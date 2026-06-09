Tecno

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

Combinaciones con estas teclas permiten alternar apps, cerrar ventanas, capturar pantalla, mover tareas entre monitores y seleccionar texto con precisión

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Teclado de computadora plateado con las teclas 'Ctrl' y 'Alt' claramente visibles, cada una encerrada en un círculo naranja brillante.
Atajos con Alt y Shift en Windows y Mac para trabajar más rápido y con menos clics - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alt y Shift son dos de las teclas más versátiles y poderosas del teclado, imprescindibles para potenciar la productividad en Windows y Mac. Combinadas entre sí o con otras teclas, permiten ejecutar tareas en segundos, acceder a menús ocultos, gestionar ventanas, navegar entre apps y editar textos con precisión. Conocer sus atajos es clave para usuarios que buscan ahorrar tiempo y optimizar el flujo de trabajo tanto en la oficina como en el hogar.

En la era de la inmediatez, dominar los comandos de Alt y Shift puede marcar la diferencia entre una experiencia informática ágil y una llena de interrupciones. Desde cerrar aplicaciones hasta capturar pantallas, estos atajos son aliados esenciales para quienes desean sacar el máximo partido a su PC o Mac.

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Atajos con Alt y Shift en Windows

Alt y Shift desbloquean un abanico de posibilidades en el entorno de Windows, desde la gestión de ventanas hasta accesos directos a utilidades del sistema:

Alt + Tab, Alt + F4 y Windows + Shift + S, los comandos que aceleran Windows en segundos - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO
Alt + Tab, Alt + F4 y Windows + Shift + S, los comandos que aceleran Windows en segundos - EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Navegación y gestión de ventanas

  • Alt + Tab: Cambia entre las aplicaciones abiertas.
  • Alt + F4: Cierra la ventana o aplicación activa.
  • Alt + Enter: Muestra las propiedades del archivo o carpeta seleccionados.
  • Alt + Barra espaciadora: Abre el menú de la ventana activa para minimizar, maximizar o cerrar.

Combinaciones con Shift para acciones avanzadas

  • Ctrl + Shift + Esc: Accede directamente al Administrador de tareas.
  • Windows + Shift + S: Abre la herramienta para recortar una parte de la pantalla.
  • Windows + Shift + Izquierda/Derecha: Mueve la ventana activa entre monitores si tienes varias pantallas conectadas.
  • Windows + Shift + M: Restaura ventanas minimizadas.
  • Windows + Shift + Número: Abre una nueva instancia de la aplicación anclada en la barra de tareas.

Edición y selección de texto

  • Shift + Flechas: Selecciona texto carácter por carácter o línea por línea.
  • Ctrl + Shift + Flecha: Selecciona texto palabra por palabra o párrafo por párrafo.
  • Shift + Supr: Elimina el elemento seleccionado de forma permanente (sin pasar por la papelera).

Otras funciones destacadas

  • Alt + Shift: Cambia el idioma o la distribución del teclado.
  • Alt + Shift + Impr Pant: Cambia el contraste de la pantalla (en algunas configuraciones de accesibilidad).
  • Windows + Alt + G: Comienza a grabar la actividad de la pantalla (para juegos o presentaciones).
  • Windows + Alt + R: Finaliza la grabación.

Atajos con Alt y Shift en Mac

macOS 27 - Apple - laptop - tecnología - 11 de mayo
Option y Shift en Mac, capturas, forzar cierre y selección de texto sin abrir menús

En el entorno Mac, Option (equivalente a Alt) y Shift también ofrecen múltiples accesos directos:

Gestión de aplicaciones y ventanas

  • Command + Tab: Cambia entre aplicaciones abiertas.
  • Command + Shift + 4: Permite seleccionar una región de la pantalla para capturarlo como imagen.
  • Option + Command + Esc: Fuerza el cierre de una aplicación que no responde.
  • Control + Command + F: Activa el modo de pantalla completa en la app actual.

Edición y administración de archivos

  • Shift + Command + N: Crea una nueva carpeta en el Finder.
  • Shift + Command + U: Abre la carpeta Utilidades.
  • Shift + Command + L: Abre la carpeta Descargas.

Selección y manipulación de texto

  • Shift + Flechas: Selecciona texto de manera incremental.
  • Option + Shift + Flechas: Selecciona texto palabra por palabra.

Otras funciones útiles

  • Option + Command + barra espaciadora: Abre el visor de caracteres para elegir emojis y símbolos especiales.
  • Command + Shift + 5: Captura de pantalla avanzada o grabación de pantalla.
  • Recortar pantalla rápidamente: Usa Windows + Shift + S (Windows) o Command + Shift + 4 (Mac) para seleccionar áreas específicas.
  • Cambiar idioma de teclado: Alt + Shift (Windows) es la forma más rápida de alternar entre distintos idiomas o distribuciones.
  • Mover ventanas entre monitores: Windows + Shift + Flechas agiliza el trabajo con varias pantallas.
  • Forzar cierre de aplicaciones: Alt + F4 (Windows) y Option + Command + Esc (Mac) resuelven bloqueos de apps en segundos.

Dominar los atajos con Alt y Shift no solo mejora la velocidad al trabajar, también permite personalizar y controlar la experiencia digital. Estos comandos convierten al teclado en la herramienta definitiva para la eficiencia, el multitasking y la creatividad, tanto en el entorno profesional como en el uso diario. Experimenta con ellos y descubre cómo transformar tu rutina tecnológica.

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