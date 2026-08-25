AirPods 5 con y sin cancelación de ruido: las dos versiones que Apple presentaría en septiembre 2026

Los AirPods 5 serían presentados en setiembre por Apple. (Apple)

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Apple podría presentar dos versiones de los AirPods 5 durante su próximo evento de septiembre, según las informaciones atribuidas al filtrador Mark Gurman. La nueva generación de los auriculares de entrada llegaría en una variante estándar y otra equipada con cancelación activa de ruido (ANC), repitiendo la estrategia que la compañía ya utiliza con los AirPods 4.

El posible lanzamiento supondría además un adelanto respecto a las previsiones que circulaban hasta ahora. Diferentes rumores situaban la renovación de estos auriculares en 2027, pero la información más reciente apunta a que Apple podría actualizar su gama básica tan pronto como este septiembre.

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Los nuevos AirPods compartirían escenario con algunos de los productos más importantes del calendario de Apple. Entre ellos estarían los esperados modelos iPhone 18 Pro, el que podría convertirse en el primer iPhone plegable de la compañía y una nueva generación de Apple Watch.

Apple actualizaría su gama básica de AirPods lo antes posible. (Apple)

La cita, según las filtraciones, podría celebrarse el 9 de septiembre, aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente la fecha ni los dispositivos que formarán parte de la presentación.

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Dos modelos para mantener la estrategia de los AirPods 4

Mark Gurman aclaró en una publicación posterior que los AirPods 5 se comercializarían en dos variantes diferenciadas principalmente por la cancelación activa de ruido. Esta fórmula no sería nueva para Apple: desde 2024, los AirPods 4 están disponibles tanto en una versión estándar como en otra que incorpora ANC.

La estrategia permite a la empresa ofrecer diferentes opciones dentro de una misma generación y mantener una distancia entre los auriculares de entrada y los AirPods Pro. Los modelos más económicos están dirigidos a usuarios que buscan integrarse en el ecosistema de Apple sin necesidad de contar con las funciones de aislamiento acústico más avanzadas.

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Actualmente, los AirPods 4 se venden en Estados Unidos por 129 dólares en su versión estándar y 179 dólares en la variante con cancelación de ruido. Aunque todavía no existen detalles oficiales sobre los precios de la próxima generación, la diferencia entre ambas versiones podría mantenerse con una estructura similar.

AirPods 5 llegarían en setiembre junto al iPhone 18 Pro, según Mark Gurman. (X)

Algunas filtraciones también han mencionado la posibilidad de que los AirPods 5 incorporen un chip H3, que permitiría mejorar la calidad del sonido y reducir la latencia frente al modelo actual. Sin embargo, este detalle no aparece confirmado en el informe atribuido a Gurman, por lo que debe considerarse una posibilidad y no una característica definitiva.

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Los AirPods con cámara quedarían para una próxima generación

La renovación de los AirPods de entrada no incluiría, por el momento, una de las novedades más llamativas en las que Apple estaría trabajando: unos auriculares con cámaras capaces de aportar información sobre el entorno a Siri y a las funciones de inteligencia artificial.

De acuerdo con la información disponible, este proyecto todavía se encuentra en desarrollo y no estaría preparado para llegar al mercado junto a los AirPods 5. Su lanzamiento comercial podría producirse en 2027.

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El interés por estos dispositivos aumentó después de que Apple incluyera por error un video de demostración en una versión de prueba de su sistema operativo. En el material se mostraba a Siri utilizando una cámara para reconocer elementos del entorno y obtener información contextual.

Los AirPods con cámara se presentarían en el 2027. (Apple)

La tecnología permitiría ampliar las capacidades actuales de los AirPods, que dependen principalmente de micrófonos, sensores de movimiento y otros componentes de audio. La idea sería que cámaras o sensores de baja resolución puedan analizar el entorno y proporcionar información adicional a los sistemas de inteligencia artificial de Apple.

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Todavía no está claro si esta función debutará primero en los AirPods Pro o si llegará directamente a otros modelos de la gama.

Un evento que concentraría varias de las grandes novedades de Apple

El evento de septiembre podría ser uno de los más relevantes para Apple en los últimos años si se confirman las filtraciones. Además de los AirPods 5, se espera la presentación de los próximos modelos Pro del iPhone y del rumoreado primer teléfono plegable de la compañía.

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Se espera que en el evento de setiembre de Apple, el iPhone plegable sea presentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También podrían llegar nuevos Apple Watch, con una renovación que incluiría cambios menores y posibles mejoras en el seguimiento de actividad física. Entre las novedades mencionadas en los rumores figura incluso una opción de caja de cerámica para los modelos Series 12.

El informe también menciona que Apple trabaja en un nuevo Mac mini, aunque este producto podría anunciarse antes del evento de septiembre.