Tecno

Criptomonedas: el costo de Bitcoin para este domingo

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Valor de la criptomoneda Bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 76830.9 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital experimentó un cambio del -0.65% en las últimas 24 horas, así como una variación del 0.0% en la última hora.

PUBLICIDAD

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptomoneda es de 126.198 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la criptomoneda ethereum este 13 de septiembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda ethereum este 13 de septiembre

Steam suma cuatro juegos gratis este domingo, con drones, estrategia y una aventura oscura

Las propuestas disponibles incluyen un simulador de vehículos voladores, un sistema de desarrollo para grupos, una experiencia de estrategia y una travesía marcada por el misterio

Steam suma cuatro juegos gratis este domingo, con drones, estrategia y una aventura oscura

¿Después de E-Day llegará Gears 6? Sus creadores hablan de la continuidad de la saga de Xbox

El próximo juego de la franquicia será una precuela, contando los origines de Marcus Fenix

¿Después de E-Day llegará Gears 6? Sus creadores hablan de la continuidad de la saga de Xbox

Ver Barcelona vs Levante en Fútbol Libre o Roja Directa daña el dispositivo y expone contraseñas

Seguir partidos de La Liga española desde aplicaciones ilegales aumenta el riesgo de malware, publicidad y el robo de datos sensibles

Ver Barcelona vs Levante en Fútbol Libre o Roja Directa daña el dispositivo y expone contraseñas

La IA vuelve a atacar: así ‘escaparon’ los agentes de OpenAI para crear amenazas en internet

Investigadores detectaron que los agentes intentaron explotar fallos de seguridad y crearon cuentas cada dos minutos

La IA vuelve a atacar: así ‘escaparon’ los agentes de OpenAI para crear amenazas en internet

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 8°

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Kimi Antonelli lidera y Franco Colapinto marcha 8°

Por qué levantamos los brazos al ganar: la ciencia detrás del lenguaje corporal de la victoria

Julián Álvarez quedó afuera de los convocados del Atlético de Madrid: los motivos

Una ronda, varios giros y un gol: la llamativa jugada de la selección femenina de Francia en el Mundial sub-20 que recorre el mundo

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

TELESHOW

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

La indignación de Martina Stewart Usher, exGran Hermano, con su expareja: “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”

“El amor de mi vida”: el emotivo saludo de L-Gante a su hija Jamaica por su cumpleaños

Guillermo Andino: “Mi vocación nació a partir del momento más triste de mi vida”

Carlos Casella contó el secreto de su vínculo con Griselda Siciliani: “Tenemos una pasión muy parecida”

Del glam-punk al mito argentino: cómo reinventó Julio Panno a la emoción sobre el escenario

INFOBAE AMÉRICA

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

“Mi perro y todas las cosas se quemaron” en voraz incendio que consumió al menos cinco casas en República Dominicana

Cargamento de cocaína en el Caribe hondureño asciende a 1,661 kilos y deja cuatro detenidos