Nuevo balance del doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 4.561

Un dron captó la magnitud de la destrucción causada por los sismos del 24 de junio en La Guaira, estado que concentra la mayor cantidad de daños (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio volvió a aumentar. La cúpula chavista informó este lunes que el saldo de fallecidos llegó a 4.561, es decir, 71 más que en el reporte anterior. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer la nueva cifra, mientras se mantienen las operaciones de asistencia en las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance oficial, la cantidad de personas lesionadas permanece en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia del colapso o los daños sufridos por miles de edificaciones. La actualización también indicó que 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia.

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El régimen venezolano señaló además que 20.231 personas siguen alojadas en 107 refugios temporales, instalados principalmente en centros educativos de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira. Este último concentra la mayor parte de la devastación provocada por el movimiento telúrico.

Como parte de la respuesta oficial, el chavismo dijo que inició durante el fin de semana un censo biométrico con el objetivo de determinar cuántas viviendas deberán construirse para atender a las familias que perdieron sus hogares. La estimación preliminar apunta a una necesidad cercana a 25.000 viviendas.

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Los restos de edificaciones destruidas rodean una piscina en Tanaguarena, una de las localidades afectadas por el doble terremoto en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Jorge Rodríguez anunció además que la jefa del régimen, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas durante esta semana, aunque no precisó el lugar donde serán adjudicadas ni el cronograma de las siguientes entregas.

La actividad sísmica tampoco ha cesado desde el desastre. Según las cifras oficiales, se han registrado 1.254 réplicas desde el 24 de junio. Una de las más recientes ocurrió el viernes, cuando un temblor de magnitud 3,9 se produjo a unos diez kilómetros al noreste de Naiguatá, en La Guaira. El movimiento provocó nuevas evacuaciones preventivas y momentos de tensión entre la población.

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Mientras continúa la emergencia nacional, las inspecciones técnicas avanzan en Caracas. En el municipio Chacao, una de las zonas más afectadas de la capital, las autoridades locales informaron que el doble terremoto dejó 68 fallecidos, además del colapso de tres edificios y decenas de estructuras con distintos niveles de daño.

El alcalde Gustavo Duque explicó que las evaluaciones realizadas por especialistas permitieron identificar 46 edificios inhabitables, cuyos accesos fueron marcados con etiquetas rojas debido al riesgo estructural. Otros 157 inmuebles fueron clasificados con riesgo moderado y recibieron señalización amarilla.

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Edificaciones destruidas por el doble terremoto en La Guaira, donde continúan las labores de recuperación y remoción de escombros (REUTERS/Gaby Oraa)

"Por su situación sísmica, Chacao fue el municipio más afectado o por lo menos en nuestros estudios es el que demuestra mayor afectación“, afirmó Duque al presentar el balance de las inspecciones.

El alcalde también indicó que buena parte de las edificaciones con daños moderados fueron construidas antes del terremoto de 1967, cuando la normativa antisísmica vigente todavía no existía. En contraste, señaló que los edificios levantados con posterioridad incorporan requisitos estructurales diseñados para resistir este tipo de eventos.

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En paralelo a las cifras oficiales, las labores de búsqueda continúan entre los escombros de La Guaira con el apoyo de voluntarios y equipos nacionales e internacionales. Uno de ellos es Miguel Báez, un comerciante de 32 años que desde el primer día participa en las tareas para intentar encontrar a su madre, su hermano y su sobrina, desaparecidos tras el derrumbe de un complejo residencial en Caraballeda.

"Yo quiero estar acá hasta lo último“, dijo Báez, quien explicó que su objetivo es conocer el destino de sus familiares o recuperar sus restos para darles sepultura. Tras varios días de operaciones, reconoció que perdió la esperanza de encontrarlos con vida.

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Familiares de la familia Dávila descansan tras pasar el día excavando un túnel entre los escombros para buscar a sus seres queridos en Tanaguarena, La Guaira (REUTERS/Gaby Oraa)

Durante las labores ha presenciado escenas difíciles. "Estás tratando de luchar, exponerte, rescatar, y en eso te encuentras con personas fallecidas“, relató. También recordó el momento en que una réplica sorprendió al grupo mientras avanzaba por el interior de una estructura inestable. ”Tuvimos que salir porque si no, bueno... Dios nos guardó“, expresó.

La búsqueda continúa en medio de nuevas réplicas, maquinaria pesada y condiciones que siguen dificultando el trabajo de rescatistas y voluntarios en las áreas más devastadas del país.

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