos inteligentes, relojes, parches y análisis clínicos para evaluar el envejecimiento corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué diferencia a este tipo de tecnología de otros anillos inteligentes

El sistema está diseñado para funcionar sin depender de un único tipo de sensor. Puede recibir información de anillos, relojes de muñeca, parches y bandas, además de biomarcadores de análisis clínicos.

Esa combinación de fuentes apunta a construir una medida de edad biológica distinta de la edad cronológica, que solo cuenta los años vividos.

El Centro de Salud Pública de Abu Dabi explicó en un comunicado que la edad biológica permite entender mejor cómo factores como el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y el metabolismo aceleran o retrasan el envejecimiento del organismo.

El acuerdo permite a Ultrahuman expandir el alcance de su sistema de análisis más allá de sus ochocientos mil usuarios globales. (Foto: Ultrahuman)

Los residentes de Abu Dabi podrán acceder en el futuro a su resultado de edad biológica a través de las plataformas digitales de salud del gobierno, TAMM y Sahatna, según precisó la startup.

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Cuánto tiempo debe pasar para el despliegue

Ultrahuman y el organismo sanitario emiratí dedicarán los próximos dos años a investigar y validar clínicamente el modelo antes de ampliar su alcance. Kumar dijo que el despliegue se hará por fases, aunque no dio un cronograma concreto.

El algoritmo se construyó con datos propios de la empresa, que cruzan la edad cronológica de sus usuarios con señales de dispositivos vestibles y, en algunos casos, resultados de análisis de sangre.

La empresa garantizó que la validación del algoritmo se realizará sin acceso a datos que identifiquen directamente a los ciudadanos. (Ultrahuman)

Kumar aclaró que el modelo no se entrenará con información de residentes emiratíes. “Vamos a desplegar un algoritmo sobre los datos de los Emiratos Árabes Unidos”, afirmó, y agregó que la compañía no tendrá acceso a datos que identifiquen a las personas de forma directa.

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Los Emiratos Árabes Unidos ya figuran entre los diez mercados más grandes de Ultrahuman y representan entre el 4% y el 5% de sus ingresos totales. La empresa opera allí desde hace casi cinco años y registra una retención de usuarios 25% superior a la de otros mercados, según Kumar.

El director general del Centro de Salud Pública de Abu Dabi, Rashed Obaid Alsuwaidi, señaló en el comunicado oficial que la salud pública está pasando de un modelo centrado en tratar enfermedades a otro enfocado en predecirlas y prevenirlas.

Los anillos inteligentes se han vuelto útiles para monitorear patrones de salud. (Foto: Europa Press)

El organismo y la empresa deberán primero completar la etapa de validación científica antes de anunciar una fecha de lanzamiento nacional.

Qué utilidad tienen los anillos inteligentes

Los anillos inteligentes son dispositivos portátiles que monitorizan parámetros fisiológicos y de actividad física desde el dedo de manera discreta. Gracias a sus sensores integrados, registran métricas como la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, la temperatura corporal y los niveles de oxígeno en sangre.

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Su formato compacto y ligero permite una recopilación continua de datos biológicos con mínima interrupción, facilitando el seguimiento de patrones de salud y rendimiento diario.