Asociación Salvadoreña de Industriales advierte sobre competencia desleal de productos asiáticos

La ASI alertó en San Salvador sobre competencia desleal por importaciones de China y la India que afectan a la industria de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) alertó sobre prácticas de competencia desleal, principalmente por importaciones provenientes de China y la India, durante la presentación de su Informe Económico del Primer Semestre de 2026 este lunes en San Salvador.

El presidente de la gremial, Jorge Arriaza, señaló que las condiciones actuales del comercio internacional afectan la capacidad de los industriales locales para competir en igualdad de condiciones ante la llegada de productos extranjeros.

En declaraciones durante el evento, Arriaza afirmó: “No es un tema nuevo el tema de la competencia desleal de varios países asiáticos, no solo China, la India también, nos generan problemas en la posibilidad de competir en forma de igualdad de condiciones”.

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El dirigente industrial detalló que persisten riesgos asociados a subsidios estatales, condiciones laborales y prácticas comerciales que impactan en la competitividad de la industria nacional.

Jorge Arriaza afirmó que los industriales locales enfrentan dificultades para competir en igualdad de condiciones en el comercio internacional. (Foto: Shutterstock)

La ASI identificó irregularidades como falsificación de marcas, contrabando y distorsión de precios en el mercado regional.

“Hemos tenido casos fuertes de falsificaciones de marcas que se venden en América Latina en general, en Centroamérica. Y otro tipo de temas que han llegado hasta situaciones de contrabando, en el cual las autoridades del país han actuado muy bien para contrarrestar este tipo de medidas. Son varios factores para la competencia desleal”, expresó Arriaza.

El presidente de la ASI subrayó que los subsidios otorgados a empresas estatales en países asiáticos generan distorsiones adicionales. “También hay una competencia desleal producto de los subsidios que estos países dan a sus empresas. Recordemos que son muchas de las empresas estatales que compiten en el mercado internacional sin los costos que tienen las otras empresas”, remarcó el dirigente.

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Sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), con China, Arriaza señaló que la negociación se encuentra en pausa. “Entendemos que ha habido una decisión de dejarlo en suspenso. No hubo un avance. Nosotros creemos que es difícil desarrollar un Tratado de Libre Comercio en condiciones como las que se encuentra la situación de comercio internacional. Tendría que ser un tratado muy específico, muy claro para contrarrestar estos problemas, que no solo son de El Salvador, sino de orden mundial”, sostuvo el presidente de la gremial.

La ASI identificó falsificación de marcas, contrabando y distorsión de precios como prácticas que agravan la competencia desleal en Centroamérica.| Foto: Canva

En el marco de un incremento de compras en línea provenientes de otros países, fenómeno que influye en la presencia de productos extranjeros en el mercado local.

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El auge del comercio electrónico facilita la llegada de mercancías importadas que escapan de los controles tradicionales y complican la fiscalización de la competencia.

Según explicó la gerente de Inteligencia Industrial de la gremial, Karla Domínguez. “Hemos visto un incremento de la competencia desleal, sobre todo con productos que son procedentes de la República Popular de China y de la India. Eso para diferentes sectores que compiten con nuestra industria local. Y a la fecha, los diferentes organismos lo han señalado, persisten algunos riesgos e incertidumbres en la cadena de suministros”, indicó.

El sector de plásticos reportó sobrecostos en materias primas y fletes por el estrecho de Ormuz, los problemas logísticos globales y la inflación mundial. (Foto Infobae/A. Parada)

Sectores industriales afectados por factores internacionales

Durante la presentación del informe, representantes de varios sectores industriales expusieron desafíos derivados de factores internacionales.

El sector de plásticos reportó dificultades para el abastecimiento de materias primas, atribuidas a conflictos en la región del estrecho de Ormuz y a la persistencia de problemas logísticos globales. Un portavoz del sector explicó: “La industria realmente se ha visto bastante afectada por el problema del estrecho de Ormuz, los suministros de Asia, principalmente de nuestras materias primas, todavía no está solventado. El tema de los fletes es algo bastante grave, pero estamos saliendo adelante”, señaló Mariano Pitta.

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El representante del sector plástico, agregó que en el primer semestre enfrentaron sobre costos en materias primas y fletes, además de las consecuencias de la inflación mundial. “Para mantener las cadenas de suministro funcionando y para mantener los costos correctos hacia los consumidores finales, hemos tenido que asumir costos, pero eso es parte de los compromisos de la industria”, señaló.

Arriaza remarcó que la afectación no se limita a un solo ramo industrial. “Con todos los temas petroquímicos y con todos los temas de abastecimiento en materias primas, el sector plástico indudablemente ha sido directamente afectado. Si nosotros somos afectados, que somos los que suplimos empaque a todas las demás industrias, pues todas las demás industrias también sufren el hecho de la gasolina también más cara, los fletes más caros, todos importamos materias primas. Así que yo creo que la crisis es un poco genérica”.

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La inestabilidad en la cadena de suministros provoca incrementos en la inflación.