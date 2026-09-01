Estafa en WhatsApp envía fotos de vista única para extorsionar y robar dinero

WhatsApp puede ser usado por criminales para cometer diferentes delitos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

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Una modalidad de estafa en WhatsApp aprovecha las fotos de visualización única para enviar imágenes comprometedoras desde números desconocidos y luego extorsionar a quien las abre con pedidos de dinero para evitar supuestas represalias.

Según advirtió la Policía Nacional de España, la maniobra fraudulenta se apoya en una función disponible desde 2021 en la aplicación de Meta, que fue diseñada para reforzar la privacidad, pero que ahora los ciberdelincuentes usan como gancho por el efecto de curiosidad que genera el contenido oculto.

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El organismo español pidió a los usuarios no abrir ni responder este tipo de mensajes cuando lleguen desde teléfonos desconocidos, incluso si parecen inofensivos o despiertan interés.

El fraude comienza con una imagen de visualización única y sigue con un mensaje que dice que el envío fue un error. (Foto: Europa Press)

Cómo opera esta estafa a través de mensajes en WhatsApp

El mecanismo, de acuerdo con la fuerza de seguridad, comienza con el envío de una foto de visualización única, por lo general con contenido sensible o comprometedor. Cuando la víctima la abre, el estafador detecta que ya fue vista y envía un segundo mensaje en el que afirma que se trató de un error.

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A partir de ese momento empieza la presión. El ciberdelincuente acusa al usuario por haber accedido a la imagen y lo amenaza hasta exigirle dinero a cambio de no tomar represalias.

Las fotos de visualización única existen en la app desde hacer varios años y permiten compartir imágenes o archivos multimedia que desaparecen del chat después de una sola apertura. Se trata de mensajes temporales pensados para que el contenido no permanezca disponible de forma indefinida dentro de la conversación.

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Los estafadores aprovechan una función de WhatsApp creada en 2021 para privacidad y la convierten en un señuelo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esa característica práctica, que en origen buscaba proteger la privacidad, es precisamente la que explotan los ciberdelincuentes. La imagen permanece oculta hasta que el destinatario decide abrirla, y esa expectativa se convierte en el punto de entrada de la estafa.

La respuesta directa ante un caso así incluye acciones como bloquear el número dentro de la plataforma y reportar el contacto. Esas medidas buscan cortar el intercambio antes de que el intento de extorsión avance.

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Qué señales permiten identificar un mensaje sospechoso en WhatsApp

Entre los indicios que pueden alertar sobre un contacto no confiable aparecen los errores ortográficos o gramaticales y los pedidos para pulsar enlaces, activar funciones por medio de un enlace o descargar una aplicación.

Los errores ortográficos, los enlaces sospechosos y los pedidos de datos personales son señales de una posible estafa en WhatsApp. (Foto: EPA/RITCHIE B. TONGO)

Además, figuran las solicitudes de información personal, como datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas. Otro grupo de señales incluye pedidos para reenviar mensajes, reclamos de dinero y avisos que aseguran que hay que pagar para usar el servicio.

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WhatsApp recordó que la aplicación es gratuita y que cualquier cobro por utilizarla, o una oferta para desbloquear una cuenta a cambio de un pago, puede ser un intento de obtener información financiera o personal.

Cómo los estafadores se desenvuelven a través de WhatsApp

La aplicación advierte que son comunes los casos cuando el estafador se hace pasar por alguien conocido, mensajes vinculados con loterías, apuestas, empleos, inversiones o préstamos, y conversaciones en las que el remitente intenta ganar confianza antes de pedir datos privados.

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Cuando el primer mensaje llega desde una persona que no está guardada en la agenda, la aplicación muestra detalles para ayudar al usuario a decidir cómo actuar.

WhatsApp recordó que la aplicación es gratuita y que cualquier cobro por usar el servicio puede buscar datos financieros o personales. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Esos datos permiten comprobar si ambos comparten grupos y si el número está registrado en un país distinto. Con esa información, el usuario puede optar por responder, guardar el contacto, bloquearlo o reportarlo.

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Las prácticas sugeridas ante un mensaje sospechoso son no tocarlo, no compartirlo y no reenviarlo si parece dudoso o muy bueno para ser cierto. Se aconseja revisar con atención enlaces y archivos antes de abrirlos, porque pueden parecer legítimos y aun así ser maliciosos.

Asimismo, si persisten las dudas sobre la identidad de un contacto desconocido, la recomendación es hacer preguntas personales para verificar quién está detrás del mensaje. Otra alternativa es confirmar esa identidad con una llamada o una videollamada.

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