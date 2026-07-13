Venezuela

Nuevo balance del doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 4.561

De acuerdo con el balance oficial, la cantidad de personas lesionadas permanece en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia del colapso o los daños sufridos por miles de edificaciones

Guardar
Google icon
Un dron captó la magnitud de la destrucción causada por los sismos del 24 de junio en La Guaira, estado que concentra la mayor cantidad de daños (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Un dron captó la magnitud de la destrucción causada por los sismos del 24 de junio en La Guaira, estado que concentra la mayor cantidad de daños (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio volvió a aumentar. La cúpula chavista informó este lunes que el saldo de fallecidos llegó a 4.561, es decir, 71 más que en el reporte anterior. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer la nueva cifra, mientras se mantienen las operaciones de asistencia en las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance oficial, la cantidad de personas lesionadas permanece en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia del colapso o los daños sufridos por miles de edificaciones. La actualización también indicó que 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia.

PUBLICIDAD

El régimen venezolano señaló además que 20.231 personas siguen alojadas en 107 refugios temporales, instalados principalmente en centros educativos de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira. Este último concentra la mayor parte de la devastación provocada por el movimiento telúrico.

Como parte de la respuesta oficial, el chavismo dijo que inició durante el fin de semana un censo biométrico con el objetivo de determinar cuántas viviendas deberán construirse para atender a las familias que perdieron sus hogares. La estimación preliminar apunta a una necesidad cercana a 25.000 viviendas.

PUBLICIDAD

Los restos de edificaciones destruidas rodean una piscina en Tanaguarena, una de las localidades afectadas por el doble terremoto en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Los restos de edificaciones destruidas rodean una piscina en Tanaguarena, una de las localidades afectadas por el doble terremoto en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Jorge Rodríguez anunció además que la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas durante esta semana, aunque no precisó el lugar donde serán adjudicadas ni el cronograma de las siguientes entregas.

La actividad sísmica tampoco ha cesado desde el desastre. Según las cifras oficiales, se han registrado 1.254 réplicas desde el 24 de junio. Una de las más recientes ocurrió el viernes, cuando un temblor de magnitud 3,9 se produjo a unos diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en La Guaira. El movimiento provocó nuevas evacuaciones preventivas y momentos de tensión entre la población.

Mientras continúa la emergencia nacional, las inspecciones técnicas avanzan en Caracas. En el municipio Chacao, una de las zonas más afectadas de la capital, las autoridades locales informaron que el doble terremoto dejó 68 fallecidos, además del colapso de tres edificios y decenas de estructuras con distintos niveles de daño.

El alcalde Gustavo Duque explicó que las evaluaciones realizadas por especialistas permitieron identificar 46 edificios inhabitables, cuyos accesos fueron marcados con etiquetas rojas debido al riesgo estructural. Otros 157 inmuebles fueron clasificados con riesgo moderado y recibieron señalización amarilla.

Edificaciones destruidas por el doble terremoto en La Guaira, donde continúan las labores de recuperación y remoción de escombros (REUTERS/Gaby Oraa)
Edificaciones destruidas por el doble terremoto en La Guaira, donde continúan las labores de recuperación y remoción de escombros (REUTERS/Gaby Oraa)

"Por su situación sísmica, Chacao fue el municipio más afectado o por lo menos en nuestros estudios es el que demuestra mayor afectación“, afirmó Duque al presentar el balance de las inspecciones.

El alcalde también indicó que buena parte de las edificaciones con daños moderados fueron construidas antes del terremoto de 1967, cuando la normativa antisísmica vigente todavía no existía. En contraste, señaló que los edificios levantados con posterioridad incorporan requisitos estructurales diseñados para resistir este tipo de eventos.

En paralelo a las cifras oficiales, las labores de búsqueda continúan entre los escombros de La Guaira con el apoyo de voluntarios y equipos nacionales e internacionales. Uno de ellos es Miguel Báez, un comerciante de 32 años que desde el primer día participa en las tareas para intentar encontrar a su madre, su hermano y su sobrina, desaparecidos tras el derrumbe de un complejo residencial en Caraballeda.

"Yo quiero estar acá hasta lo último“, dijo Báez, quien explicó que su objetivo es conocer el destino de sus familiares o recuperar sus restos para darles sepultura. Tras varios días de operaciones, reconoció que perdió la esperanza de encontrarlos con vida.

Familiares de la familia Dávila descansan tras pasar el día excavando un túnel entre los escombros para buscar a sus seres queridos en Tanaguarena, La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)
Familiares de la familia Dávila descansan tras pasar el día excavando un túnel entre los escombros para buscar a sus seres queridos en Tanaguarena, La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)

Durante las labores ha presenciado escenas difíciles. "Estás tratando de luchar, exponerte, rescatar, y en eso te encuentras con personas fallecidas“, relató. También recordó el momento en que una réplica sorprendió al grupo mientras avanzaba por el interior de una estructura inestable. ”Tuvimos que salir porque si no, bueno... Dios nos guardó“, expresó.

La búsqueda continúa en medio de nuevas réplicas, maquinaria pesada y condiciones que siguen dificultando el trabajo de rescatistas y voluntarios en las áreas más devastadas del país.

Temas Relacionados

VenezuelaCaracasLa GuairaCatia La MarCaraballedaPlaya GrandeÚltimas Noticias AméricaTerremoto en VenezuelaEmergencia en VenezuelaDamnificadosJorge Rodríguez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una máquina por 11.500 dólares: familias alquilan equipos para rescates por el terremoto en Venezuela

El gobierno estima que en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, hay 1 millón 280 mil toneladas de escombros.

Una máquina por 11.500 dólares: familias alquilan equipos para rescates por el terremoto en Venezuela

Terremotos obligan al oficialismo a reconocer que la ley de alquileres de Chávez es “regresiva”

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró que deben reformar la norma para promover el arrendamiento de unas 200 mil viviendas que están “resguardadas” por el temor de los propietarios

Terremotos obligan al oficialismo a reconocer que la ley de alquileres de Chávez es “regresiva”

Atrapados en las torres: quiénes son los más afectados por la paralización de los ascensores tras los terremotos

Para poder ser reactivados, los elevadores deben ser evaluados siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades

Atrapados en las torres: quiénes son los más afectados por la paralización de los ascensores tras los terremotos

Ascendió a 4.490 el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó el domingo las cifras de la catástrofe: 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda

Ascendió a 4.490 el número de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

Un coronel retirado afirma que la crisis venezolana solo puede resolverse con elecciones libres: “Toda autoridad usurpada es ineficaz”

En diálogo con Infobae, Ángel Alberto Bellorín cuestiona la legitimidad de Nicolás Maduro, la eventual sucesión de Delcy Rodríguez y el papel de Estados Unidos en una transición que, afirma, deja más dudas que certezas

Un coronel retirado afirma que la crisis venezolana solo puede resolverse con elecciones libres: “Toda autoridad usurpada es ineficaz”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio 2026

Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio 2026

El Mundial 2026 o el torneo en el que Bellingham consiguió desquitarse de las críticas de la prensa inglesa: Jude ya no se “queda en casa”

Cuatro restaurantes argentinos obtienen su primera estrella Michelin: cuáles son y qué proponen

Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz alcanza 80% de avance

Sinuano Día resultados de hoy lunes 13 de julio: ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA

Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Gran Mortandad: cómo algunos organismos marinos sobrevivieron a la mayor extinción masiva del planeta

De la Mano de Dios a la semifinal con Inglaterra: el gran partido de Maradona que el arte no deja morir

Asociación Salvadoreña de Industriales advierte sobre competencia desleal de productos asiáticos

Vicepresidenta de Guatemala viaja a París para intervenir en una conferencia de la UNESCO

ENTRETENIMIENTO

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

“Lo llevo como una insignia de honor”, afirmó Hilary Duff sobre el lazo que la une a sus fanáticos

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

De enfrentar dinosaurios en Jurassic Park a perseguir a los Shelby en Peaky Blinders: 10 actuaciones más destacadas de Sam Neill