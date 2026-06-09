Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

Alt y Shift son dos de las teclas más versátiles y poderosas del teclado, imprescindibles para potenciar la productividad en Windows y Mac. Combinadas entre sí o con otras teclas, permiten ejecutar tareas en segundos, acceder a menús ocultos, gestionar ventanas, navegar entre apps y editar textos con precisión. Conocer sus atajos es clave para usuarios que buscan ahorrar tiempo y optimizar el flujo de trabajo tanto en la oficina como en el hogar.
En la era de la inmediatez, dominar los comandos de Alt y Shift puede marcar la diferencia entre una experiencia informática ágil y una llena de interrupciones. Desde cerrar aplicaciones hasta capturar pantallas, estos atajos son aliados esenciales para quienes desean sacar el máximo partido a su PC o Mac.
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Atajos con Alt y Shift en Windows
Alt y Shift desbloquean un abanico de posibilidades en el entorno de Windows, desde la gestión de ventanas hasta accesos directos a utilidades del sistema:
Navegación y gestión de ventanas
- Alt + Tab: Cambia entre las aplicaciones abiertas.
- Alt + F4: Cierra la ventana o aplicación activa.
- Alt + Enter: Muestra las propiedades del archivo o carpeta seleccionados.
- Alt + Barra espaciadora: Abre el menú de la ventana activa para minimizar, maximizar o cerrar.
Combinaciones con Shift para acciones avanzadas
- Ctrl + Shift + Esc: Accede directamente al Administrador de tareas.
- Windows + Shift + S: Abre la herramienta para recortar una parte de la pantalla.
- Windows + Shift + Izquierda/Derecha: Mueve la ventana activa entre monitores si tienes varias pantallas conectadas.
- Windows + Shift + M: Restaura ventanas minimizadas.
- Windows + Shift + Número: Abre una nueva instancia de la aplicación anclada en la barra de tareas.
Edición y selección de texto
- Shift + Flechas: Selecciona texto carácter por carácter o línea por línea.
- Ctrl + Shift + Flecha: Selecciona texto palabra por palabra o párrafo por párrafo.
- Shift + Supr: Elimina el elemento seleccionado de forma permanente (sin pasar por la papelera).
Otras funciones destacadas
- Alt + Shift: Cambia el idioma o la distribución del teclado.
- Alt + Shift + Impr Pant: Cambia el contraste de la pantalla (en algunas configuraciones de accesibilidad).
- Windows + Alt + G: Comienza a grabar la actividad de la pantalla (para juegos o presentaciones).
- Windows + Alt + R: Finaliza la grabación.
Atajos con Alt y Shift en Mac
En el entorno Mac, Option (equivalente a Alt) y Shift también ofrecen múltiples accesos directos:
Gestión de aplicaciones y ventanas
- Command + Tab: Cambia entre aplicaciones abiertas.
- Command + Shift + 4: Permite seleccionar una región de la pantalla para capturarlo como imagen.
- Option + Command + Esc: Fuerza el cierre de una aplicación que no responde.
- Control + Command + F: Activa el modo de pantalla completa en la app actual.
Edición y administración de archivos
- Shift + Command + N: Crea una nueva carpeta en el Finder.
- Shift + Command + U: Abre la carpeta Utilidades.
- Shift + Command + L: Abre la carpeta Descargas.
Selección y manipulación de texto
- Shift + Flechas: Selecciona texto de manera incremental.
- Option + Shift + Flechas: Selecciona texto palabra por palabra.
Otras funciones útiles
- Option + Command + barra espaciadora: Abre el visor de caracteres para elegir emojis y símbolos especiales.
- Command + Shift + 5: Captura de pantalla avanzada o grabación de pantalla.
- Recortar pantalla rápidamente: Usa Windows + Shift + S (Windows) o Command + Shift + 4 (Mac) para seleccionar áreas específicas.
- Cambiar idioma de teclado: Alt + Shift (Windows) es la forma más rápida de alternar entre distintos idiomas o distribuciones.
- Mover ventanas entre monitores: Windows + Shift + Flechas agiliza el trabajo con varias pantallas.
- Forzar cierre de aplicaciones: Alt + F4 (Windows) y Option + Command + Esc (Mac) resuelven bloqueos de apps en segundos.
Dominar los atajos con Alt y Shift no solo mejora la velocidad al trabajar, también permite personalizar y controlar la experiencia digital. Estos comandos convierten al teclado en la herramienta definitiva para la eficiencia, el multitasking y la creatividad, tanto en el entorno profesional como en el uso diario. Experimenta con ellos y descubre cómo transformar tu rutina tecnológica.
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