La razón por la que tu WiFi se desconecta una y otra vez y qué puedes hacer para solucionarlo

Un router WiFi moderno en un luminoso interior doméstico conecta simultáneamente varios dispositivos electrónicos como laptops, tablets y televisores, mostrando un ambiente de conectividad sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las desconexiones frecuentes del WiFi no siempre están relacionadas con una falla del proveedor de internet o con un router defectuoso. En muchos casos, las interferencias generadas por otros dispositivos electrónicos, una ubicación inadecuada del equipo o los obstáculos presentes en el hogar pueden afectar la estabilidad de la señal y provocar cortes inesperados en la conexión.

Este tipo de problemas se ha vuelto especialmente relevante debido a la creciente dependencia de internet para trabajar, estudiar, entretenerse y utilizar dispositivos inteligentes. Una videollamada interrumpida, una película que deja de reproducirse o una conexión inestable en los aparatos del hogar son algunas de las consecuencias más comunes.

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Las interferencias pueden afectar el funcionamiento del WiFi

Uno de los motivos más frecuentes detrás de las desconexiones son las interferencias producidas por otros aparatos electrónicos.

Televisores, microondas, electrodomésticos y las redes inalámbricas de los vecinos pueden alterar la señal emitida por el router. También influyen los dispositivos Bluetooth, como audífonos, altavoces o ratones inalámbricos, ya que muchos de ellos utilizan la banda de 2,4 GHz, la misma frecuencia empleada por numerosos equipos WiFi.

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Un hombre configura su router inalámbrico en una laptop, gestionando los ajustes de la red Wi-Fi desde la interfaz en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando demasiados dispositivos operan en una misma banda, la transmisión de datos puede verse afectada y ocasionar caídas temporales o una reducción en la velocidad de navegación.

Por qué la banda de 5 GHz puede ayudar

Una de las soluciones más recomendadas consiste en aprovechar la banda de 5 GHz, disponible en la mayoría de los routers modernos.

Esta frecuencia suele estar menos congestionada y es menos susceptible a las interferencias provocadas por otros aparatos electrónicos.

Además, distribuir los dispositivos entre las distintas bandas disponibles puede contribuir a mejorar el rendimiento general de la red y reducir las desconexiones.

Los especialistas también aconsejan mantener el router a una distancia mínima de 30 centímetros de otros equipos electrónicos para evitar posibles conflictos de señal.

Un teléfono inteligente moderno actúa como zona WiFi, conectando de forma inalámbrica una computadora portátil, una tableta y un televisor en un ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router influye en la calidad de la cobertura

El lugar donde se instala el router tiene un impacto directo en la intensidad y estabilidad de la conexión. Cuando el equipo se coloca en esquinas, detrás de muebles o cerca de electrodomésticos de gran tamaño, la señal puede perder fuerza antes de llegar a otras habitaciones.

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Por ello, se recomienda ubicarlo en una posición céntrica dentro de la vivienda y ligeramente elevada, de manera que las ondas inalámbricas puedan propagarse con mayor facilidad.

Alejarlo de neveras, lavavajillas y otros aparatos metálicos también ayuda a reducir las interferencias y mejorar la cobertura.

Las paredes y ciertos materiales reducen la señal

No todos los obstáculos afectan de la misma forma al WiFi. Elementos como paredes gruesas, ventanas y materiales de construcción como cemento, piedra, metal o baldosas pueden disminuir considerablemente el alcance de la red inalámbrica.

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Un hombre experimenta la frustración de una conexión a internet perdida y un wifi lento, mientras su enrutador muestra una luz roja y una señal en la pared advierte sobre el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto explica por qué algunas habitaciones presentan una señal más débil que otras.

En muchos casos, simplemente acercar los dispositivos al router o cambiarlo de ubicación puede ser suficiente para recuperar una conexión más estable.

Qué hacer cuando la señal no llega a toda la casa

Si después de optimizar la ubicación del router persisten los problemas de cobertura, existen dispositivos diseñados específicamente para ampliar el alcance de la red.

Entre las alternativas más utilizadas se encuentran:

Los repetidores WiFi, que captan la señal y la retransmiten hacia otras zonas del hogar.

Los sistemas WiFi Mesh, que crean una red unificada y proporcionan una cobertura más uniforme.

Los adaptadores PLC, que utilizan la instalación eléctrica de la vivienda para llevar internet a habitaciones alejadas.

Estas soluciones son especialmente útiles en casas grandes o en construcciones donde las paredes dificultan la propagación de la señal.

Una mano desconecta el cable de energía de un router WiFi doméstico, buscando solucionar problemas de conexión en un ambiente hogareño moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una conexión estable se ha vuelto cada vez más importante

La red inalámbrica se ha convertido en una infraestructura esencial para millones de personas.

Desde el teletrabajo y las clases virtuales hasta los servicios de streaming y los dispositivos inteligentes, gran parte de las actividades diarias dependen de una conexión constante.

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Por ello, identificar las causas de las desconexiones y aplicar medidas para optimizar la cobertura puede marcar una diferencia importante en la experiencia de uso y contribuir a mantener una conexión más estable y segura en el hogar.