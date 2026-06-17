¿Superaste el FOMO? Ahora llega el FOBO: el miedo a que la IA te deje sin empleo

Con el uso masiva de la IA ha aumentado el temor a que máquinas sustituyan a humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) alimentó el FOBO, el miedo a que la tecnología vuelva obsoletos empleos y habilidades humanas, en un contexto en el que más de una quinta parte de los trabajadores de Estados Unidos expresa preocupación y las empresas aceleran la adopción de estas herramientas.

Según una encuesta de Gallup de septiembre de 2023, más de una quinta parte de los trabajadores en Estados Unidos temía que la tecnología dejara obsoletos sus empleos.

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Ese seguimiento no empezó ahora: Gallup mide esa percepción desde 2017 y detectó un aumento entre 2021 y 2023, en paralelo con la expansión de la IA generativa tras el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

Estudio registró un aumento de la preocupación por la inteligencia artificial entre 2021 y 2023, en paralelo con la expansión de la IA generativa tras el lanzamiento de ChatGPT. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El FOBO, definido como miedo a la obsolescencia, no se limita a la pérdida del empleo. Abarca la ansiedad ante la posibilidad de que la IA vuelva irrelevantes ciertas capacidades humanas o incluso a la propia especie.

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Quiénes temen más a que la IA los deje sin empleos

El temor es más marcado entre los trabajadores con estudios universitarios. Según Gallup, la proporción de personas de ese grupo que manifestó preocupación pasó del 8% al 20%, mientras que entre quienes no tienen título universitario el nivel se mantuvo casi sin cambios, en 24%.

Además, el temor creció entre los más jóvenes. Gallup registró un aumento de 11 puntos porcentuales entre las personas de 18 a 34 años.

Cuáles trabajos humanos pueden ser reemplazados por la IA

El Foro Económico Mundial señaló que la inteligencia artificial automatiza sobre todo tareas rutinarias, mientras puede potenciar el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. (imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que la IA quite trabajo depende del tipo de profesión y de cuántas de sus tareas puedan automatizarse. Aun así, la idea central es que los humanos seguirán involucrados en algún grado y que su trabajo será complementado por la tecnología.

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Según el informe “Los empleos del futuro” del Foro Económico Mundial, las tareas rutinarias y repetitivas son las que tienen más probabilidades de ser automatizadas por la IA. En cambio, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos podrían verse potenciados por esa misma herramienta.

El informe del Foro pone un caso concreto en recursos humanos. Solo el 16,1% del trabajo de un gerente de recursos humanos muestra potencial de automatización, mientras que el 22,2% se puede potenciar con IA.

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Labores relacionados con la agricultura es poco probable que sean reemplazados por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, hay áreas en las que el reemplazo total aparece como improbable. Varios puestos nunca podrán ser sustituidos por la IA y las carreras vinculadas con agricultura, educación, cadena de suministro y logística tienen perspectivas de crecimiento.

Cómo avanza la automatización y la IA en las empresas

Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2023 del Foro Económico Mundial, la automatización empresarial avanza más lentamente de lo que se preveía. Algo más de un tercio, el 34%, de las tareas actuales ya las hacen máquinas, mientras que el 66% sigue en manos de personas.

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Ese reparto apenas cambió frente a 2020. De acuerdo con el Foro, representa un aumento de solo 1 punto porcentual respecto de la Encuesta sobre el Futuro del Empleo de ese año.

El Informe sobre el Futuro del Empleo 2023 indicó que el 34% de las tareas actuales ya las hacen máquinas y que las empresas ahora prevén un 42% de automatización para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato a considerar es que las propias empresas moderaron sus previsiones. Según el mismo informe, ahora estiman que en 2027 el 42% de las tareas empresariales estará automatizado, por debajo del 47% que habían proyectado en la encuesta de 2020.

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Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2023, tres cuartas partes de las empresas buscan adoptar IA. Aun así, cuando se les preguntó por sus efectos, el 50% dijo esperar crecimiento del empleo y el 25% anticipó pérdida de empleo.

Entre las habilidades más demandadas figuran precisamente las que la IA no reemplaza, pensamiento analítico, empatía, escucha activa, liderazgo e influencia social. La transformación, por lo tanto, no apunta solo a menos puestos o más puestos, sino a una redefinición de qué valor aportan las personas.

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