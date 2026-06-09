Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

Atajos con Alt y Shift en Windows y Mac para trabajar más rápido y con menos clics - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alt y Shift son dos de las teclas más versátiles y poderosas del teclado, imprescindibles para potenciar la productividad en Windows y Mac. Combinadas entre sí o con otras teclas, permiten ejecutar tareas en segundos, acceder a menús ocultos, gestionar ventanas, navegar entre apps y editar textos con precisión. Conocer sus atajos es clave para usuarios que buscan ahorrar tiempo y optimizar el flujo de trabajo tanto en la oficina como en el hogar.

En la era de la inmediatez, dominar los comandos de Alt y Shift puede marcar la diferencia entre una experiencia informática ágil y una llena de interrupciones. Desde cerrar aplicaciones hasta capturar pantallas, estos atajos son aliados esenciales para quienes desean sacar el máximo partido a su PC o Mac.

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Atajos con Alt y Shift en Windows

Alt y Shift desbloquean un abanico de posibilidades en el entorno de Windows, desde la gestión de ventanas hasta accesos directos a utilidades del sistema:

Alt + Tab, Alt + F4 y Windows + Shift + S, los comandos que aceleran Windows en segundos - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Navegación y gestión de ventanas

Alt + Tab : Cambia entre las aplicaciones abiertas.

Alt + F4 : Cierra la ventana o aplicación activa.

Alt + Enter : Muestra las propiedades del archivo o carpeta seleccionados.

Alt + Barra espaciadora: Abre el menú de la ventana activa para minimizar, maximizar o cerrar.

Combinaciones con Shift para acciones avanzadas

Ctrl + Shift + Esc : Accede directamente al Administrador de tareas.

Windows + Shift + S : Abre la herramienta para recortar una parte de la pantalla.

Windows + Shift + Izquierda/Derecha : Mueve la ventana activa entre monitores si tienes varias pantallas conectadas.

Windows + Shift + M : Restaura ventanas minimizadas.

Windows + Shift + Número: Abre una nueva instancia de la aplicación anclada en la barra de tareas.

Edición y selección de texto

Shift + Flechas : Selecciona texto carácter por carácter o línea por línea.

Ctrl + Shift + Flecha : Selecciona texto palabra por palabra o párrafo por párrafo.

Shift + Supr: Elimina el elemento seleccionado de forma permanente (sin pasar por la papelera).

Otras funciones destacadas

Alt + Shift : Cambia el idioma o la distribución del teclado.

Alt + Shift + Impr Pant : Cambia el contraste de la pantalla (en algunas configuraciones de accesibilidad).

Windows + Alt + G : Comienza a grabar la actividad de la pantalla (para juegos o presentaciones).

Windows + Alt + R: Finaliza la grabación.

Atajos con Alt y Shift en Mac

Option y Shift en Mac, capturas, forzar cierre y selección de texto sin abrir menús

En el entorno Mac, Option (equivalente a Alt) y Shift también ofrecen múltiples accesos directos:

Gestión de aplicaciones y ventanas

Command + Tab : Cambia entre aplicaciones abiertas.

Command + Shift + 4 : Permite seleccionar una región de la pantalla para capturarlo como imagen.

Option + Command + Esc : Fuerza el cierre de una aplicación que no responde.

Control + Command + F: Activa el modo de pantalla completa en la app actual.

Edición y administración de archivos

Shift + Command + N : Crea una nueva carpeta en el Finder.

Shift + Command + U : Abre la carpeta Utilidades.

Shift + Command + L: Abre la carpeta Descargas.

Selección y manipulación de texto

Shift + Flechas : Selecciona texto de manera incremental.

Option + Shift + Flechas: Selecciona texto palabra por palabra.

Otras funciones útiles

Option + Command + barra espaciadora : Abre el visor de caracteres para elegir emojis y símbolos especiales.

Command + Shift + 5 : Captura de pantalla avanzada o grabación de pantalla.

Recortar pantalla rápidamente: Usa Windows + Shift + S (Windows) o Command + Shift + 4 (Mac) para seleccionar áreas específicas.

Cambiar idioma de teclado: Alt + Shift (Windows) es la forma más rápida de alternar entre distintos idiomas o distribuciones.

Mover ventanas entre monitores: Windows + Shift + Flechas agiliza el trabajo con varias pantallas.

Forzar cierre de aplicaciones: Alt + F4 (Windows) y Option + Command + Esc (Mac) resuelven bloqueos de apps en segundos.

Dominar los atajos con Alt y Shift no solo mejora la velocidad al trabajar, también permite personalizar y controlar la experiencia digital. Estos comandos convierten al teclado en la herramienta definitiva para la eficiencia, el multitasking y la creatividad, tanto en el entorno profesional como en el uso diario. Experimenta con ellos y descubre cómo transformar tu rutina tecnológica.

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