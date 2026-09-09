Tecno

ChatGPT Images 2.5 ya está aquí: OpenAI promete imágenes más realistas y rápidas de generar

El nuevo modelo se despliega a nivel global y busca reforzar el uso de ChatGPT como una herramienta para crear y editar imágenes con inteligencia artificial

OpenAI anuncia el lanzamiento de ChatGPT Images 2.5.
OpenAI anuncia el lanzamiento de ChatGPT Images 2.5. (OpenAI)
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OpenAI lanzó ChatGPT Images 2.5, una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial para crear y editar imágenes. La compañía asegura que la actualización permite generar resultados más realistas, seguir mejor las instrucciones y realizar modificaciones con mayor precisión, además de reducir el tiempo necesario para producir una imagen.

El nuevo modelo llega como una evolución de las herramientas de generación visual integradas en ChatGPT, que ya son utilizadas para crear desde ilustraciones y fotografías hasta imágenes promocionales y diseños.

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Según OpenAI, sus modelos generan más de 3.000 millones de imágenes cada semana entre las herramientas disponibles en ChatGPT y los modelos GPT-Image utilizados a través de su API.

ChatGPT Imagen 2.5 no modifica el rostro si le pides un cambio. (OpenAI)
ChatGPT Imagen 2.5 no modifica el rostro si le pides un cambio. (OpenAI)

Uno de los principales cambios de ChatGPT Images 2.5 está relacionado con la velocidad. La compañía asegura que la latencia para generar imágenes se ha reducido en un 50%, lo que permitiría obtener resultados en menos tiempo.

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La actualización también mejora aspectos como las texturas, la iluminación y la fidelidad con la que el modelo interpreta las imágenes utilizadas como referencia.

Imágenes más realistas y con mejores detalles

ChatGPT Images 2.5 busca mejorar tanto la creación de imágenes realistas como la producción de contenidos artísticos.

La inteligencia artificial cuenta con mejoras en el tratamiento de las texturas y en la iluminación. Estos cambios buscan que las imágenes tengan una apariencia más natural y que los objetos representados mantengan mejor sus detalles.

Otro de los puntos en los que OpenAI ha trabajado es en la capacidad del modelo para seguir instrucciones. Esto es especialmente importante cuando el usuario solicita una imagen con múltiples elementos o características específicas.

ChatGPT Imagen 2.5. (OpenAI)
ChatGPT Imagen 2.5. (OpenAI)

La actualización también busca mejorar la manera en que ChatGPT utiliza las imágenes proporcionadas como referencia. La intención es que los rasgos, objetos o elementos que el usuario desea conservar se trasladen con mayor fidelidad a la nueva creación.

Estas mejoras pueden ser relevantes para quienes utilizan la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo, aunque también están dirigidas a usuarios que simplemente quieren crear imágenes para compartir o experimentar.

Editar una imagen sin cambiar lo que no se pidió

Uno de los desafíos de los modelos de generación de imágenes consiste en realizar modificaciones específicas sin alterar el resto de la composición.

ChatGPT Images 2.5 promete una edición más precisa. Después de generar una imagen, el usuario puede solicitar cambios concretos y la inteligencia artificial debería concentrarse en la parte indicada, evitando modificar elementos que no forman parte de la petición.

ChatGPT Imagen 2.5 tiene una edición más precisa. (OpenAI)
ChatGPT Imagen 2.5 tiene una edición más precisa. (OpenAI)

Por ejemplo, una persona podría pedir cambiar el fondo, modificar la ropa de un personaje o añadir un objeto determinado sin tener que generar nuevamente toda la imagen desde cero.

La precisión en la edición es uno de los aspectos más importantes para utilizar este tipo de herramientas en tareas de diseño, publicidad y creación de contenidos, ya que reduce la necesidad de repetir numerosas veces una misma generación.

Nuevas plantillas y una herramienta para dibujar ideas

La actualización también incorpora nuevas opciones de plantillas. Estas buscan ampliar la variedad de estilos y evitar que las imágenes generadas tengan una apariencia demasiado similar entre sí.

Otra de las novedades es Sketch, una herramienta que permite utilizar un dibujo como punto de partida.

La función está dirigida a personas que quieren explicar visualmente una idea sin depender únicamente de una descripción escrita. El usuario puede realizar un boceto sencillo y pedir posteriormente a ChatGPT que lo transforme en una imagen.

ChatGPT Imagen 2.5 tendrá una opción para dibujar y luego convertirlo en realidad. (OpenAI)
ChatGPT Imagen 2.5 tendrá una opción para dibujar y luego convertirlo en realidad. (OpenAI)

No es necesario realizar un dibujo profesional. La idea es que incluso un esquema básico pueda servir como referencia para que la inteligencia artificial interprete la intención del usuario.

Una vez creado el boceto, ChatGPT puede recibir instrucciones adicionales mediante texto. También es posible elegir entre distintas transformaciones, como convertir el dibujo en una imagen artística, hacerlo más realista o transformarlo en un logotipo.

También será posible compartir el prompt utilizado

Después de crear una imagen, ChatGPT continuará ofreciendo las opciones habituales para guardarla o compartirla.

Sin embargo, la nueva versión añade una función denominada “Compartir plantilla de prompt”, que permite copiar la instrucción utilizada para generar una imagen y compartirla con otras personas.

Esta característica puede resultar útil para quienes desean mostrar cómo obtuvieron un resultado específico o reutilizar una estructura de instrucciones en otras creaciones.

ChatGPT Imagen 2.5 cuenta con mejoras en inteligencia y estilos. (OpenAI)
ChatGPT Imagen 2.5 cuenta con mejoras en inteligencia y estilos. (OpenAI)

Disponible de forma global

El lanzamiento de ChatGPT Images 2.5 se realiza a nivel global. Según la información disponible, el modelo podrá utilizarse en ChatGPT y en diferentes entornos de OpenAI, tanto desde el navegador como en dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio.

Los desarrolladores también tendrán acceso a la tecnología mediante la API. En este caso, se ofrecerían dos variantes denominadas GPT-Image-2.5 Flare y GPT-Image-2.5 Burst, orientadas a diferentes necesidades de rendimiento y calidad.

Con esta actualización, OpenAI busca reforzar la presencia de ChatGPT en el creciente mercado de la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. La combinación de mayor velocidad, mejores resultados y herramientas para editar con precisión apunta a convertir la creación visual en un proceso más accesible para cualquier usuario.

ChatGPT Images 2.5 representa así un nuevo paso en la evolución de las herramientas de IA generativa, con una apuesta por reducir el tiempo de creación y aumentar el control que tienen los usuarios sobre el resultado final.

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