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Los robots y coches autónomos no pueden ver como el humano, pero estos “ojos inteligentes” podrían cambiarlo todo

En pruebas de laboratorio, el sistema alcanzó una precisión del 95 por ciento en el reconocimiento de patrones

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Ojos inteligentes
El dispositivo inspirado en el ojo humano permite a los autos autónomos distinguir detalles incluso bajo iluminación extrema. (Referencial/Reuters)

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) presentó un dispositivo que imita la capacidad del ojo humano para adaptarse rápido a cambios extremos de luz. La innovación apunta a uno de los principales desafíos en los sistemas ópticos de vehículos autónomos y robótica avanzada: el riesgo de quedar “ciegos” ante transiciones drásticas de iluminación, como pasar de oscuridad a luz intensa en segundos.

Larry Cheng, profesor asociado James L. Henderson Jr. de Ciencias de la Ingeniería y Mecánica en Penn State, explicó en un comunicado: “Los coches autónomos están expuestos a una mezcla de niveles de luz durante su uso; imagínese el contraste entre el cielo oscuro y los faros brillantes de otros coches al conducir de noche”. El investigador señaló que, en esas condiciones, es difícil para los sistemas ópticos artificiales distinguir detalles como el brillo de una luz de freno.

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El desafío de la visión artificial ante cambios bruscos

Los sistemas de visión actuales, incluso los equipados con cámaras avanzadas e inteligencia artificial, presentan limitaciones cuando enfrentan escenarios de alto contraste. Un destello repentino, como el de los faros de un vehículo que se aproxima, puede provocar fallos graves en la interpretación de datos visuales y dejar al sistema sin capacidad de reacción. Este tipo de eventos fue identificado como un factor de riesgo en la operación de vehículos autónomos.

Auto sin conductor Waymo en plena circulación por San Francisco, con vista del interior y tablero digital.
El avance de Penn State busca evitar que los robots y coches autónomos queden “ciegos” ante destellos repentinos. (Referencial/Opy Morales)

El equipo buscó inspiración en la mecánica biológica del ojo humano, capaz de ajustarse de manera gradual a los cambios de luz. Mientras el ojo humano tarda entre 20 y 30 minutos en aclimatarse por completo a situaciones extremas, el nuevo sistema artificial replica la transición en apenas segundos.

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Fotomemristores y el núcleo del dispositivo

El núcleo de la innovación reside en el uso de fotomemristores, componentes eléctricos microscópicos capaces de detectar la luz y almacenar información visual simultáneamente, una función comparable a la de las neuronas en el procesamiento visual humano. Esta tecnología permite que el sistema procese imágenes y adapte su sensibilidad en tiempo real, sin depender del procesamiento centralizado tradicional.

Para lograr la adaptación, los ingenieros combinaron óxido de titanio (un compuesto blanco en polvo) con un polímero elástico similar a un gel, PEDOT:PSS. El óxido de titanio capta la luz ambiental y la convierte en corriente eléctrica. Esa corriente desencadena una reacción en la capa plástica, que absorbe vapor de agua y se hincha en la oscuridad, o se seca rápido bajo luz brillante. Esa capacidad de “sudar” o hincharse permite que el dispositivo regule automáticamente el volumen de luz que procesa y emule el comportamiento de bastones y conos en la retina humana.

Ojos inteligentes
La tecnología utiliza óxido de titanio y un polímero flexible para regular la captación de luz. (Jia Zhu/Penn State)

Resultados de laboratorio y patente

El grupo de Penn State construyó una cuadrícula experimental de 4x4 unidades y la integró con una red neuronal de inteligencia artificial. Para probar el sistema, planteó una tarea clásica en oftalmología: identificar una letra “F” apenas visible sobre un fondo intensamente iluminado. El dispositivo superó la prueba tras siete ciclos de entrenamiento y alcanzó una precisión del 95%.

El resultado sugiere que los “ojos artificiales” basados en fotomemristores pueden reconocer patrones en condiciones donde los sensores tradicionales suelen fallar. El equipo solicitó una patente provisional para proteger la tecnología y explorar aplicaciones más allá del sector automotriz.

Proyección y aplicaciones futuras en industria y salud

Según los investigadores, las implicaciones del avance no se limitan a los automóviles autónomos. El desarrollo abre la puerta a instalar estos sistemas en robots industriales capaces de operar en entornos irregulares y cambiantes sin perder capacidad de percepción. Larry Cheng sostuvo que la tecnología también podría permitir sistemas ópticos artificiales para personas con discapacidad visual, con el objetivo de restaurar una visión adaptativa y segura.

Ojos inteligentes
Los investigadores proyectan aplicaciones que van desde la industria hasta la ayuda a personas con discapacidad visual. (Jia Zhu/Penn State)

El avance refuerza la posibilidad de integrar sistemas ópticos inteligentes en la vida cotidiana, con potencial impacto en áreas como la movilidad urbana y el desarrollo de tecnologías de asistencia para personas con limitaciones visuales.

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